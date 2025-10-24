Truy tìm tài sản ở Hong Kong và bóc trần thủ đoạn rửa tiền của ông trùm Prince Group Chen Zhi

Cuộc điều tra độc quyền của phóng viên báo điện tử Hong Kong 01 cho thấy ông trùm Chen Zhi của Tập đoàn Thái Tử (Prince Group) Campuchia sở hữu các bất động sản tiền tỷ và nhiều công ty dùng để rửa tiền ở Hồng Kông.

Các phóng viên phát hiện dấu hiệu rửa tiền tại Hong Kong của Chen Zhi có thể đã bắt đầu từ năm 2016, khi ông này nhiều lần thế chấp biệt thự trên núi Thái Bình để vay vốn, nhưng luôn trả hết chỉ sau vài tháng – hành vi rất bất thường.

Sau đó, Chen Zhi liên tiếp thâu tóm hai công ty niêm yết tại Hong Kong, đồng thời cài cắm một thân tín (cũng đã bị chính phủ Anh trừng phạt) vào vị trí giám đốc điều hành, tuyên bố sẽ mở rộng kinh doanh sang Campuchia và bước vào lĩnh vực kinh doanh hàng xa xỉ – vốn hoàn toàn không liên quan đến ngành xây dựng của công ty này.

Mua biệt thự đắt kỷ lục ở Mount Nicholson

Biệt thự số 1 của khu Mount Nicholson – do tập đoàn Wharf Holdings xây dựng – được bán vào tháng 12/2016 với giá 1,08 tỷ HKD, phá kỷ lục nhà liền kề đắt nhất châu Á (không tính biệt thự độc lập). Người mua phải nộp thêm 324 triệu HKD tiền thuế.

Công ty đứng tên mua là Giant Victory Holdings Limited, đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVI). Tuy nhiên, người ký hợp đồng lại là Chu Ấu Cường, một người đàn ông trung niên sống trong nhà ở công cộng tại Tung Chung.

Bất động sản ﻿khu Mount Nicholson của Chen Zhi. Ảnh: HK01.

Khi được phóng viên Hong Kong 01 phỏng vấn vào năm đó, Chu Ấu Cường từ chối tiết lộ ai là chủ thực sự. Sau 8 năm, tên công ty Giant Victory xuất hiện trong hồ sơ trừng phạt của Mỹ, chỉ rõ công ty này do Chen Zhi, người điều hành khu lừa đảo của Tập đoàn Thái tử tại Campuchia, kiểm soát.

Hồ sơ bất động sản cho thấy việc mua bán Nhà số 1 tại Mount Nicholson được ký kết theo một thỏa thuận tạm thời vào tháng 12/2016, và giao dịch chính thức hoàn tất vào tháng 3/2017. Cùng tháng đó, ngôi nhà được thế chấp cho một công ty tài chính với khoản vay 600 triệu HKD, khoản vay này được trả trong vòng chưa đầy hai tháng. Ngôi nhà sau đó lại được dùng thế chấp cho một công ty tài chính khác vào tháng 7/2018, nhưng số tiền vay không được tiết lộ.

Tuy nhiên, khoản thế chấp đã được hoàn trả chưa đầy 5 tháng sau đó, một điều hiếm thấy trên thị trường. Hiện tại, bất động sản này không có khoản thế chấp nào và được định giá 1,3 tỷ HKD.

Mua trọn tòa nhà tại Tiêm Sa Chủy (Tsim Sha Tsui) và đăng ký nhiều công ty

Người mua Biệt thự số 1 của khu Mount Nicholson cuối cùng cũng lộ diện, đồng nghĩa với việc Chen Zhi đã sử dụng Hồng Kông để rửa tiền từ năm 2016. Khoản đầu tư thứ hai, lớn hơn của ông ta là việc mua lại tòa nhà thương mại hạng A số 68 đường Kimberley ở Tiêm Sa Chủy từ Henderson Land Development vào năm 2018, hiện được định giá 3 tỷ HKD.

Tòa nhà thương mại số 68 đường Kimberley ở Tiêm Sa Chủy của Chen Zhi, Ảnh: HK01,

Xem xét hồ sơ đăng ký công ty Hong Kong cho thấy từ năm 2018, Chen Zhi đã bắt đầu đăng ký nhiều công ty tại Hong Kong và đích thân giữ chức giám đốc. Mục đích của một số công ty này vẫn chưa được biết, và chúng không nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ.

Đến Hong Kong không chỉ đầu tư bất động sản, Chen Zhi còn mua cổ phần kiểm soát trên 50% tại hai công ty niêm yết.

Chi Ho Tat (Geotech Holdings Ltd.), một công ty xây dựng niêm yết vào tháng 10/2017, ban đầu được thành lập bởi Qiu Jianrong, người giữ vai trò cổ đông kiểm soát và chủ tịch. Vào tháng 12/2018, chỉ hơn một năm sau khi niêm yết, công ty đã nhanh chóng bị bán tháo, khiến lượng cổ phần của các cổ đông ban đầu giảm xuống còn 0. Chen Zhi là người tiếp quản, trở thành cổ đông kiểm soát với hơn một nửa số cổ phần, và kể từ đó đã tăng lượng cổ phần nắm giữ lên 54,79%.

