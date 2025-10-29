Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

 RSS Mobile
  • Theo dõi chúng tôi:

Truyền thông số

Tin tức Hoạt động Hội viên

70 triệu người dùng Việt Nam sử dụng TikTok

Anh Lê
Anh Lê

Với hơn 70 triệu người dùng thường xuyên mỗi tháng, Việt Nam là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất của TikTok tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

TikTok và Trung tâm Chuyển đổi số trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ về hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy giao lưu văn hóa.
TikTok và Trung tâm Chuyển đổi số trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ về hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy giao lưu văn hóa.

Thông tin được công bố ngày 29/10 tại Hội nghị TikTok Apps Summit Đông Nam Á 2025 lần đầu tiên tổ chức tại Hà Nội, với sự tham dự của 300 lãnh đạo doanh nghiệp và các chuyên gia trong ngành.

Tại sự kiện, TikTok cũng đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Trung tâm Chuyển đổi số trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thỏa thuận hợp tác này hướng đến tăng cường hệ sinh thái số của Việt Nam thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy giao lưu văn hóa, và tạo động lực cho tăng trưởng số bền vững.

Ông Nikhil Rolla, Giám đốc phụ trách Khách hàng Chiến lược khu vực Đông Nam Á của TikTok, cho biết hiện nền tảng có hơn 160 triệu người dùng tại Indonesia, 70 triệu tại Việt Nam, 50 triệu tại Thái Lan và hàng trăm triệu người dùng khác trong khu vực. Ông khẳng định việc hợp tác với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thể hiện cam kết lâu dài của TikTok trong việc đồng hành cùng khu vực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số.

Với hơn 70 triệu người dùng thường xuyên mỗi tháng, Việt Nam hiện là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất của TikTok tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Không chỉ là nền tảng giải trí, TikTok đang dần trở thành kênh kết nối doanh nghiệp, sáng tạo nội dung và lan tỏa giá trị văn hóa Việt tới cộng đồng quốc tế.

Trong năm 2025, TikTok Việt Nam triển khai hàng loạt chương trình hợp tác với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở ngành và doanh nghiệp địa phương nhằm thúc đẩy kinh tế sáng tạo, quảng bá du lịch, sản phẩm OCOP và hình ảnh con người Việt Nam trên không gian số. Đại diện TikTok cho biết nền tảng đặt mục tiêu xây dựng môi trường số lành mạnh, nơi công nghệ hỗ trợ văn hóa, thương mại và sự phát triển bền vững.

TikTok không chỉ là nền tảng giải trí, mà đã trở thành điểm đến quan trọng trong việc khám phá các ứng dụng (app) và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như game, tài chính, du lịch và bán lẻ.

Thống kê cho thấy 2/3 lượt người dùng khám phá ứng dụng trên TikTok là có chủ đích, và 45% tiếp tục tìm hiểu sâu hơn ngay trên nền tảng, minh chứng cho vai trò ngày càng rõ nét của TikTok trong quá trình ra quyết định của người dùng, vượt ra ngoài mục đích giải trí đơn thuần.

Từ những lượt cài đặt đầu tiên cho đến khi người dùng gắn bó lâu dài, TikTok mang đến cho các nhà phát triển ứng dụng và doanh nghiệp khả năng tiếp cận đúng đối tượng, tối ưu chiến dịch theo thời gian thực và đo lường hiệu quả xuyên suốt hành trình của người dùng.

Theo ông Nikhil Rolla, mục tiêu của TikTok là giúp mọi ứng dụng và doanh nghiệp tiếp cận đúng người dùng, tạo kết nối sâu sắc và đạt kết quả tăng trưởng thực chất. Nền tảng kết hợp giữa dữ liệu, công nghệ và sáng tạo nhằm hỗ trợ các thương hiệu phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ chuyển đổi số nhanh chóng của khu vực.

Bên cạnh các công bố về tăng trưởng, TikTok giới thiệu loạt giải pháp sáng tạo ứng dụng AI nhằm hỗ trợ thương hiệu và nhà phát triển nội dung biến ý tưởng thành kết quả thực tế có thể đo lường được. Trong đó, nổi bật là:

- Symphony: Bộ công cụ AI tạo sinh giúp marketer sản xuất video chất lượng cao chỉ trong vài phút

- Content Suite: Nền tảng tìm kiếm, chọn lọc và chuyển đổi nội dung do người dùng tạo (UGC) thành quảng cáo có bản quyền.

- Smart+: Giải pháp tối ưu hiệu suất chiến dịch tự động, giúp thương hiệu mở rộng quy mô và duy trì hiệu quả truyền thông liên tục.

Từ khoá:

TikTok TikTok Việt Nam
Tin nổi bật

Có thể bạn quan tâm

Làm gì để chuyển đổi số bắt đầu từ người dân?

Làm gì để chuyển đổi số bắt đầu từ người dân?

Ngày 16/10, tại Hà Nội, Công ty Digilife tổ chức hội thảo đào tạo “Triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW” với chủ đề “Chuyển đổi số – Kiến tạo tương lai”, thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà quản lý và đại diện các cơ quan, doanh nghiệp.

Ông Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng A05 cho rằng các nền tảng như TikTok, Google đã tích cực lan tỏa các thông điệp truyền thông an toàn mạng đến hàng chục triệu người dùng.

“Chậm mà chắc” để phòng, chống lừa đảo trực tuyến

Chiến dịch “Chống lừa đảo trực tuyến năm 2025 - Chậm mà chắc” cung cấp thông tin, kỹ năng và công cụ giúp cộng đồng chủ động nhận diện các dấu hiệu lừa đảo và trang bị kỹ năng, biện pháp phòng tránh chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng.

Nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng về VDA 2025

Nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng về VDA 2025

Không chỉ vinh danh các tổ chức, cá nhân, sản phẩm xuất sắc, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 trở thành điểm hẹn thường niên của cộng đồng công nghệ, của người lãnh đạo về chuyển đổi số với mục tiêu xây dựng một Việt Nam số.

5 cơ quan nhà nước và 17 doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc được tôn vinh tại VDA2025.

Khối cơ quan Nhà nước bứt phá trong chuyển đổi số

5 cơ quan nhà nước xuất sắc được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VDA) 2025 là 5 đại diện tiêu biểu cho hành trình kiến tạo Chính phủ số, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển quốc gia số.