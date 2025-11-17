Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Hai nhà báo ra mắt ca khúc “Đại đoàn kết toàn dân”

Quỳnh An
Nhà báo Phạm Quốc Cường và Nguyễn Mạnh Hùng công tác ở Báo Pháp luật Việt Nam đã cùng nhau sáng tác ca khúc 'Đại đoàn kết toàn dân'.

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Đại đoàn kết toàn dân (18/11/1930 – 18/11/2025), hai nhà báo Phạm Quốc Cường và Nguyễn Mạnh Hùng, công tác tại Báo Pháp luật Việt Nam, đã cho ra mắt ca khúc “Đại đoàn kết toàn dân” do cả hai cùng sáng tác.

Ca khúc “Đại đoàn kết toàn dân” do Phạm Quốc Cường và Nguyễn Mạnh Hùng sáng tác

Ca khúc mang giai điệu mạnh mẽ, da diết, kết hợp hài hòa giữa âm hưởng dân gian truyền thống và phong cách hiện đại, dễ dàng chạm đến trái tim người nghe.

Lời hát là lời hiệu triệu tinh thần gắn kết, khắc họa hình ảnh dân tộc Việt Nam – từ người nông dân, trí thức đến chiến sĩ – cùng nắm tay vượt qua gian nan để xây dựng đất nước phồn vinh trong kỷ nguyên mới.

“Đại đoàn kết toàn dân” không chỉ là một ca khúc mà còn là biểu tượng sống động của sức mạnh nội sinh – truyền thống quý báu hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước.

Anh 1.jpg
Nhà báo Phạm Quốc Cường (bên trái) và nhà báo Nguyễn Mạnh Hùng.

Trước đó, năm 2020, hai nhà báo Phạm Quốc Cường và Nguyễn Mạnh Hùng từng cùng sáng tác ca khúc “TP Hồ Chí Minh – Tuyến đầu sự sống hồi sinh” hưởng ứng phong trào phòng chống đại dịch Covid-19.

Chia sẻ với VietTimes, nhà báo Phạm Quốc Cường cho biết ngay sau Ngày Đại đoàn kết toàn dân năm 2024, anh đã ấp ủ sáng tác một ca khúc về chủ đề này. Anh đã liên hệ với nhà báo Nguyễn Mạnh Hùng để cùng bàn hướng triển khai. Chỉ sau một tuần, hai tác giả hoàn thành phần lời ca khúc; một tháng sau, bản lời chính thức được hoàn thiện.

Theo nhà báo Quốc Cường, đến tháng 9/2025, sau quá trình trao đổi và thử nghiệm với ca sĩ thể hiện, MV ca khúc được hoàn tất. Từ ngày 15/9 đến 10/10/2025, tác phẩm được đưa vào giai đoạn thử nghiệm trước khi chính thức ra mắt với tên gọi “Đại đoàn kết toàn dân”. Ca khúc mang tên hai nhà báo bởi cả hai đã đồng hành, chung tay từ những ngày đầu cho đến khi sản phẩm hoàn thiện.

Nhà báo Phạm Quốc Cường (bút danh TQC, QM, Quốc Đô, Quốc Minh), hiện là Trưởng ban Pháp luật Bạn đọc – Báo Pháp luật Việt Nam, sinh năm 1980 tại Nghệ An.

Anh đã xuất bản nhiều tập thơ như Viết cho người tình mơ, Anh chờ qua trăng, Tình hoa, Khúc ca tình đời, Tuyển chọn 100 bài thơ tình và đời…và là tác giả của nhiều ca khúc như Khúc hát phóng viên, Hoa sữa và em, Gương sáng Pháp luật Việt Nam, Hà Nội – Khúc đồng dao chống dịch, Việt Nam sáng ngời tình yêu…

