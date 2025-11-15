Chuỗi Mega Live trình diễn cách chống hàng giả trên môi trường số

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) lần đầu tổ chức chuỗi Mega Live quy mô lớn, trình diễn trực quan cách nhận diện hàng thật - giả và hướng dẫn kỹ năng mua sắm an toàn, nhằm tăng niềm tin cho người tiêu dùng trên môi trường số

Cục trưởng TMĐT & KTS Lê Hoàng Oanh giữa), Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh (trâi), ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Shop Việt Nam thực hiện phiên Mega Live trình diễn trực quan, sinh động, hướng dẫn chi tiết cách phân biệt hàng thật - hàng giả.

Tối 14/11, Lễ khai mạc Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2025 đã chính thức diễn ra, mở đầu cho chuỗi hoạt động sôi động hướng đến tiêu dùng thông minh, trách nhiệm và bền vững. Với chủ đề xuyên suốt “An toàn – An tâm – An vui”, chương trình năm nay đặt trọng tâm vào việc củng cố niềm tin của người tiêu dùng và thúc đẩy môi trường thương mại điện tử (TMĐT) an toàn, minh bạch.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Phan Thị Thắng nhấn mạnh chất lượng hàng hóa và an toàn mua sắm trực tuyến luôn là mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng. Tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn là thách thức đối với cả TMĐT và thương mại truyền thống.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của Online Friday 2025 là chuỗi Mega Livestream “An toàn – An tâm – An vui”. Lần đầu tiên, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số trực tiếp tổ chức một phiên Mega Live quy mô lớn với nội dung mô phỏng, trình diễn thực tế cách phân biệt hàng thật – hàng giả.

Thông qua hình thức trực quan, sinh động, Mega Live giúp người tiêu dùng dễ dàng nắm bắt các dấu hiệu nhận diện sản phẩm giả mạo cũng như trang bị thêm kỹ năng mua sắm thông minh trên nền tảng số. Hoạt động này nhằm góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường niềm tin và bảo vệ người tiêu dùng trước tình trạng gian lận thương mại ngày càng tinh vi.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam cho biết nền tảng này sẽ phối hợp cùng cộng đồng nhà sáng tạo nội dung và nhà bán hàng để lan tỏa các thông tin hướng dẫn người tiêu dùng nhận diện hàng hóa chất lượng, hiểu rõ quyền lợi khi mua sắm trực tuyến và khuyến khích thực hành thương mại minh bạch. TikTok Shop đề nghị các bên tham gia sản xuất và chia sẻ video ngắn gắn các hashtag liên quan đến chương trình nhằm mở rộng tiếp cận người dùng trong dịp Online Friday.

Ngoài ra, TikTok Shop cho hay các nhà bán hàng và nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng đang chuẩn bị cho Tuần lễ TMĐT Việt Nam 2025. Doanh nghiệp đặt mục tiêu gia tăng mức độ tiếp cận của các nội dung do cộng đồng tạo ra và thúc đẩy hoạt động mua sắm trong thời gian diễn ra sự kiện.

Bà Nguyễn Kiều Anh, đại diện Deli Việt Nam, cho biết Online Friday là dịp để doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng và giới thiệu sản phẩm qua các hoạt động trải nghiệm trực tuyến - trực tiếp. Các doanh nghiệp mong muốn được góp phần khuyến khích người dùng lựa chọn hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng và xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn.

Ngoài ra, Online Friday 2025 có nhiều không gian trải nghiệm công nghệ số đa dạng, kết nối doanh nghiệp với các nền tảng số. Các hoạt động giao lưu giữa nhà bán hàng, MCN, KOLs và đối tác công nghệ giúp lan tỏa sản phẩm Việt đến đông đảo người tiêu dùng. Từ đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP đến các mặt hàng công nghệ cao, hàng Việt được quảng bá rộng rãi, củng cố niềm tin và chất lượng trong mắt người tiêu dùng trong nước.

Cùng với đó, lễ hội vouchers siêu ưu đãi mang đến nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ các sàn TMĐT và thương hiệu uy tín, gia tăng quyền lợi và trải nghiệm của người mua sắm. Việc thúc đẩy thanh toán điện tử, kết hợp với các công cụ kiểm soát – cảnh báo hàng giả, tiếp tục là giải pháp quan trọng nhằm xây dựng môi trường TMĐT minh bạch, lành mạnh.

Online Friday 2025 còn ghi nhận sự hưởng ứng sâu rộng từ Sở Công Thương các tỉnh, thành trên cả nước. Các địa phương tích cực lan tỏa thông tin, kết nối doanh nghiệp và khuyến khích cộng đồng hưởng ứng, tạo nên sức lan tỏa toàn quốc cho ngày hội mua sắm trực tuyến lớn nhất trong năm.

Với nhiều điểm mới nổi bật và cách tiếp cận trực quan, Online Friday 2025 được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ trong thói quen tiêu dùng số, đồng thời khẳng định quyết tâm của Bộ Công Thương trong bảo vệ người tiêu dùng và thúc đẩy phát triển kinh tế số Việt Nam trong kỷ nguyên mới.