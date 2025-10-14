“Chậm mà chắc” để phòng, chống lừa đảo trực tuyến

Chiến dịch “Chống lừa đảo trực tuyến năm 2025 - Chậm mà chắc” cung cấp thông tin, kỹ năng và công cụ giúp cộng đồng chủ động nhận diện các dấu hiệu lừa đảo và trang bị kỹ năng, biện pháp phòng tránh chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng.

Ngày 14/10, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) và TikTok Việt Nam khởi động chiến dịch “Chống lừa đảo trực tuyến năm 2025 – Chậm mà chắc”.

Chiến dịch hướng tới trang bị thông tin, kỹ năng và công cụ giúp cộng đồng chủ động nhận diện các dấu hiệu lừa đảo, đồng thời trang bị kỹ năng, biện pháp phòng tránh trước những rủi ro, chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng.

Thông điệp trung tâm của chiến dịch là công thức an toàn 3C – “Chậm để Chắc chắn, An toàn hơn”:

Trong đó, Chậm để kiểm chứng, luôn xác minh nguồn tin trước khi chia sẻ hoặc giao dịch. Chặn để phòng ngừa rủi ro, nhận biết dấu hiệu cảnh báo, thiết lập lớp bảo vệ tài khoản và cấu hình an toàn thiết bị. Chắn để bảo vệ cộng đồng, báo cáo hành vi đáng ngờ, hỗ trợ lẫn nhau, cùng gìn giữ môi trường mạng an toàn.

Tại sự kiện, đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục A05, cho biết, các nền tảng trực tuyến, mạng xã hội và doanh nghiệp công nghệ đã chủ động và đồng hành với cơ quan quản lý nhà nước tuyên truyền, cảnh báo, ngăn chặn lừa đảo trực tuyến. Các nền tảng như TikTok, Google đã tích cực lan tỏa các thông điệp truyền thông an toàn mạng đến hàng chục triệu người dùng.

Đây là minh chứng cho thấy, chống lừa đảo trực tuyến là trách nhiệm chung của toàn hệ sinh thái số.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, cho rằng mỗi giây chậm lại, tạo thói quan luôn kiểm chứng thông tin trước khi hành động là một “tấm khiên” giúp bạn an toàn hơn trong môi trường số.

Tổng giám đốc TikTok Việt Nam Nguyễn Lâm Thanh cho hay, chiến dịch “Chống lừa đảo trực tuyến năm 2025” là hành động cụ thể hóa cam kết của TikTok trong nỗ lực cảnh báo và trang bị cho người dùng tư duy phòng vệ và kiến thức cần thiết.

Từ tháng 10 đến hết tháng 12/2025, Chiến dịch sẽ được triển khai với nhiều hoạt động truyền thông, cảnh báo và tương tác cộng đồng trên phạm vi toàn quốc, cụ thể như xây dựng các phóng sự tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, báo chí với các chủ đề xung quanh vấn đề nhận diện và phòng, chống lừa đảo trực tuyến.

Cùng với đó, hệ thống gửi cảnh báo, tin nhắn và email hướng dẫn an toàn đến hàng triệu người dùng TikTok tại Việt Nam. Hiển thị cảnh báo trực tiếp khi người dùng tìm kiếm các từ khóa liên quan đến lừa đảo trên nền tảng TikTok.

Các tổ chức sẽ phối hợp phát hành nội dung cảnh báo và hướng dẫn an toàn cùng chuyên gia của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) – Bộ Công an và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA).

TikTok Việt Nam phát động thử thách hashtag #ChamMaChac và #LuaDaoTrucTuyen, khuyến khích cộng đồng sáng tạo video chia sẻ kinh nghiệm, mẹo nhận biết và phòng tránh lừa đảo.