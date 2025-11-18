Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

 RSS Mobile
  • Theo dõi chúng tôi:

Truyền thông số

Tin tức Hoạt động Hội viên

Cloudflare gặp sự cố toàn cầu, làm thế nào để bỏ chặn?

Bình Minh
Bình Minh
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Sự cố hạ tầng Cloudflare tối 18/11 khiến ChatGPT, X, Canva và nhiều dịch vụ “sập” diện rộng. Đây là cách xử lý nhanh và hiệu quả, do người dùng Reddit chia sẻ và VietTimes đã thử nghiệm thành công.

Dịch vụ Cloudflare đã bất ngờ gặp sự cố trên toàn cầu, khiến hàng loạt website bị gián đoạn hoặc không thể truy cập.
Dịch vụ Cloudflare đã bất ngờ gặp sự cố trên toàn cầu, khiến hàng loạt website bị gián đoạn hoặc không thể truy cập.

Nhiều dấu hiệu cho thấy lỗi xuất phát từ Cloudflare – nhà cung cấp hạ tầng Internet lớn toàn cầu, chịu trách nhiệm cho mạng lưới CDN, tường lửa web và hệ thống chống DDoS của hàng triệu website. Khi truy cập ChatGPT, người dùng gặp thông báo yêu cầu “bỏ chặn challenges.cloudflare.com”, kèm tình trạng trang web tải liên tục nhưng không vào được nội dung.

Theo trang Downdetector, lượng báo lỗi tăng mạnh từ hơn 18h. Cloudflare cũng xác nhận trên trang trạng thái rằng một số dịch vụ gặp gián đoạn từ khoảng 19h và đội ngũ kỹ thuật đang khắc phục. Tuy nhiên, đến tối muộn, nhiều nền tảng vẫn chưa hoạt động ổn định.

Không chỉ ChatGPT, sự cố còn làm gián đoạn mạng xã hội X, các trò chơi như LoL, Valorant, và những ứng dụng như Canva, PayPal hay Uber Eats. Ngay cả trang trạng thái của Cloudflare cũng bị lỗi giao diện, cho thấy vấn đề ảnh hưởng rất rộng.

Khi cố truy cập, nhiều website chỉ hiện thông báo chung chung về lỗi xác thực của hệ thống bảo mật Cloudflare, không phải lỗi từ phía người dùng.

Tại Việt Nam, nhiều báo điện tử và nền tảng trực tuyến cũng gặp trục trặc, hoặc không thể truy cập được, như Báo Công Thương, Thời báo Ngân hàng, Thương trường, Petrotimes, Tinh tế hay Thư viện Pháp luật,.... Sự cố này xảy ra chỉ vài tuần sau khi AWS gặp lỗi diện rộng ngày 20/10, và Microsoft Azure “sập” hôm 29/10, cho thấy mức độ phụ thuộc ngày càng lớn của Internet toàn cầu vào các nhà cung cấp hạ tầng đám mây.

cloud1.JPG
Nhiều người dùng cho biết khi truy cập các dịch vụ ChatGPT, mạng xã hội X, Canva hay trò chơi League of Legends,..., họ gặp thông báo yêu cầu “bỏ chặn challenges.cloudflare.com”, kèm tình trạng trang web tải liên tục nhưng không vào được nội dung.

Dưới đây là cách nhanh nhất mà bạn có thể làm để “Bỏ chặn Cloudflare”:

Bước 1: mở trình duyệt Chrome, gõ vào phần địa chỉ URL: chrome://flags.

Bước 2: Nhập “QUIC” vào ô tìm kiếm (Search flags), sau đó chọn Enable/Bật để bật giao thức QUIC như hình dưới đây.

cloud2.JPG

Bước 3: Chọn “Chạy lại”

Bước 4: Nếu chưa được, vào lại: chrome://flags/ Tìm kiếm 'Experimental JavaScript', nó bị tắt theo mặc định, bật nó lên là giải quyết được vấn đề.

cloud3.JPG

Bước 5: Bật Chạy lại để khởi động lại trình duyệt.

Từ khoá:

ChatGPT Cloudflare Gián đoạn dịch vụ
Tin nổi bật

Có thể bạn quan tâm

Làm gì để chuyển đổi số bắt đầu từ người dân?

Làm gì để chuyển đổi số bắt đầu từ người dân?

Ngày 16/10, tại Hà Nội, Công ty Digilife tổ chức hội thảo đào tạo “Triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW” với chủ đề “Chuyển đổi số – Kiến tạo tương lai”, thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà quản lý và đại diện các cơ quan, doanh nghiệp.

Ông Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng A05 cho rằng các nền tảng như TikTok, Google đã tích cực lan tỏa các thông điệp truyền thông an toàn mạng đến hàng chục triệu người dùng.

“Chậm mà chắc” để phòng, chống lừa đảo trực tuyến

Chiến dịch “Chống lừa đảo trực tuyến năm 2025 - Chậm mà chắc” cung cấp thông tin, kỹ năng và công cụ giúp cộng đồng chủ động nhận diện các dấu hiệu lừa đảo và trang bị kỹ năng, biện pháp phòng tránh chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng.

Nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng về VDA 2025

Nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng về VDA 2025

Không chỉ vinh danh các tổ chức, cá nhân, sản phẩm xuất sắc, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 trở thành điểm hẹn thường niên của cộng đồng công nghệ, của người lãnh đạo về chuyển đổi số với mục tiêu xây dựng một Việt Nam số.

5 cơ quan nhà nước và 17 doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc được tôn vinh tại VDA2025.

Khối cơ quan Nhà nước bứt phá trong chuyển đổi số

5 cơ quan nhà nước xuất sắc được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VDA) 2025 là 5 đại diện tiêu biểu cho hành trình kiến tạo Chính phủ số, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển quốc gia số.