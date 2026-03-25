Đồng Nai đã đạt những tiêu chí nào của thành phố trực thuộc Trung ương?

Theo thông báo Hội nghị Trung ương 2, tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ căn cứ chủ trương của Trung ương chỉ đạo Chính phủ hoàn chỉnh Đề án, hồ sơ theo quy định để trình tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI xem xét, quyết định.

Tỉnh Đồng Nai thuộc vùng Đông Nam Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; sáp nhập với tỉnh Bình Phước từ tháng 7/2025.

Năm 2025, GRDP của Đồng Nai tăng 9,6%, vượt 1,1% so với chỉ tiêu Chính phủ giao. Quy mô GRDP theo giá hiện hành đạt 677.932 tỷ đồng, tăng 84.468 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 150,86 triệu đồng.

Theo quy định, một thành phố trực thuộc Trung ương phải đáp ứng 7 tiêu chí cơ bản. Qua rà soát, Đồng Nai đều cơ bản đạt hoặc vượt các ngưỡng quan trọng.

Về dân số, tiêu chuẩn thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu đạt từ 2,5 triệu người trở lên thì dân số Đồng Nai hiện đã đạt gần 4,5 triệu người. Vì vậy, tỉnh đã đáp ứng chỉ tiêu về quy mô dân số.

Về diện tích, Đồng Nai có diện tích hơn 12.700 km, so với tiêu chuẩn yêu cầu từ 2.500 km trở lên, tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí về diện tích.

Với tiêu chí tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã từ 30% trở lên, tỉnh Đồng Nai hiện có 23 phường và 10 xã đã hội đủ điều kiện thành lập phường, tỷ lệ đạt 34,7%.

Với tiêu chí về tỷ lệ đô thị hóa, Đồng Nai hiện có tỷ lệ đô thị hóa đạt gần 57%, cao hơn tiêu chuẩn yêu cầu là 45%.

Về vị trí, chức năng trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền xác định, Đồng Nai được xác định là trung tâm công nghiệp, logistics, đầu mối giao thông quan trọng, có vai trò thúc đẩy phát triển của vùng và cả nước, gắn với định hướng phát triển đô thị Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.

Đối với tiêu chí đô thị loại I, Đồng Nai đã hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Xây dựng thẩm định, công nhận. Qua đánh giá, Đồng Nai cơ bản đạt 13/15 tiêu chí (theo quy định, chỉ cần đạt 12/15 tiêu chí là đủ điều kiện).

Với tiêu chí thứ bảy về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, Đồng Nai đạt đầy đủ các chỉ báo thành phần: tự cân đối ngân sách; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng - dịch vụ trong cơ cấu nền kinh tế đạt hơn 81%; thu nhập bình quân đầu người 3 năm gần nhất đều cao hơn bình quân cả nước; tốc độ tăng trưởng GRDP 3 năm gần nhất đều đạt hoặc vượt tốc độ tăng GDP cả nước; tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân cả nước.



Hiện cả nước có 6 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế và Cần Thơ.