Giải pháp VMS của MobiFone Global: Nâng tầm quản lý an ninh trong kỷ nguyên số

Giải pháp mCentralized VMS của MobiFone Global khẳng định năng lực tự chủ công nghệ Việt, mở nền tảng cho hệ sinh thái an ninh thông minh và đóng góp vào mục tiêu xây dựng một Việt Nam an toàn, hiện đại trong kỷ nguyên số.

Trao đổi với VietTimes bên lề Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VDA) 2025, ông Vũ Kiêm Văn - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ MobiFone Toàn cầu (MobiFone Global) trực thuộc Tổng công ty Viễn thông MobiFone chia sẻ rằng việc mCentralized VMS được vinh danh tại Giải thưởng đã ghi nhận nỗ lực của MobiFone Global trong việc ứng dụng công nghệ để giải quyết những bài toán an ninh quy mô lớn, có ý nghĩa chiến lược với an ninh quốc gia.

Tương thích đa hệ là chìa khóa thành công

- Thưa ông, xin ông chia sẻ về lý do MobiFone Global quyết định đầu tư nghiên cứu và phát triển giải pháp mCentralized VMS?

- MobiFone Global nhận thấy nhu cầu cấp thiết về một nền tảng quản lý camera tập trung, tin cậy và linh hoạt cho các mô hình đô thị thông minh, khu công nghiệp và tổ chức lớn. Thay vì chỉ cung cấp các phần mềm giám sát rời rạc, chúng tôi muốn tạo ra một nền tảng lõi - nơi có thể kết nối, quản trị và vận hành tập trung nhiều hệ thống camera, AI và giải pháp an ninh khác.

Đây là bước đi quan trọng giúp Việt Nam tự chủ công nghệ, tối ưu chi phí và tạo nền móng cho hệ sinh thái an ninh số quốc gia.

- Khi bắt đầu dự án này, MobiFone Global đặt ra mục tiêu gì - chỉ là giải pháp kỹ thuật, hay một nền tảng chiến lược hướng tới hệ sinh thái an ninh số của Việt Nam? mCentralized VMS có gì khác biệt so với các giải pháp VMS thông thường?

- Ngay từ đầu, mCentralized được xác định là nền tảng chiến lược, không chỉ là một phần mềm VMS. Nền tảng này cho phép tích hợp quản lý camera, lưu trữ, streaming, cảnh báo, phân quyền và các module AI chuyên biệt.

Điểm khác biệt nổi bật là khả năng can thiệp tối thiểu - tích hợp tối đa: hỗ trợ gần như toàn bộ các chuẩn giao tiếp hiện có (ONVIF, RTSP, SDK hãng), vận hành theo kiến trúc hybrid edge-cloud, và cung cấp API mở để kết nối với các hệ thống khác như kiểm soát ra vào, PCCC, dữ liệu dân cư…

- mCentralized có thể kết nối hơn 99% các dòng camera trên thị trường. Xin ông chia sẻ bí quyết công nghệ đằng sau khả năng này? Các module AI như nhận diện khuôn mặt, biển số, phát hiện hành vi bất thường,… được tích hợp ra sao trong hệ thống và mức độ chính xác thực tế đạt tới đâu?

- mCentralized được thiết kế với lớp adapter/gateway tương thích đa chuẩn, cho phép tích hợp cả các thiết bị cũ và đặc thù.

Về AI, các module như nhận diện khuôn mặt, biển số, hành vi bất thường hay đếm người được triển khai theo kiến trúc module độc lập - dễ bật, tắt, cập nhật mà không ảnh hưởng hệ thống tổng thể.

Trong điều kiện vận hành thực tế, độ chính xác có thể đạt 85-95%, tùy theo môi trường, góc quay và điều kiện ánh sáng. Chúng tôi luôn tiến hành PoC để tinh chỉnh mô hình phù hợp với từng khách hàng.

Hệ thống giúp giảm 25-40% chi phí vận hành

- Trong thời đại dữ liệu lớn, bảo mật là vấn đề sống còn. Ông có thể chia sẻ cách MobiFone Global bảo đảm an toàn dữ liệu cho khách hàng sử dụng mCentralized?

