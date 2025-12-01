Techfest 2025 lan tỏa làn sóng khởi nghiệp toàn dân

Techfest Việt Nam 2025 mở ra không gian sáng tạo và khát vọng bứt phá cùng với Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước đến và Diễn đàn doanh nghiệp công nghệ số là 3 sự kiện lớn của ngành KH&CN sẽ diễn ra trong tháng 12 này.

Sáng 1/12, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức họp báo thường kỳ thông tin về những hoạt động tiêu biểu trong thời gian tới.

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cho biết Bộ KH&CN đã hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ và Quốc hội ban hành 5 luật quan trọng liên quan đến chuyển đổi số, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và tiêu chuẩn - quy chuẩn kỹ thuật. Cùng với đó, Bộ đã tham mưu ban hành 2 nghị định và 12 thông tư hướng dẫn, góp phần hoàn thiện hệ thống thể chế trong lĩnh vực KH&CN.

Không gian khởi nghiệp toàn dân tại Techfest Việt Nam 2025

Ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ, cho biết Techfest Việt Nam 2025 sẽ diễn ra ngày 12-14/12/2025 tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, đúng thời điểm cả nước sơ kết Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Sự kiện cũng gắn với quá trình xây dựng Chiến lược Quốc gia khởi nghiệp sáng tạo với tinh thần khởi nghiệp sáng tạo là sự nghiệp của toàn dân.

Techfest Việt Nam 2025 được tổ chức theo mô hình không gian mở, nơi người dân có thể trực tiếp trải nghiệm công nghệ mới và mô hình kinh doanh tiên tiến. Chương trình gồm Lễ Khai mạc, Diễn đàn chính sách quốc gia, chuỗi hội thảo – tọa đàm, kết nối đầu tư quốc tế, triển lãm sản phẩm sáng tạo và khu trải nghiệm công nghệ.

Ông Phạm Hồng Quất cho biết Techfest Việt Nam 2025 sẽ diễn ra ngày 12-14/12/2025 tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ông Quất cho biết sự kiện quy tụ hệ sinh thái khởi nghiệp: doanh nghiệp sáng tạo, quỹ đầu tư, trường - viện, vườn ươm, cộng đồng thanh niên - phụ nữ - người cao tuổi khởi nghiệp và chuyên gia quốc tế. Nhiều điểm mới được giới thiệu như không gian mở, kết nối mở, số hóa hình tượng Thánh Gióng nhằm truyền cảm hứng cho thế hệ Kỳ lân Việt Nam.

Bốn khu vực trọng tâm gồm Startup & Scale-up Zone, Pre-unicorn & Unicorn Zone, Ecosystem Builder Zone và Technology Testbed Zone, với hoạt động trải nghiệm liên tục từ AI, IoT, VR, nông nghiệp thông minh đến đô thị thông minh.

Lễ Khai mạc 13/12 sẽ công bố chính sách quốc gia, khai mở Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và tôn vinh Top 10 thương vụ đầu tư - Top 10 địa phương tiêu biểu. Techfest Việt Nam 2025 được kỳ vọng tạo nên không khí đổi mới sáng tạo lan tỏa rộng khắp.

Trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ

Tại họp báo, ông Nguyễn Văn Khải, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin, trao đổi về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN. Ông cho biết trong tháng 12/2025, Bộ sẽ công bố thông tin về Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN.

Ông Nguyễn Văn Khải trao đổi về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN.

Đây là hai giải thưởng cao quý nhất của Nhà nước dành cho các công trình, cụm công trình có giá trị đặc biệt, đóng góp lớn cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và sự nghiệp KH&CN.

Khung pháp lý được hình thành từ năm 1985 và hoàn thiện qua Luật Thi đua Khen thưởng. Từ năm 1996 đến nay, Nhà nước đã tổ chức 6 đợt xét tặng với hàng trăm công trình xuất sắc trên các lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật, nông nghiệp, y dược và an ninh - quốc phòng.

Bước sang đợt 7, việc xét tặng được triển khai theo Nghị định 18/2024/NĐ-CP, với các mốc chính: xét duyệt ở cấp cơ sở ngày 1–31/12/2025, cấp Bộ hoàn thành trước 15/4/2026, tiếp nhận hồ sơ cấp Nhà nước đến ngày 8–15/5/2026 và công bố kết quả vào cuối tháng 11/2026. Lễ trao Giải thưởng dự kiến tổ chức ngày 2/9/2027.

Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam

Ông Trương Hữu Chung, Trưởng Phòng xúc tiến đầu tư - Cục Công nghiệp công nghệ thông tin, cho biết Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VII sẽ diễn ra ngày 25/12 tại Trung tâm Hội nghị VinPalace Cổ Loa với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ ngành và cộng đồng Make in Viet Nam.

Ông Trương Hữu Chung thông tin về Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VII.

Diễn đàn nhằm lan tỏa các định hướng lớn về phát triển công nghiệp công nghệ số, công nghiệp chiến lược, công nghiệp bán dẫn và ứng dụng AI theo cách Việt Nam. Sự kiện góp phần nâng cao năng lực sáng tạo, kết nối hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số, hỗ trợ các ngành kinh tế – xã hội làm chủ chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên số.

Chương trình gồm nhiều hoạt động nổi bật: trình diễn robot, UAV, AI, trưng bày hơn 50 sản phẩm Make in Viet Nam, trải nghiệm các giải pháp AI – IoT – dữ liệu số – an toàn thông tin, chiếu clip hành trình Make in Viet Nam 2020–2025 và định hướng 2026–2030. Bộ KH&CN sẽ trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có đóng góp nổi bật.

Hai phiên chuyên đề chính gồm Làm chủ và phát triển công nghệ số chiến lược và Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam vươn ra toàn cầu. Cùng với đó là Lễ trao Giải thưởng Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam 2025, tôn vinh những sản phẩm được thiết kế, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam. Đây là cơ hội quan trọng để thúc đẩy hợp tác, đầu tư và nâng tầm doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trong giai đoạn mới.