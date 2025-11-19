Viettel khai trương Văn phòng đại diện tại UAE, mở rộng hiện diện tại Vùng Vịnh

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa khai trương Văn phòng đại diện tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đánh dấu bước đi quan trọng mở rộng hiện diện quốc tế tại khu vực Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC).

Ngày 19/11, Viettel cho biết Văn phòng đại diện tại UAE được thành lập nhằm tăng cường các điểm chạm với những đối tác quốc tế để thúc đẩy chiến lược “Go Global” của Viettel, đồng thời thu hút các đối tác nước ngoài hợp tác, đầu tư vào Viettel nói riêng và đóng góp cho Việt Nam nói chung.

Chia sẻ trong buổi lễ khai trương, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh rằng việc Viettel chính thức hiện diện tại UAE không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của Tập đoàn, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn của Việt Nam trong việc phát triển công nghiệp quốc phòng và công nghệ cao gắn liền với hội nhập kinh tế quốc tế.

"Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn quan tâm, ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Viettel tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đồng thời khuyến khích mở rộng hợp tác quốc tế trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi", Thượng tướng nói.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại lễ khai trương.

UAE là trung tâm kinh tế, tài chính lớn của Trung Đông, đồng thời giữ vai trò cửa ngõ giao thương quan trọng kết nối châu Á, châu Âu và châu Phi. Việc đặt Văn phòng đại diện tại UAE giúp Viettel hiện diện trực tiếp trong thị trường có sức hút lớn về công nghệ, tạo nền tảng để tiếp cận sâu hơn nhu cầu bản địa và mở ra các cơ hội hợp tác quy mô rộng hơn.

Trong tương lai, Viettel có điều kiện thuận lợi để thiết lập và mở rộng mạng lưới đối tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm viễn thông, công nghệ số, giải pháp chính phủ điện tử, đô thị thông minh, an ninh mạng, nghiên cứu – sản xuất công nghệ cao và các dịch vụ quốc tế.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiến, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn khẳng định Viettel đến UAE với tinh thần hợp tác lâu dài, tin cậy và cùng tạo giá trị bền vững. Viettel cam kết: tôn trọng pháp luật, văn hóa và chuẩn mực của UAE; thúc đẩy hợp tác minh bạch, cùng có lợi; đầu tư vào công nghệ, con người và đổi mới sáng tạo; góp phần mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế - công nghệ - quốc phòng giữa Việt Nam và UAE.”

Về khía cạnh ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại UAE Nguyễn Thanh Diệp cho rằng: “Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dấu mốc mới trong hành trình phát triển của Viettel, là minh chứng cho quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và UAE - hai nền kinh tế năng động, hai đối tác cùng chia sẻ tầm nhìn về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững".

Bên cạnh Văn phòng đại diện tại UAE, Viettel đã mở thêm các Văn phòng đại diện tại Nhật Bản, Mỹ, Australia, Singapore để tiếp tục khẳng định tầm nhìn, khát vọng, bản lĩnh vươn tầm thế giới của một doanh nghiệp quân đội mang sứ mệnh phát triển vì quốc gia, vì nhân dân, vì hòa bình hợp tác và phát triển thịnh vượng.