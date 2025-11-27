Nhà ở xã hội bị thổi giá, rao bán ‘suất ngoại giao’, Đà Nẵng phát cảnh báo

UBND thành phố Đà Nẵng vừa yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các hành vi môi giới trái phép, “cò mồi”, thu tiền đặt chỗ, rao bán “suất ngoại giao” trái quy định đối với việc mua bán nhà ở xã hội.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam vừa chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên đôn đốc các dự án nhà ở xã hội đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào vận hành.

TP yêu cầu công khai đầy đủ thông tin đối với tất cả các dự án đang triển khai trên địa bàn tối thiểu 30 ngày trước khi nhận hồ sơ; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có người đăng ký mua nhà ở xã hội hoặc cơ quan có thẩm quyền của địa phương thực hiện xác nhận đối tượng, điều kiện thu nhập, điều kiện về nhà ở theo quy định;

Các đơn vị phải công khai danh sách người được mua, thuê mua nhà ở xã hội sau khi ký hợp đồng và cập nhật danh sách lên Trang Thông tin điện tử của Sở Xây dựng phục vụ công tác hậu kiểm, tránh trùng lặp đối tượng.

Đặc biệt, lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các hành vi: môi giới trái phép, “cò mồi”, thu tiền đặt chỗ, thu phí “bảo đảm hồ sơ trúng”, rao bán “suất ngoại giao” trái quy định; Công bố công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm để cảnh báo người dân.