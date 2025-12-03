Techfest Việt Nam 2025 bùng nổ mô hình "Doanh nghiệp một người"

Không chỉ là nơi quy tụ chuyên gia, quỹ đầu tư quốc tế, Techfest Việt Nam 2025 còn lan tỏa mạnh mẽ mô hình "Doanh nghiệp một người" nhằm thúc đẩy tư duy khởi nghiệp cá nhân trong kỷ nguyên số.

Chiều 3/12, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức họp báo về Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2025 (Techfest Việt Nam 2025).

Tại họp báo, ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội cho biết Techfest Việt Nam 2025 diễn ra tại Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) từ ngày 12/12 đến ngày 14/12.

Đây là lần đầu tiên diễn đàn công nghệ được đưa ra không gian văn hóa mở, hòa vào đời sống công chúng và đến gần hơn với người dân trong thành phố. Việc tổ chức tại không gian quen thuộc với người dân giúp tiếp cận cộng đồng tốt hơn, đưa công nghệ hiện đại và mới nhất đến gần công chúng.

Sự kiện năm nay có khoảng 700 gian trưng bày xung quanh khu vực hội kiến, tạo cơ hội cho người dân trải nghiệm và cho các doanh nghiệp, nhóm sáng tạo đặc biệt trong lĩnh vực số và công nghệ mới trình diễn, giới thiệu sản phẩm.

Theo ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ KH&CN), Techfest Việt Nam 2025 chuyển đổi mạnh mẽ so với các năm trước, từ mô hình sự kiện trong nhà sang sự kiện không gian mở tại phố đi bộ, tạo điều kiện để người dân trực tiếp trải nghiệm công nghệ, mô hình kinh doanh sáng tạo và dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp.

Ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn sâu như công bố chính sách, diễn đàn đầu tư, kết nối thương vụ, Techfest 2025 còn lan tỏa thông điệp về mô hình "Doanh nghiệp một người", thúc đẩy tư duy khởi nghiệp cá nhân trong thời đại số. Sự kiện quy tụ đông đảo chuyên gia, quỹ đầu tư, tổ chức quốc tế, hướng tới một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo kết nối - mở - hội nhập.

Cùng với lễ khai mạc và diễn đàn chính sách quốc gia, Techfest 2025 tổ chức hơn 10 hội thảo quốc tế, tọa đàm chuyên môn, trình diễn công nghệ và hơn 20 hoạt động kết nối đầu tư – hợp tác kinh doanh. Lễ khai mạc có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đánh dấu bước khởi đầu cho giai đoạn thúc đẩy chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo.

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Minh, Techfest năm 2025 chú trọng xây dựng văn hóa khởi nghiệp, trong đó quan trọng nhất là tinh thần "khoan dung với thất bại". Đặc biệt khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, luôn tiềm ẩn rủi ro, vì vậy xã hội cần tạo không gian để người thất bại có cơ hội làm lại.

“Nói đến khởi nghiệp sáng tạo, không chỉ nói về startup mà nói đến toàn dân: Tất cả mọi người, mọi tầng lớp đều có thể sử dụng, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để sản xuất, kinh doanh, làm giàu cho bản thân và đóng góp cho đất nước.

Các ngành nghề đều có thể ứng dụng kết quả khoa học, công nghệ để khởi nghiệp. Trong đó, hạt nhân là các tổ chức, cá nhân khởi nghiệp sáng tạo dựa trên công nghệ để hình thành dịch vụ mới”, Thứ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Minh nhấn mạnh.

Thành phần tham dự sự kiện năm nay rất đa dạng: Học sinh, sinh viên, trường đại học, startup, quỹ đầu tư trong và ngoài nước, doanh nghiệp công nghệ… phản ánh toàn cảnh hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam. Trên hết là vai trò kiến tạo của Nhà nước và tinh thần sáng tạo của người Việt.

Với mô hình mở và cách tiếp cận gần gũi hơn với cộng đồng, Techfest Việt Nam 2025 kỳ vọng tạo ra không gian kết nối, truyền cảm hứng nhằm thúc đẩy mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia khởi nghiệp sáng tạo.