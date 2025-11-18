Cloudflare gặp sự cố toàn cầu, làm thế nào để bỏ chặn?

Sự cố hạ tầng Cloudflare tối 18/11 khiến ChatGPT, X, Canva và nhiều dịch vụ “sập” diện rộng. Đây là cách xử lý nhanh và hiệu quả, do người dùng Reddit chia sẻ và VietTimes đã thử nghiệm thành công.

Nhiều dấu hiệu cho thấy lỗi xuất phát từ Cloudflare – nhà cung cấp hạ tầng Internet lớn toàn cầu, chịu trách nhiệm cho mạng lưới CDN, tường lửa web và hệ thống chống DDoS của hàng triệu website. Khi truy cập ChatGPT, người dùng gặp thông báo yêu cầu “bỏ chặn challenges.cloudflare.com”, kèm tình trạng trang web tải liên tục nhưng không vào được nội dung.

Theo trang Downdetector, lượng báo lỗi tăng mạnh từ hơn 18h. Cloudflare cũng xác nhận trên trang trạng thái rằng một số dịch vụ gặp gián đoạn từ khoảng 19h và đội ngũ kỹ thuật đang khắc phục. Tuy nhiên, đến tối muộn, nhiều nền tảng vẫn chưa hoạt động ổn định.

Không chỉ ChatGPT, sự cố còn làm gián đoạn mạng xã hội X, các trò chơi như LoL, Valorant, và những ứng dụng như Canva, PayPal hay Uber Eats. Ngay cả trang trạng thái của Cloudflare cũng bị lỗi giao diện, cho thấy vấn đề ảnh hưởng rất rộng.

Khi cố truy cập, nhiều website chỉ hiện thông báo chung chung về lỗi xác thực của hệ thống bảo mật Cloudflare, không phải lỗi từ phía người dùng.

Tại Việt Nam, nhiều báo điện tử và nền tảng trực tuyến cũng gặp trục trặc, hoặc không thể truy cập được, như Báo Công Thương, Thời báo Ngân hàng, Thương trường, Petrotimes, Tinh tế hay Thư viện Pháp luật,.... Sự cố này xảy ra chỉ vài tuần sau khi AWS gặp lỗi diện rộng ngày 20/10, và Microsoft Azure “sập” hôm 29/10, cho thấy mức độ phụ thuộc ngày càng lớn của Internet toàn cầu vào các nhà cung cấp hạ tầng đám mây.

Dưới đây là cách nhanh nhất mà bạn có thể làm để “Bỏ chặn Cloudflare”:

Bước 1: mở trình duyệt Chrome, gõ vào phần địa chỉ URL: chrome://flags.

Bước 2: Nhập “QUIC” vào ô tìm kiếm (Search flags), sau đó chọn Enable/Bật để bật giao thức QUIC như hình dưới đây.

Bước 3: Chọn “Chạy lại”

Bước 4: Nếu chưa được, vào lại: chrome://flags/ Tìm kiếm 'Experimental JavaScript', nó bị tắt theo mặc định, bật nó lên là giải quyết được vấn đề.

Bước 5: Bật Chạy lại để khởi động lại trình duyệt.