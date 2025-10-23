Lộ diện “ông trùm bóng tối” của Prince Group: Mỹ–Anh phong tỏa 29 bất động sản khắp Dubai, London

Trong chiến dịch truy quét toàn cầu nhằm triệt phá mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô lớn Prince Group, Zhu Zhongbiao (Chu Trung Bưu), nhân vật chủ chốt của đường dây, đã trở thành tâm điểm chú ý quốc tế.

Zhu Zhongbiao bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt đặc biệt, đồng thời bị Bộ Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh áp đặt biện pháp chế tài có mục tiêu. Cùng lúc đó, khối tài sản khổng lồ của ông ta tại Dubai và London cũng bị phơi bày.

Chiến dịch do Mỹ và Anh phối hợp chỉ huy, nhắm trực tiếp vào mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia do Tập đoàn Thái Tử (Prince Group) cầm đầu, đã phơi bày hàng loạt hành vi phạm tội nghiêm trọng như lừa đảo viễn thông, rửa tiền xuyên biên giới và cưỡng bức lao động có hệ thống.

Con đường lấy quốc tịch và che giấu tài sản

Là Chủ tịch kiêm người kiểm soát thực tế của Tập đoàn Kim Bối (Jin Bei Group), công ty con của Prince Group, Zhu Zhongbiao năm 2017 thông qua dự án phát triển khu phức hợp Đảo Kim Cương ở Phnom Penh đã được quảng bá là “tạo 2.000 việc làm cho người bản địa”.

Dự án này giúp ông có được “thành tích đóng góp kinh tế” để xin nhập quốc tịch Campuchia, và chỉ sau 4 tháng đã được phê duyệt đặc cách – nhanh hơn quy trình thông thường gần một năm.

Trụ sở của Tập đoàn Jin Bei (Kim Bối) ở thành phố Sihanoukville. Ảnh: NetEase.



Đến tháng 5/2018, Zhu và vợ là Wang Xiaoyan (Vương Hiểu Yến) tham gia chương trình “đầu tư để nhập tịch” của đảo Síp (Cyprus), mua biệt thự ven biển trị giá 2,3 triệu euro tại Limassol. Cuối năm đó, họ chính thức có quốc tịch EU, được tự do đi lại trong khối Schengen và mở rộng hoạt động tài chính ở châu Âu.

Nhưng đến tháng 1/2024, Bộ Nội vụ Síp nhận được tố cáo từ một tổ chức chống tham nhũng quốc tế, chỉ ra rằng tiền mua biệt thự của Zhu đến từ thu nhập phi pháp trong các khu lừa đảo của Prince Group tại Campuchia. Sau điều tra, giới chức xác nhận dòng tiền được ngụy trang dưới danh nghĩa “thanh toán thương mại quốc tế” chuyển từ tài khoản ngân hàng Prince ở Campuchia.

Tháng 7/2024, chính phủ Síp đã thu hồi quốc tịch của hai vợ chồng Zhu, và phong tỏa toàn bộ bất động sản, chuẩn bị đưa ra đấu giá tư pháp.

Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng đến kế hoạch “tẩu tán tài sản” mà Zhu Zhongbiao đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ năm 2019, khi mà ông ta bắt đầu chuyển hướng sang Dubai.

Khu cao ốc ven Marina Bay, Dubai, nơi có các bất động sản của Zhu Zhongbiao.

﻿Ảnh: NetEase.



Mua 29 căn hộ xa xỉ tại Dubai

Tháng 6/2019, Zhu mua căn hộ cao cấp đầu tiên tại khu Dubai Marina thông qua công ty vỏ bọc “Star Union Investment Ltd.” đăng ký tại nước ngoài. Ông ta trả một lần 1,2 triệu USD, không đứng tên cá nhân và né hoàn toàn các thủ tục xác minh.

Giai đoạn 2020–2021, khi thị trường bất động sản Dubai suy giảm vì đại dịch COVID-19, Zhu mua thêm 9 căn hộ ở cùng khu vực thông qua công ty Dubai Bay Assets Ltd., đăng ký tại Quần đảo Cayman, với giá thấp hơn 10% so với niêm yết. Phần lớn các căn hộ này đều để trống, không cho ai thuê.

Tháng 3/2022, Zhu tiếp tục chi 8 triệu USD mua thêm 8 căn hộ cao cấp tại khu Dubai Creek Harbour, tổng diện tích gần 1.600 m². Khi bị yêu cầu chứng minh nguồn tiền hợp pháp, Zhu chỉ đạo Prince Bank ở Campuchia làm giả hồ sơ, khai nguồn tiền đến từ “xuất khẩu nông sản”.

Tính đến cuối năm 2022, Zhu Zhongbiao đã thông qua 4 công ty vỏ bọc đăng ký tại Singapore, Síp và Quần đảo Virgin thuộc Anh để mua tổng cộng 29 bất động sản cao cấp ở Dubai, tổng trị giá ước tính 210 triệu USD, trở thành trụ cột tài chính ngầm của ông ta ở nước ngoài.

