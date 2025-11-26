Giáo sư Hàn Quốc hiến kế cho Đà Nẵng ứng dụng AI xây dựng sản phẩm văn hóa, phát triển du lịch

Tại hội thảo về công nghiệp văn hóa, GS Kang Hyun-jong đề xuất Đà Nẵng khai thác AI kết hợp dữ liệu văn hóa để tạo sản phẩm sáng tạo, thúc đẩy du lịch và định vị thành phố trong mạng lưới đô thị sáng tạo quốc tế.

Tại Hội thảo tham vấn triển khai Đề án “Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thành phố Đà Nẵng đến năm 2030” diễn ra sáng 26/11, các chuyên gia trong và ngoài nước đã đưa ra nhiều khuyến nghị quan trọng, trong đó nhấn mạnh vai trò của dữ liệu và công nghệ AI trong việc định hình tương lai ngành công nghiệp văn hóa của thành phố.

Đà Nẵng cần tích hợp dữ liệu và tái cấu trúc không gian sáng tạo

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam cho rằng, việc Đà Nẵng tổ chức hội thảo tham vấn cho thấy sự chuyển dịch quan điểm từ quản lý sang phát triển công nghiệp văn hóa. Theo bà, để phát triển bền vững, Đà Nẵng cần đặt chiến lược trong hai lớp chính sách: chiến lược quốc gia và không gian đô thị sáng tạo Đà Nẵng – Hội An, hình thành cụm sáng tạo duyên hải miền Trung.

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam trình bày tham luận tại Hội thảo tham vấn triển khai Đề án “Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thành phố Đà Nẵng đến năm 2030” diễn ra sáng 26/11.

Mô hình “đô thị đa trung tâm sáng tạo” được đề xuất với ba phân khu: động cơ sáng tạo tại trung tâm thành phố (tập trung nguồn lực công nghệ, truyền thông, dịch vụ và thị trường du lịch quốc tế); phân khu di sản tại Hội An (giữ bản sắc, khai thác cảnh quan văn hóa, làng nghề truyền thống); và vùng sản xuất – dịch vụ sáng tạo để biến ý tưởng thành sản phẩm văn hóa có khả năng thương mại hóa. Đây là mô hình đã được áp dụng thành công ở Nhật Bản, Hà Lan, Hàn Quốc.

Đà Nẵng cần giữ định danh Hội An là thành phố sáng tạo của UNESCO làm lõi không gian bản sắc, đại diện cho lớp văn hóa sâu để phát triển công nghiệp văn hoá.

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, để tích hợp được không gian hay xây dựng thành công ngành công nghiệp văn hoá, Đà Nẵng cần tích hợp, xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh từ di sản, nghệ nhân, làng nghề vào Kho dữ liệu sáng tạo Đà Nẵng. Dữ liệu không chỉ có ý nghĩa lưu trữ, mà là cơ sở để xây dựng dịch vụ mới, hỗ trợ sản xuất nội dung số, thiết kế sản phẩm văn hóa, định hình du lịch trải nghiệm và triển khai các mô hình kinh tế dữ liệu văn hóa.

Từ hệ thống dữ liệu đó, ngành công nghiệp văn hoá Đà Nẵng mới tạo ra được dòng chảy sáng tạo mới và định hình theo một vòng tròn khép kín: di sản tạo cảm hứng cho sáng tạo; sáng tạo nâng tầm di sản thông qua thiết kế, trình diễn, sự kiện; các sự kiện và hoạt động truyền thông tạo ra dòng khách, dòng dữ liệu và nguồn lực mới; và chính những dòng dữ liệu ấy lại mở đường cho các sản phẩm văn hóa mới, dịch vụ mới và thị trường mới. Đây là mô hình mà nhiều đô thị sáng tạo trên thế giới đang theo đuổi để tạo một cấu trúc nội đô vận hành dựa trên tương tác liên tục giữa bản sắc và đổi mới.

