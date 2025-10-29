70 triệu người dùng Việt Nam sử dụng TikTok

Với hơn 70 triệu người dùng thường xuyên mỗi tháng, Việt Nam là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất của TikTok tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thông tin được công bố ngày 29/10 tại Hội nghị TikTok Apps Summit Đông Nam Á 2025 lần đầu tiên tổ chức tại Hà Nội, với sự tham dự của 300 lãnh đạo doanh nghiệp và các chuyên gia trong ngành.

Tại sự kiện, TikTok cũng đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Trung tâm Chuyển đổi số trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thỏa thuận hợp tác này hướng đến tăng cường hệ sinh thái số của Việt Nam thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy giao lưu văn hóa, và tạo động lực cho tăng trưởng số bền vững.

Ông Nikhil Rolla, Giám đốc phụ trách Khách hàng Chiến lược khu vực Đông Nam Á của TikTok, cho biết hiện nền tảng có hơn 160 triệu người dùng tại Indonesia, 70 triệu tại Việt Nam, 50 triệu tại Thái Lan và hàng trăm triệu người dùng khác trong khu vực. Ông khẳng định việc hợp tác với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thể hiện cam kết lâu dài của TikTok trong việc đồng hành cùng khu vực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số.

Với hơn 70 triệu người dùng thường xuyên mỗi tháng, Việt Nam hiện là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất của TikTok tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Không chỉ là nền tảng giải trí, TikTok đang dần trở thành kênh kết nối doanh nghiệp, sáng tạo nội dung và lan tỏa giá trị văn hóa Việt tới cộng đồng quốc tế.

Trong năm 2025, TikTok Việt Nam triển khai hàng loạt chương trình hợp tác với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở ngành và doanh nghiệp địa phương nhằm thúc đẩy kinh tế sáng tạo, quảng bá du lịch, sản phẩm OCOP và hình ảnh con người Việt Nam trên không gian số. Đại diện TikTok cho biết nền tảng đặt mục tiêu xây dựng môi trường số lành mạnh, nơi công nghệ hỗ trợ văn hóa, thương mại và sự phát triển bền vững.

TikTok không chỉ là nền tảng giải trí, mà đã trở thành điểm đến quan trọng trong việc khám phá các ứng dụng (app) và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như game, tài chính, du lịch và bán lẻ.

Thống kê cho thấy 2/3 lượt người dùng khám phá ứng dụng trên TikTok là có chủ đích, và 45% tiếp tục tìm hiểu sâu hơn ngay trên nền tảng, minh chứng cho vai trò ngày càng rõ nét của TikTok trong quá trình ra quyết định của người dùng, vượt ra ngoài mục đích giải trí đơn thuần.

Từ những lượt cài đặt đầu tiên cho đến khi người dùng gắn bó lâu dài, TikTok mang đến cho các nhà phát triển ứng dụng và doanh nghiệp khả năng tiếp cận đúng đối tượng, tối ưu chiến dịch theo thời gian thực và đo lường hiệu quả xuyên suốt hành trình của người dùng.

Theo ông Nikhil Rolla, mục tiêu của TikTok là giúp mọi ứng dụng và doanh nghiệp tiếp cận đúng người dùng, tạo kết nối sâu sắc và đạt kết quả tăng trưởng thực chất. Nền tảng kết hợp giữa dữ liệu, công nghệ và sáng tạo nhằm hỗ trợ các thương hiệu phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ chuyển đổi số nhanh chóng của khu vực.