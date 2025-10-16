Chen Zhi, ông trùm Prince Group, bị Mỹ tố điều hành “đế chế lừa đảo”

Ngày 14/10 theo giờ Washington, Bộ Tư pháp Mỹ ra thông báo truy tố Chen Zhi (còn gọi là Vincent), người sáng lập và Chủ tịch Tập đoàn Prince Group Holdings của Campuchia với cáo buộc lừa đảo viễn thông và rửa tiền quy mô lớn.

Vụ thu giữ tài sản kỹ thuật số lớn nhất lịch sử

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã phong tỏa khối tài sản trị giá khoảng 15 tỷ USD được cho là thu nhập phi pháp từ mạng lưới lừa đảo toàn cầu.

Theo bản cáo trạng được đệ trình lên Tòa án Liên bang New York, Chen Zhi, 38 tuổi, bị cáo buộc điều hành hàng loạt “khu lừa đảo” tại Campuchia, tổ chức các vụ “pig-butchering” (Giết lợn) – hình thức lừa đảo đầu tư tiền mã hóa thông qua thao túng tình cảm.

Những kẻ lừa đảo thường giả danh người yêu, dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào “các dự án tiền điện tử sinh lời cao”, rồi chiếm đoạt toàn bộ tiền trong tài khoản của họ.

Theo các công tố viên, những khoản tiền này sau đó được dùng cho tiêu xài xa xỉ và rửa tiền, thông qua mạng lưới doanh nghiệp của Prince Group.

Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã đệ đơn dân sự để tịch thu vĩnh viễn số Bitcoin trị giá 15 tỷ USD có liên quan, đánh dấu một trong những vụ thu giữ tài sản kỹ thuật số lớn nhất lịch sử.

Trụ sở chính của Prince Group ở Campuchia. Ảnh: Nanyang.



Người mang nhiều quốc tịch, đứng sau Prince Group

Theo cáo trạng, Chen Zhi (Trần Chí) sinh năm 1987 tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), sau đó từ bỏ quốc tịch Trung Quốc, gia nhập quốc tịch Campuchia và cũng mang quốc tịch Anh (theo báo Liên Hợp, Singapore, Trần Chí còn mang cả quốc tịch Vanuatu và đảo Síp - Cyprus).

Năm 2015, Chen Zhi thành lập Prince Group (còn gọi Tập đoàn Thái Tử), và chỉ trong vài năm, tập đoàn này đã phát triển thành một trong những doanh nghiệp lớn nhất Campuchia, với hoạt động trải rộng từ bất động sản, tài chính, dịch vụ tiêu dùng và giải trí, xây dựng đến đầu tư quốc tế — trước khi bị cáo buộc là bình phong cho các hoạt động rửa tiền và lừa đảo xuyên biên giới.

Chỉ trong chưa đầy 10 năm, Prince Group đã mở rộng sang hơn 30 quốc gia, trở thành một trong những tập đoàn lớn nhất tại Campuchia.

Chen Zhi và một dự án bất động sản của Prince Group. Ảnh: Getty.



Một phần lớn tiền phi pháp được rửa qua các công ty con trong lĩnh vực cờ bạc, khai thác tiền điện tử và đầu tư quốc tế, rồi dùng để mua đồng hồ xa xỉ, du thuyền, máy bay riêng, biệt thự nghỉ dưỡng, thậm chí đấu giá tranh của Picasso tại New York.

Hiện Chen Zhi vẫn đang bỏ trốn. Nếu bị kết tội với các tội danh âm mưu lừa đảo viễn thông và âm mưu rửa tiền, hắn có thể phải đối mặt mức án tối đa 40 năm tù giam theo luật liên bang Mỹ.

Mặc dù Trần Chí hiện chưa bị bắt, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã được tòa án phê chuẩn việc phong tỏa và tịch thu khối tài sản khổng lồ của Prince Group, bao gồm Bitcoin trị giá 15 tỷ USD được xác định là thu nhập từ hành vi lừa đảo.

Chính phủ Anh cũng đã phong tỏa 19 bất động sản của Trần Chí tại London, tổng trị giá hơn 130 triệu bảng Anh. Trong số này có một biệt thự trị giá 12 triệu bảng Anh trên đường Avenue và một tòa nhà văn phòng trị giá 95 triệu bảng Anh trên đường Fenchurch.

Chen Zhi và một số công ty được đăng ký tại Singapore. Ảnh: Lianhe.



Liên đới đến các công ty niêm yết ở nơi khác

Theo hồ sơ công khai của Mỹ và Anh, Chen Zhi trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát 10 công ty tại Hong Kong, trong đó có 2 công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán.

Trang web chính thức của Prince Group (princeholdinggroup.com) vẫn hiển thị tiểu sử của Chen Zhi trong vai trò chủ tịch tập đoàn.

Mạng lưới trừng phạt của Mỹ cũng được mở rộng đến Đài Loan (Trung Quốc). Bộ Tài chính Mỹ cũng đã áp đặt trừng phạt lên 146 thực thể liên quan đến Prince Group, trong đó có 3 phụ nữ và 9 công ty đăng ký tại hòn đảo này, như: Boju, Taiwan Real Estate Investment, Chengshuo, Maiyu, Mingwan, Lianfan, Lianfan II, Ruidu, và Boju II.

Phản ứng từ phía Campuchia

Chính phủ Campuchia hôm 15/10 đã có những bình luận đầu tiên liên quan vụ Chính phủ Mỹ và Anh áp các lệnh trừng phạt phối hợp đối với Tập đoàn Prince Holding Group và Chủ tịch tập đoàn Chen Zhi.

Trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn nước ngoài, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia, ông Touch Sokhak, cho biết Prince Group đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý để hoạt động tại Campuchia và được đối xử không khác gì các công ty lớn khác đầu tư tại nước này.

Ông nói thêm quốc tịch Campuchia được cấp cho tỷ phú Chen Zhi, người gốc Trung Quốc, là hoàn toàn hợp pháp.

Ông Touch Sokhak cho biết Campuchia sẽ hợp tác nếu có yêu cầu chính thức kèm theo bằng chứng và hy vọng các bên "có bằng chứng đầy đủ" khi truy tố Chen Zhi.

"Chúng tôi không bảo vệ những cá nhân vi phạm pháp luật", ông nói, nhưng nhấn mạnh Chính phủ Campuchia hiện tại không cáo buộc Prince Group hay Chen Zhi có hành vi sai trái.

Theo SingTao, Lianhe