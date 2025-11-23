Mưa lũ miền Trung chưa dứt, tin giả AI tràn lan trên mạng

Mưa lũ miền Trung chưa dứt, mạng xã hội đã tràn ngập ảnh, video giả mạo bằng AI mô tả cảnh hỗn loạn, khiến người dân hoang mang. Chuyên gia cảnh báo đây là hình thức tấn công thông tin nguy hiểm cần được nhận diện và chặn đứng kịp thời.

Hình ảnh do Ai tạo ra này đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Trong những ngày mưa lũ kéo dài tại miền Trung, mạng xã hội ghi nhận sự xuất hiện dày đặc của các hình ảnh mô tả cảnh người dân mắc kẹt trên mái nhà, nhà cửa bị nước xiết cuốn trôi hay những tình huống kêu cứu tuyệt vọng.

Tuy nhiên, đối chiếu với nguồn tin từ các cơ quan báo chí chính thống cho thấy đây không phải hình ảnh ghi nhận tại Việt Nam mà là sản phẩm AI hoặc được cắt ghép, lấy bố cục từ thảm họa ở nước ngoài.

Những hình ảnh này được lan truyền rộng rãi, thường kèm theo lời mô tả thiệt hại nghiêm trọng hoặc kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp. Việc chia sẻ không kiểm chứng khiến nhiều người hiểu lầm về diễn biến mưa lũ, đặc biệt là những gia đình có người thân đang sinh sống tại khu vực bị ảnh hưởng. Không ít người phải liên tục gọi hỏi nhau để xác minh, dẫn đến tâm lý hoang mang và bất an.

Chuyên gia an ninh mạng Phí Văn Thanh cảnh báo việc nhiều đối tượng lợi dụng thời điểm nhạy cảm này để sử dụng công nghệ AI tạo sinh nhằm dựng tin giả, video giả, hình ảnh giả câu view, lôi kéo tương tác hoặc phục vụ mục đích chống phá.

"Đây không còn là chuyện 'đăng tin sai sự thật' đơn thuần, mà là một hình thức tấn công thông tin có chủ đích, gây ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh mạng và an ninh quốc gia", chuyên gia Phí Văn Thanh nói.

Ông phân tích tin giả do AI tạo ra có độ chân thực cao và đánh thẳng vào cảm xúc người xem. Khi xuất hiện trong bối cảnh thiên tai, loại nội dung này dễ tạo ra khủng hoảng thông tin khiến cộng đồng mất khả năng phân biệt thật – giả và làm suy yếu năng lực ứng phó.

Không chỉ ảnh hưởng nhận thức xã hội, tin giả còn gây hệ lụy cho hoạt động cứu hộ. Lực lượng chức năng phải tốn thời gian xác minh thông tin không tồn tại, khiến việc điều phối trở nên khó khăn. Ngoài ra, các đối tượng xấu có thể lợi dụng để bóp méo sự thật, công kích chính quyền và gây bất ổn xã hội.

Hàng loạt thông tin sai sự thật lan truyền tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội

Thực tế cho thấy công nghệ AI tạo sinh ngày càng cho phép dựng lại bối cảnh thiên tai với độ chân thực rất cao. Ánh sáng, màu nước, góc chiếu và mảng tối được xử lý giống như cảnh thật khiến người xem khó phát hiện dấu hiệu bất thường. Nhiều nội dung còn sử dụng bố cục và hiệu ứng đang thịnh hành, khiến chúng dễ được chia sẻ theo tâm lý đám đông và gây hiểu nhầm nghiêm trọng.

Sự xuất hiện liên tiếp của ảnh và video cắt ghép trong thời điểm thiên tai đã tạo ra trạng thái khủng hoảng thông tin. Một số người lầm tưởng tình hình đang vượt khỏi tầm kiểm soát, trong khi thực tế tại nhiều khu vực không giống như mô tả trên mạng xã hội. Điều này khiến thông tin chính xác khó tiếp cận được tới người dân, đồng thời tạo điều kiện cho tin giả lấn át tin thật.

Không chỉ gây nhiễu thông tin trong cộng đồng, việc phát tán hình ảnh AI còn tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để kêu gọi hỗ trợ không minh bạch. Một số tài khoản đã đính kèm đường link quyên góp hoặc tài khoản ngân hàng ngay dưới hình ảnh bịa đặt. Người xem khi tin rằng đây là tình huống thật nên có thể chuyển tiền.

Các đối tượng xấu có thể lợi dụng AI để bóp méo sự thật, công kích chính quyền và gây bất ổn xã hội.

Trong thời điểm nhạy cảm, người dân rất dễ rơi vào các bẫy nhận thức như tin vào điều tiêu cực, chạy theo hiệu ứng đám đông hay chia sẻ theo cảm xúc. Thuật toán mạng xã hội ưu tiên nội dung gây xúc cảm, khiến tin giả lan nhanh hơn cả thông tin thật và tạo ra một dạng dịch giả thông tin nguy hiểm.

Để bảo vệ không gian mạng và giữ cho dòng thông tin luôn sạch – đúng – kịp thời, chuyên gia an ninh mạng Phí Văn Thanh khuyến cáo mỗi người dân nên đề cao cảnh giác. Khi phát hiện hình ảnh hoặc video nghi là AI dựng, nội dung chưa được kiểm chứng hoặc có dấu hiệu xuyên tạc, người dân nên báo ngay cho cơ quan công an. Tốt nhất là tag trực tiếp đơn vị An ninh mạng để được xử lý kịp thời. Trường hợp cần thiết, người dân có thể tag tài khoản Facebook của chuyên gia để hỗ trợ chuyển thông tin đến lực lượng chức năng.

Trong bối cảnh thiên tai còn diễn biến phức tạp, sự tỉnh táo và trách nhiệm khi chia sẻ thông tin sẽ góp phần quan trọng giúp cộng đồng tránh rơi vào hoang mang, đồng thời đảm bảo các hoạt động cứu hộ – cứu nạn được triển khai hiệu quả và đúng trọng tâm.