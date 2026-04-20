Trình Quốc hội lập thành phố Đồng Nai, quy mô hơn 4,4 triệu dân

Với hơn 4,4 triệu dân và diện tích lớn, Đồng Nai được xem là trung tâm kết nối vùng và sẽ trở thành thành phố trực thuộc trung ương.

Sáng 20/4, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình trình bày tờ trình của Chính phủ về Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, nhấn mạnh đây là bước đi cần thiết, có đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn.

Theo tờ trình, Đồng Nai có vị trí chiến lược khi kết nối trực tiếp TP.HCM với Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Cùng với hệ thống hạ tầng giao thông, công nghiệp, dịch vụ, logistics ngày càng đồng bộ, đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ, địa phương này được đánh giá hội tụ đủ điều kiện để phát triển thành đô thị lớn, đa trung tâm, đa chức năng, có sức lan tỏa mạnh trong vùng và cả nước.

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cho rằng việc thành lập thành phố Đồng Nai sẽ tạo động lực phát triển mới, góp phần hình thành cực tăng trưởng quan trọng, đóng vai trò trung tâm kết nối kinh tế vùng và cửa ngõ hội nhập quốc tế, đồng thời chia sẻ, tương hỗ với TP.HCM trong phát triển.

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình trình bày Tờ trình của Chính phủ về Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Ảnh: Quốc hội.

Theo phương án đề xuất, thành phố Đồng Nai được thành lập trên cơ sở nguyên trạng tỉnh Đồng Nai, với diện tích hơn 12.737 km2, dân số hơn 4,49 triệu người và 95 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 33 phường, 62 xã). Sau khi thành lập, các chỉ tiêu về diện tích, dân số không thay đổi; cả nước sẽ có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 7 thành phố và 27 tỉnh.

Về trụ sở và phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cho biết Trụ sở của thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương được giữ nguyên như hiện nay; cơ bản giữ nguyên trạng tổ chức bộ máy tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh Đồng Nai hiện nay; thành lập mới các cơ quan, đơn vị theo quy định của Đảng, điều lệ của tổ chức và của pháp luật.

Về phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trước mắt, giữ nguyên trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh Đồng Nai hiện nay; đồng thời tỉnh Đồng Nai đã có phương án, lộ trình thực hiện sắp xếp, bố trí nhân sự theo quy định bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền đô thị.

Chính phủ cho biết Đồng Nai đã đáp ứng đầy đủ 5/5 điều kiện và 7/7 tiêu chuẩn thành lập thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết 112 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hồ sơ, trình tự, thủ tục lập đề án được thực hiện đúng quy định và đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành đưa ra Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn và các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết cơ quan thẩm tra thống nhất với sự cần thiết thành lập thành phố Đồng Nai, đồng thời đánh giá hồ sơ đề án đầy đủ, đúng quy định, đủ điều kiện trình Quốc hội quyết định.

Ông Hiếu nhấn mạnh tỉnh Đồng Nai bảo đảm tiêu chuẩn thành lập thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 112. Trên cơ sở Tờ trình, Đề án của Chính phủ và ý kiến của các cơ quan tham gia thẩm tra, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp kiến nghị Quốc hội tán thành và thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Ủy ban đề nghị Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai, đồng thời lưu ý địa phương cần sớm hoàn thiện quy hoạch đô thị, đầu tư hạ tầng đồng bộ, xử lý hiệu quả tài sản công dôi dư và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để bảo đảm vận hành hiệu quả mô hình chính quyền đô thị, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sống của người dân và thúc đẩy phát triển vùng Đông Nam Bộ.

Chính quyền tỉnh Đồng Nai tiếp tục rà soát, có phương án xử lý hiệu quả các trụ sở, tài sản công dôi dư và kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan trong hệ thống chính trị của địa phương sau khi sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 theo đúng các chỉ đạo, quy định của cấp có thẩm quyền; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương hoạt động phù hợp với mô hình chính quyền đô thị, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn và phục vụ tốt nhu cầu của Nhân dân địa phương.