Các giao dịch mờ ám và dòng tiền phức tạp này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cơ quan tình báo và điều tra tài chính Mỹ - Anh, mở đường cho một cuộc điều tra sâu rộng.

Các thành viên của Jin Bei bị bắt. Ảnh: NetEase.



Lệnh trừng phạt và phong tỏa tài sản của Mỹ và Anh

Rạng sáng 14/10 (theo giờ Mỹ), Bộ Tài chính Mỹ chính thức đưa Zhu Zhongbiao vào danh sách trừng phạt theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), phong tỏa toàn bộ tài sản của ông ta tại Mỹ và cấm mọi công dân hoặc doanh nghiệp Mỹ giao dịch với Zhu.

Cùng ngày, FBI tiến hành kiểm tra hàng loạt ngân hàng ở Los Angeles và New York, phong tỏa 12 tài khoản liên quan. Một phần tiền đã được Zhu chuyển gấp sang các quỹ ủy thác ẩn danh trong nước trước khi lệnh trừng phạt có hiệu lực.

Tại London, Bộ Nội vụ Anh đóng băng 19 bất động sản thuộc sở hữu của Zhu, tổng trị giá 120 triệu bảng Anh. Trong đó, 12 căn được mua qua các công ty vỏ bọc ở Síp, có liên hệ trực tiếp với các tài khoản ngân hàng tại Dubai.

Riêng 5 căn nhà đứng tên vợ của Zhu chưa bị phong tỏa, vì dòng tiền xuất phát từ tài khoản Ngân hàng UOB Singapore và được ghi là “quà tặng gia đình”, hiện vẫn đang được điều tra để xác minh nguồn gốc thực sự.

“Đế chế” lừa đảo của Prince Group tại Campuchia

Prince Group điều hành 3 khu phức hợp lừa đảo quy mô lớn tại đặc khu kinh tế Sihanoukville, mỗi khu rộng khoảng 5.000 m², được bao quanh bởi tường bê tông cao 3 mét, dây điện cao áp và hệ thống camera giám sát dày đặc.

Bên trong chia thành khu làm việc, ký túc xá và “phòng trừng phạt”, nơi giam giữ và tra tấn những người bị ép làm việc. An ninh được canh giữ bởi hơn 50 lính Campuchia đã xuất ngũ.

Các nhân viên được tuyển thông qua các môi giới việc làm. Một thanh niên nước ngoài từng bị lừa sang Campuchia năm 2023 với lời hứa “lương 800 USD/tháng”, sau đó bị tịch thu hộ chiếu và cưỡng bức làm việc 16 giờ mỗi ngày trong bộ phận lừa đảo “tình cảm”.

Người này phải giả danh phụ nữ Trung Quốc trên ứng dụng “Prince Wealth”, dụ dỗ nạn nhân nước ngoài đầu tư. Một người Mỹ ở California bị lừa 500.000 USD trước khi phát hiện ứng dụng này biến mất.

Du thuyền thuộc sở hữu của Zhu Zhongbiao ở Dubai. Ảnh: NetEase.



Theo điều tra, toàn bộ dòng tiền của ứng dụng “Prince Wealth” được rửa qua Prince Bank, sau đó chuyển thành tiền điện tử (Bitcoin, Tether...) vào các ví kỹ thuật số do Zhu Zhongbiao kiểm soát. Riêng năm 2023, nền tảng này chiếm đoạt tới 800 triệu USD từ các nạn nhân toàn cầu, trong đó người Mỹ mất 120 triệu USD.

Bị báo chí quốc tế phơi bày

Tháng 6/2025, một nhân viên của Cục Đăng ký đất đai Dubai đã rò rỉ toàn bộ hồ sơ giao dịch của Zhu, giúp nhóm phóng viên điều tra lần ra 4 công ty vỏ bọc quan trọng của ông ta.

Các tài liệu cho thấy toàn bộ tiền rửa từ Campuchia được luân chuyển qua Prince Bank tới các công ty vỏ bọc rồi mua bất động sản ở Dubai/London, hoàn tất quy trình hợp pháp hóa tài sản phi pháp.

Tháng 9/2025, báo chí quốc tế công bố danh sách 29 bất động sản của Zhu ở Dubai, kèm sơ đồ dòng tiền chi tiết, khiến ông ta vội vàng rao bán với giá thấp hơn 20% thị trường – nhưng không ai dám mua vì sợ bị phong tỏa.

Sau loạt phóng sự này, Mỹ và Anh khẩn cấp kích hoạt cơ chế phối hợp trừng phạt, đồng thời kêu gọi các nước khác cùng tham gia truy tìm, phong tỏa và tịch thu toàn bộ tài sản bất hợp pháp của Zhu trên toàn cầu.

Tóm lại, từ một doanh nhân “được ca ngợi là nhà đầu tư kiểu mẫu” ở Campuchia, Zhu Zhongbiao đã lộ nguyên hình là ông trùm của mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia, dùng các khu lừa đảo cưỡng bức lao động để rửa hàng trăm triệu USD, xây dựng đế chế tài sản xa hoa khắp Dubai, London và Singapore, cho đến khi bị truy nã quốc tế và phong tỏa toàn bộ tài sản.

Theo NetEasy