Kinh tế - Dữ liệu

Bất động sản Dữ liệu Kinh Doanh

Đà Nẵng áp dụng thu “0 đồng” khi đăng ký hộ kinh doanh trực tuyến

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai
Sở Tài chính Đà Nẵng vừa cho biết sẽ áp dụng mức thu “0 đồng” dành cho tổ chức và công dân có nhu cầu đăng ký hộ kinh doanh trực tuyến tại cổng dịch vụ công https://hokinhdoanh.dkkd.gov.vn/.

Sở Tài chính Đà Nẵng sẽ áp dụng mức thu “0 đồng” dành cho tổ chức và công dân có nhu cầu đăng ký hộ kinh doanh trực tuyến
Sở Tài chính Đà Nẵng sẽ áp dụng mức thu “0 đồng” dành cho tổ chức và công dân có nhu cầu đăng ký hộ kinh doanh trực tuyến

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cho biết đang phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) để cập nhật mức thu “0 đồng” và cấu hình hệ thống, phục vụ việc thực hiện các thủ tục đăng ký hộ kinh doanh trực tuyến dành cho tổ chức, công dân.

Hiện nay, tổ chức và công dân có nhu cầu đăng ký hộ kinh doanh trực tuyến có thể thực hiện tại địa chỉ https://hokinhdoanh.dkkd.gov.vn/ để thực hiện các thủ tục đăng ký.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021–2026, HĐND thành phố đã thống nhất tạm thời áp dụng mức thu “0 đồng” đối với hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh trực tuyến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

HĐND thành phố cũng đề nghị UBND thành phố chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị quyết quy định mức thu phí, lệ phí “0 đồng” khi thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, trình HĐND thành phố xem xét, quyết định.

