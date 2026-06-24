Trung Quốc tạo nên bước đột phá khi robot phẫu thuật được EU chấp thuận

Ngành công nghệ y tế và trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc vừa đạt được một cột mốc phát triển mang tính đột phá khi hệ thống robot phẫu thuật điều khiển từ xa của quốc gia này chính thức giành được quyền tiếp cận vào thị trường châu Âu. Đây là bước tiến lớn diễn ra đồng thời với việc các mô hình trí tuệ nhân tạo chuyên dụng trong lâm sàng của nước này liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng tiêu chuẩn y tế khắt khe nhất do tổ chức công nghệ quốc tế OpenAI xây dựng.

Theo thông tin công bố chính thức từ tập đoàn công nghệ y tế Thượng Hải MicroPort MedBot trên sàn chứng khoán Hong Kong, hệ thống robot phẫu thuật nội soi mang tên Toumai của đơn vị này đã xuất sắc nhận được chứng chỉ chất lượng bắt buộc từ EU, mở ra cơ hội thương mại hóa và vận chuyển tự do trên toàn bộ các quốc gia thành viên mà không bị giới hạn bởi nơi sản xuất ban đầu.

Đại diện doanh nghiệp sản xuất khẳng định đây chính là hệ thống robot y tế điều khiển từ xa đầu tiên trên thế giới giành được chứng chỉ kiểm định danh giá này của thị trường châu Âu. Về mặt cấu trúc kỹ thuật, hệ thống thiết bị y tế hiện đại này bao gồm ba thành phần vận hành cốt lõi là trạm điều khiển dành cho bác sĩ phẫu thuật, hệ thống xe đẩy đỡ bệnh nhân trực tiếp và xe đẩy trang bị màn hình hiển thị hình ảnh lập thể siêu nét.

Thông qua việc tích hợp sâu rộng các giải pháp băng thông rộng của mạng viễn thông thế hệ mới, hệ thống cho phép các chuyên gia y tế thực hiện trọn vẹn các ca phẫu thuật nội soi phức tạp thuộc các chuyên khoa sâu như tiết niệu, ngoại tổng quát, phẫu thuật lồng ngực cho đến sản phụ khoa một cách chính xác tuyệt đối mà không cần có mặt trực tiếp tại phòng mổ.

Trước khi chính thức giành được tấm vé thông hành vào thị trường châu Âu, hệ thống robot tiên tiến này đã từng được đưa vào ứng dụng thực tế vô cùng thành công tại Vương quốc Anh để thực hiện ca phẫu thuật từ xa đầu tiên trong lịch sử y tế quốc gia này. Theo các báo cáo, thiết bị đã hỗ trợ một bác sĩ ngoại khoa ngồi tại thủ đô London thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt cho một bệnh nhân ung thư đang nằm tại khu vực bệnh viện thuộc vùng Gibraltar, bất chấp khoảng cách địa lý xa xôi lên tới gần 2.400 km.

Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp công nghệ y tế có trụ sở tại Thượng Hải này đã xuất xưởng thành công hơn 300 hệ thống robot thông minh đến hơn 60 thị trường lớn nhỏ trên toàn cầu, góp phần khẳng định vị thế dẫn đầu của quốc gia này trong lĩnh vực y tế kỹ thuật số.

Theo SCMP