Thời sự - Xã Hội

Đà Nẵng vận hành trang tin điện tử về bầu cử

Hồ Xuân Mai
Tại phiên họp thứ nhất, Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng đã công bố và đưa Trang tin điện tử phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đà Nẵng chính thức đưa Trang tin điện tử của Ủy ban bầu cử thành phố vào vận hành. Ảnh Mai Chi.
Đây là kênh thông tin chính thức của Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng, có địa chỉ truy cập: https://baucu.danang.gov.vn.

Trang thông tin có chức năng cung cấp thông tin, đăng tải, phổ biến, tra cứu các văn bản chỉ đạo điều hành về công tác bầu cử; tài liệu hướng dẫn công tác bầu cử của Đảng, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban bầu cử thành phố.

Với việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trang thông tin được tích hợp các tính năng hiện đại, tiện ích.

Với thao tác đơn giản, cử tri có thể nắm được những thông tin cơ bản, chính xác, kịp thời và minh bạch về công tác bầu cử như: văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về bầu cử; các quy định về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, các văn bản hướng dẫn thi hành; các mốc thời gian công việc thực hiện trong cuộc bầu cử.

Ngoài ra, với mục Hỏi đáp AI, cử tri có thể hỏi đáp trực tuyến những vấn đề liên quan về cuộc bầu cử; danh sách người ứng cử, kết quả cuộc bầu cử, thông tin về hoạt động bầu cử tại các địa phương...

Đà Nẵng Ủy ban bầu cử