- Bảo mật là yếu tố sống còn. Toàn bộ hệ thống của mCentralized sử dụng mã hóa end-to-end, phân quyền người dùng chi tiết, giám sát nhật ký truy cập và có khả năng triển khai - vận hành trong môi trường cô lập mạng (on-premise hoặc VPN/MPLS).

Chúng tôi cũng cung cấp giải pháp lưu trữ hybrid, đảm bảo dữ liệu luôn được kiểm soát tại Việt Nam theo đúng quy định về an ninh mạng và an toàn thông tin.

- Giải pháp đã được triển khai ở những mô hình hoặc địa phương nào và kết quả bước đầu mang lại ra sao, cả về hiệu quả vận hành và tiết kiệm chi phí, thưa ông?

- mCentralized đã được áp dụng tại nhiều mô hình đô thị thông minh, khu công nghiệp, cơ sở giáo dục và tòa nhà chính phủ. Kết quả cho thấy hệ thống giúp giảm 25-40% chi phí vận hành, tối ưu băng thông nhờ xử lý tại edge, và rút ngắn thời gian phản ứng khi có sự cố nhờ cảnh báo tự động kết hợp AI.

Khách hàng đánh giá cao tính ổn định và khả năng mở rộng của nền tảng.

Ông Đỗ Duy Quang, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển Công nghệ MobiFone đại diện nhận giải.

- Nhiều cơ quan, tổ chức tại Việt Nam còn e ngại khi so sánh sản phẩm nội với giải pháp nước ngoài. Vậy MobiFone Global làm gì để khẳng định năng lực “Make in Vietnam” và cạnh tranh công bằng trên thị trường?

- Chúng tôi đầu tư mạnh cho đội ngũ R&D trong nước, hợp tác với các viện nghiên cứu, đại học và doanh nghiệp công nghệ Việt. Ưu thế của chúng tôi là hiểu thị trường, linh hoạt tùy biến, và hỗ trợ nhanh chóng tại chỗ - những điều các giải pháp ngoại thường khó đáp ứng.

Quan trọng hơn, mCentralized tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật Việt Nam về bảo mật dữ liệu và hạ tầng số, giúp các tổ chức yên tâm khi sử dụng sản phẩm nội địa.

- Trong hành trình phát triển sản phẩm này, điều khiến ông tự hào nhất là gì?

- Đó là tinh thần của đội ngũ - dám làm, dám đổi mới. Từ một ý tưởng ban đầu, mCentralized đã trở thành hệ thống quy mô lớn, có thể vận hành ổn định ở nhiều địa điểm. Đặc biệt, việc giải quyết thành công bài toán tương thích hàng nghìn thiết bị camera khác nhau là một cột mốc đáng tự hào.

- Việc mCentralized được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 mang ý nghĩa gì đối với ông và đội ngũ MobiFone Global?

- Giải thưởng là sự công nhận xứng đáng cho nỗ lực không ngừng của tập thể MobiFone Global trong việc nghiên cứu, triển khai thực tế và giá trị mang lại cho xã hội. Đồng thời, VDA giúp tăng độ tin cậy với khách hàng và đối tác, mở ra cơ hội hợp tác với các dự án lớn hơn và đẩy mạnh việc đưa sản phẩm “Make in Vietnam” ra thị trường quốc tế.

- Nhìn xa hơn, ông hình dung thế nào về vai trò của MobiFone Global trong việc kiến tạo hệ sinh thái an ninh - an toàn thông minh, góp phần vào chiến lược chuyển đổi số quốc gia?

- MobiFone Global định vị mình là nhà cung cấp nền tảng hạ tầng số: mong muốn mCentralized trở thành nền tảng hạ tầng số trung tâm trong hệ sinh thái an ninh thông minh - nơi dữ liệu từ camera, cảm biến, và các nguồn thông tin khác được kết nối, phân tích và phục vụ cho điều hành đô thị thông minh, an ninh công cộng, an ninh vật lý và phòng chống tội phạm.

Chúng tôi tin rằng sự chủ động về công nghệ “Make in Vietnam” sẽ là chìa khóa để Việt Nam tiến nhanh hơn trong hành trình chuyển đổi số vì một xã hội an toàn, thông minh và bền vững.

- Xin cảm ơn ông!