“Nếu không có hệ thống dữ liệu hoàn chỉnh thì đừng nghĩ sẽ làm gì!”, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương nhấn mạnh.

AI và công nghệ số mở đường cho công nghiệp văn hóa

Đồng quan điểm với PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, GS Kang Hyun-jong, Trưởng khoa Nhân vật và Hoạt hình, Đại học Yuhan (Hàn Quốc) cho rằng muốn xây dựng thành công ngành công nghiệp văn hoá cần dữ liệu đầy đủ và hoàn chỉnh. Từ đó công nghệ AI kết hợp với dữ liệu văn hoá sẽ viết tương lai cho thành phố với tầm nhìn phát triển được hoạch định.

GS Kang Hyun-jong, Trưởng khoa Nhân vật và Hoạt hình, Đại học Yuhan (Hàn Quốc) hiến kế cho Đà Nẵng trong tiến trình phát triển công nghiệp văn hoá.

Chia sẻ bài học kinh nghiệm giữa Đại học Yuhan và thành phố Bucheon (Hàn Quốc) trong xây dựng sản phẩm văn hoá trên nền tảng phim hoạt hình và ứng dụng công nghệ AI trong xây dựng các sản phẩm văn hoá thúc đẩy phát triển du lịch địa phương, GS Kang Hyun-jong cho rằng Đà Nẵng có thể triển khai ngay các dự án trong thời gian tới như: Dự án ánh sáng Living Ocean trên bãi biển Mỹ Khê, sử dụng bãi biển để chiếu các hình ảnh văn hoá địa phương; biểu diễn trải nghiệm ban đêm trên các dãy núi đá Ngũ Hành Sơn bằng công nghệ 3D mapping; hay xây dựng các bộ phim hoạt hình bằng công nghệ AI để quảng bá hình ảnh du lịch Đà Nẵng và hợp tác đào tạo giữa các trường đại học tại Đà Nẵng và Đại học Yohan Hàn Quốc để kết nối, đào tạo nguồn nhân lực sáng tạo cho Đà Nẵng trong tương lai.

Bài học nào cho Đà Nẵng?

Ông Bùi Văn Tiếng, chuyên gia nghiên cứu lịch sử Đà Nẵng, cảnh báo thành phố cần “lựa cơm gắp mắm” trong quá trình phát triển công nghiệp văn hóa, tránh kiểu “vỏ mít” – cái gì cũng nhọn nhưng không có mũi nhọn. Đà Nẵng nên tập trung vào các lĩnh vực có lợi thế như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ, đồng thời bảo vệ làng nghề truyền thống trước nguy cơ sản xuất hàng loạt làm mai một bản sắc.

Các diễn giả thảo luận, hiến kế cho Đà Nẵng trong phát triển công nghiệp văn hoá.

TS.KTS Tô Văn Hùng, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Đà Nẵng, nhấn mạnh vai trò kiến trúc trong công nghiệp văn hóa: “Không nên tiếp cận ở quan điểm sản xuất hàng loạt mà phải nhìn ở góc độ sáng tạo và khác biệt”. Ông đề xuất khai thác các công trình kiến trúc đặc trưng, làng nghề, di sản văn hóa dân gian vào sản phẩm công nghiệp văn hóa, đồng thời kết nối các ngành nghề để tạo động lực chung.

PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long, Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam, gợi ý Đà Nẵng học hỏi mô hình VIVID SYDNEY, định vị hình ảnh địa phương “Sáng – Xanh – Sạch”, gắn với các sự kiện văn hóa, lễ hội đặc sắc để tạo thương hiệu đô thị sáng tạo.

Ghi nhận ý kiến các diễn giả, ông Hà Vĩ, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL thành phố Đà Nẵng cho rằng, câu chuyện hoàn thiện dữ liệu, chính sách thể chế, xúc tiến kích cầu trong lĩnh vực công nghiệp văn hoá là rất cần thiết và việc này địa phương cần có thời gian.