Chen Zhi giữ chức giám đốc điều hành của Chi Ho Tat vào tháng 12/2018. Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong vào thời điểm đó cho biết ông ta có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực phát triển bất động sản và internet tại Campuchia và Singapore.

Công ty Chi Ho Tat lên sàn chứng khoán Hong Kong. Ảnh: HK01.

Từ năm 2019, công ty bắt đầu đầu tư bất động sản tại Campuchia, rồi mở rộng sang kinh doanh hàng xa xỉ năm 2023, thành lập Luhualuos Global Limited, nơi Chen Zhi làm giám đốc đến giữa năm 2025 thì từ chức.

Thân tín bị trừng phạt cùng

Khi Chen Zhi tiếp quản Chi Ho Tat, ông đã đưa Qiu Dong (Khưu Đông), cũng sinh năm 1987, lên làm giám đốc điều hành. Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong thông báo rằng Qiu Dong, khi đó mới 31 tuổi, là giám đốc điều hành của công ty con chuyên về kỹ thuật xây dựng và trang trí của Tập đoàn Bất động sản Prince của Campuchia từ tháng 1/2019. Người này có hộ chiếu của quốc đảo Saint Kitts và Nevis ở Trung Mỹ và được đăng ký là cư dân tại Phnom Penh, Campuchia.

Vào tháng 8/2024, Qiu Dong đổi tên thành "QIU Weiren", nhưng tên tiếng Trung của ông không được công khai (có nguồn nói tên Hán Việt là Khưu Vĩ Nhân).

Qiu Dong và Chen Zhi đã lần lượt từ chức giám đốc điều hành vào tháng 4 và tháng 7/2025, với lý do cần dành nhiều thời gian hơn cho các vấn đề cá nhân và công việc kinh doanh khác. Tính đến ngày 14/10, Chen Zhi đã bị Anh và Mỹ trừng phạt, trong khi Qiu Dong chỉ xuất hiện trong danh sách trừng phạt của Anh, liên quan đến nạn buôn người, đối xử tàn ác và lao động cưỡng bức tại khu phức hợp gian lận của Tập đoàn Prince.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, Chi Ho Tat thừa nhận có quan hệ kinh doanh với các công ty thuộc quyền sở hữu của Chen Zhi, bao gồm dịch vụ quản lý tòa nhà ở Kimberley Road, và tiết lộ rằng đến cuối tháng 6/2025, công ty vẫn gửi tiền tại Ngân hàng Thái tử (Prince Bank) – nơi Chen Zhi nắm cổ phần chi phối.

Công ty Khoon Singapore do Chen Zhi kiểm soát lên sàn chứng khoán Hồng Kông.

﻿Ảnh: HK01.

Sự hiện diện của Chen Zhi vượt ra ngoài Hong Kong. Một số công ty Singapore nằm trong danh sách trừng phạt của Anh và Mỹ, và ông ta thậm chí còn nắm giữ cổ phần của Khoon Group, một công ty Singapore niêm yết tại Hong Kong.

Công ty này lên sàn chứng khoán vào tháng 7/2019. Vào tháng 1/2023, cựu cổ đông lớn này đã bán toàn bộ cổ phần của mình, sau đó được Chen Zhi mua lại, nắm giữ 55% cổ phần kiểm soát tuyệt đối, mặc dù ông không giữ chức giám đốc điều hành.

Mạng lưới công ty rửa tiền và “ngân hàng ngầm”

Một công ty khác đăng ký tại Hong Kong, Hing Seng Limited, nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ. Sun Weiqiang, cổ đông và giám đốc duy nhất của công ty, được đăng ký bằng thẻ căn cước Sán Đầu và bề ngoài không có mối liên hệ nào với Chen Zhi.

Tuy nhiên, Mỹ cáo buộc Chen Zhi sử dụng công ty này như một hoạt động rửa tiền ngầm bất hợp pháp để tài trợ cho hoạt động khai thác tiền điện tử của Prince Group và trả tiền cho vợ/chồng của các giám đốc điều hành cấp cao của Prince Group để mua đồng hồ Rolex và tranh Picasso.

Prince Bank của Chen Zhi liên tiếp mở rộng các chi nhánh. Trong ảnh: một chi nhánh mới khai trương. Ảnh: HK01.

Ngoài các công ty đã đề cập ở trên, Chen Zhi còn kiểm soát doanh nghiệp xì gà Cuba lớn nhất thế giới thông qua các lớp cổ phần phức tạp tại nhiều công ty khác nhau ở Hong Kong, Tây Ban Nha, Quần đảo Cayman và Quần đảo Virgin thuộc Anh. Tài liệu của cảnh sát Thụy Điển tháng trước đã tiết lộ chi tiết.

Phóng viên Hong Kong 01 phát hiện ra rằng các công ty trước đây tham gia vào các giao dịch này bao gồm các cá nhân có liên quan đến cựu trùm cờ bạc Macau Chu Trác Hoa, biệt danh "Ximihua" hiện đang ngồi tù. Hiện tại, các công ty nắm cổ phần tại Hong Kong đều do Chen Zhi trực tiếp kiểm soát, trong đó có công ty sở hữu tòa nhà tại số 68 đường Kimberley.

Theo HK01