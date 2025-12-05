Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội được đào tạo AI, 5G, Cloud chuẩn quốc tế

Anh Lê
Mỗi năm, 300 sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội được đào tạo theo chuẩn quốc tế về các lĩnh vực AI, 5G, Cloud và năng lượng xanh,... nhằm thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu nhân lực của ngành ICT.

Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội Nguyễn Phong Điền mong muốn sinh viên HUST được tiếp cận sớm với các công nghệ lõi.
Ngày 5/12, Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) và Công ty TNHH Công nghệ Huawei Việt Nam thông tin về hoạt động hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục đại học, phát triển nguồn nhân lực ICT chất lượng cao và tăng cường kết nối đại học - doanh nghiệp.

Hai bên sẽ hợp tác trên ba lĩnh vực chính: Chuyển đổi số trong giáo dục đại học, với trọng tâm xây dựng mô hình đại học số và ứng dụng AI vào giảng dạy - nghiên cứu - quản trị; Phát triển nguồn nhân lực ICT, triển khai chương trình Huawei ICT Academy với mục tiêu đào tạo 300 sinh viên mỗi năm, đồng thời nâng cao năng lực giảng viên thông qua các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế và cung cấp học liệu miễn phí; Kết nối đại học - doanh nghiệp, bao gồm tổ chức Office Tour, Job Fair, workshop kỹ thuật và các chương trình thực tập - tuyển dụng dành cho sinh viên năm cuối nhằm tăng cường trải nghiệm thực tế và nâng cao năng lực nghề nghiệp.

PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, cho rằng đây là bước tiến quan trọng giúp sinh viên Bách khoa tiếp cận sớm với các công nghệ lõi và tiêu chuẩn quốc tế về cho lĩnh vực AI, 5G, Cloud, năng lượng xanh,....

Lãnh đạo HUST mong muốn sinh viên tiếp cận các chương trình học chuẩn quốc tế, chứng chỉ nghề nghiệp uy tín và các sân chơi toàn cầu như Hạt giống cho Tương lai (Seeds for the Future) hay Huawei ICT Competition. Những hoạt động này không chỉ tăng trải nghiệm thực tế mà còn giúp sinh viên hiểu sâu hơn nhu cầu của doanh nghiệp và xu hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực ICT.

Ông Ivan Liu cam kết Huawei sẽ cung cấp các nguồn lực học thuật tiên tiến tới sinh viên và giảng viên HUST.

Ông Ivan Liu, Tổng Giám đốc Huawei Việt Nam, cam kết chia sẻ kho học liệu tiên tiến, đào tạo giảng viên theo chuẩn quốc tế, đồng thời hỗ trợ sinh viên cập nhật kiến thức mới nhất về AI, viễn thông, điện toán đám mây và CNTT.

Ngoài đào tạo, hai bên sẽ tăng cường kết nối để thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu nhân lực của ngành ICT, giúp sinh viên tự tin bước vào thị trường lao động toàn cầu.

