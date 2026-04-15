Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương

Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, định hướng phát triển đô thị xanh, hiện đại, tích hợp biển đảo và di sản.

Ngày 7/4, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 20, đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính của tỉnh hiện nay.

Kết luận được đưa ra sau khi Bộ Chính trị xem xét tờ trình của Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc xin chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo định hướng, Quảng Ninh sẽ phát triển theo mô hình đô thị xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc. Không gian phát triển được tái cấu trúc theo hướng tích hợp giữa đô thị, biển đảo và di sản, hình thành hệ sinh thái hoàn chỉnh.

Tỉnh chuyển từ mô hình phát triển phân tán sang tích hợp, đa trung tâm, tăng tính mở và liên kết. Động lực tăng trưởng được xác định là khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Quảng Ninh sẽ phát triển đồng bộ các lĩnh vực như kinh tế xanh, kinh tế di sản, kinh tế đêm, kinh tế biên giới, kinh tế biển và công nghiệp văn hóa.

Tỉnh đẩy mạnh phát triển hạ tầng đường bộ, đường sắt cao tốc, sân bay, cảng biển và hạ tầng đô thị thông minh, kết nối các trung tâm đô thị lớn. Bảo đảm sự phát triển hài hoà, cân đối giữa các phường, xã, đặc khu; bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hoá.

Quảng Ninh sẽ tăng cường cải cách thể chế, đổi mới quản trị, xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển, liêm chính, kỷ luật, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Bộ Chính trị giao Đảng uỷ Quốc hội, Đảng uỷ Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan liên quan phối hợp với tỉnh Quảng Ninh hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục theo quy định, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trình Quốc hội xem xét, quyết định trong năm 2026.

Theo đề án, Quảng Ninh đã đáp ứng 7/7 tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định, trong đó có các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích, tỷ lệ đô thị hóa và vai trò phát triển kinh tế - xã hội.