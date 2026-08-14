Jensen Huang của Nvidia được bình chọn là CEO xuất sắc nhất Mỹ năm 2026

CEO Nvidia Jensen Huang vừa được Glassdoor, nền tảng việc làm và môi trường công sở của Mỹ thuộc Recruit Holdings của Nhật Bản, bình chọn là CEO xuất sắc nhất năm 2026. Đáng chú ý, ông nhận được mức ủng hộ lên tới 99% từ nhân viên Nvidia.

Jensen Huang chiếm trọn niềm tin của nhân viên công ty

Glassdoor là nền tảng trực tuyến về việc làm và môi trường công sở của Mỹ, được thành lập năm 2007, hoạt động như một mạng lưới nơi người lao động có thể ẩn danh chia sẻ và đánh giá về công ty mình đang hoặc từng làm việc.

Các nhân viên thông qua Glassdoor có thể đánh giá CEO và ban lãnh đạo, văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc, mức lương và phúc lợi, cơ hội thăng tiến, mức độ hài lòng với công việc, quá trình phỏng vấn và tuyển dụng.

Hôm 12/8 Glassdoor công bố danh sách 50 CEO xuất sắc nhất năm 2026, trong đó Jensen Huang đứng đầu với tỷ lệ nhân viên ủng hộ lên tới 99%. Qua các đánh giá được ẩn danh trên Glassdoor, các nhân viên Nvidia mô tả ông là “một nhà lãnh đạo đầy năng lượng và chân thành”, “một nhà lãnh đạo thực sự có tầm nhìn”, thậm chí gọi ông là “một ngôi sao nhạc rock”.

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin (IT), có tổng cộng 9 CEO lọt vào danh sách 50 người dẫn đầu. Ngoài Jensen Huang, còn có CEO ServiceNow Bill McDermott đứng thứ 13, CEO Bloomberg Vlad Kliatchko đứng thứ 35 và CEO Apple Tim Cook đứng thứ 37.

Hai vị trí tiếp theo đứng sau Jensen Huang lần lượt thuộc về Jason Johnson, CEO chuỗi rửa xe Quick Quack Car Wash, và Kevin A. Lobo, CEO hãng thiết bị y tế Stryker. Cả hai đều nhận được 93% mức ủng hộ của nhân viên.

CEO Jensen Huang chiếm trọn tình cảm và niềm tin của các nhân viên công ty Nvidia. Ảnh: Nvidia.

Nvidia có thứ hạng tốt trong bảng xếp hạng về doanh nghiệp

Không chỉ Jensen Huang được đánh giá cao, Nvidia cũng đạt thứ hạng rất tốt trong danh sách “Best Places to Work 2026” (Nơi làm việc tốt nhất 2026) của Glassdoor, đứng thứ ba. Glassdoor mô tả văn hóa Nvidia nổi bật ở môi trường trao quyền, ít tầng nấc quan liêu, công nghệ tiên tiến và cơ hội phát triển nghề nghiệp, cùng sự minh bạch và giao tiếp cởi mở của lãnh đạo.

Nvidia hiện đạt 4,6/5 điểm trên Glassdoor, dựa trên 3.959 đánh giá. Có tới 95% người đánh giá sẵn sàng giới thiệu Nvidia với bạn bè, trong khi 95% đánh giá lạc quan về triển vọng kinh doanh của công ty.

Điểm số của Nvidia cao hơn khoảng 20% so với mức trung bình 3,8/5 của ngành công nghệ thông tin.

Các đánh giá ẩn danh của nhân viên cho thấy Nvidia được đánh giá cao về văn hóa doanh nghiệp, mức lương và chất lượng môi trường làm việc, nhưng không phải mọi thứ đều hoàn hảo.

Trong ba đánh giá được đăng trên trang Nvidia của Glassdoor ngày 10/8:

Một kỹ sư nhận xét công ty có “văn hóa tốt, văn phòng đẹp, lương cao”, nhưng hạn chế là “không có đồ ăn miễn phí, tầm ảnh hưởng công việc còn hạn chế và nhóm làm việc nhỏ”.

Một kỹ sư phần mềm cấp cao cho biết có cơ hội được làm việc với những công nghệ mới nhất của Nvidia, nhưng trải nghiệm công việc phụ thuộc rất nhiều vào từng nhóm.

Một kỹ sư máy học đánh giá đội ngũ quản lý tập trung, chất lượng nhân sự cao, nhưng khối lượng công việc quá lớn có thể dẫn tới tình trạng làm đi làm lại hoặc trùng lặp công việc.

Một số doanh nghiệp công nghệ lớn khác xếp sau: Google: thứ 11, Micron: thứ 59, Apple: thứ 77.

Việc Jensen Huang đứng đầu với mức tín nhiệm gần như tuyệt đối là một dấu hiệu đáng chú ý về uy tín cá nhân của ông trong nội bộ Nvidia, đặc biệt trong bối cảnh công ty đang ở vị trí trung tâm của cuộc đua AI toàn cầu.

Các nhân viên Nvidia phổ biến hài lòng về môi trường làm việc, thu nhập...hiện nay. Ảnh: Businessinsider.

Uy tín lãnh đạo tại Mỹ đang giảm

Bảng xếp hạng này được Glassdoor xây dựng dựa trên các đánh giá đã được xác minh của nhân viên, thu thập từ tháng 5/2025 đến tháng 5/2026. Các doanh nghiệp được đưa vào danh sách phải có ít nhất 1.000 nhân viên và nhận tối thiểu 75 đánh giá.

Đáng chú ý, dữ liệu của Glassdoor cho thấy điểm đánh giá trung bình của nhân viên Mỹ dành cho ban lãnh đạo doanh nghiệp trong năm nay đã giảm xuống dưới 3,5/5, mức thấp nhất kể từ năm 2017.

Bên cạnh bảng xếp hạng, một báo cáo khác của Glassdoor cho thấy mức độ tín nhiệm đối với lãnh đạo cấp cao tại các doanh nghiệp Mỹ đang có xu hướng đi xuống.

Báo cáo xu hướng nơi làm việc giữa năm 2026 cho biết, điểm đánh giá trung bình dành cho lãnh đạo cấp cao tại Mỹ đã lần đầu giảm xuống dưới 3,5/5 trong tháng 4, mức thấp nhất kể từ năm 2017.

Các ngành như tư vấn quản lý, truyền thông và công nghệ ghi nhận mức sụt giảm đặc biệt rõ rệt. Đây là những lĩnh vực đã trải qua nhiều đợt cắt giảm nhân sự cũng như các chương trình tái cơ cấu do lãnh đạo cấp cao thúc đẩy, trong đó có tăng đầu tư vào AI và hạn chế tuyển dụng mới.

Đáng chú ý, tính đến ngày 7/6, so với năm 2025: Những nhận xét của nhân viên hiện tại đề cập đến tình trạng “lãnh đạo hoặc quản lý thiếu nhất quán” tăng 95%.

Các đề cập đến tình trạng “xa rời thực tế/không kết nối với nhân viên” tăng 52%.

Các đề cập đến “mất niềm tin” tăng 18%.

Riêng trong tháng 5, số nhận xét của nhân viên hiện tại đề cập đến “cảm giác không an toàn về công việc” tăng tới 63% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh đó, tỷ lệ ủng hộ Jensen Huang 99% càng trở nên nổi bật. Nó cho thấy Nvidia không chỉ đang hưởng lợi từ cơn sốt AI trên thị trường, mà văn hóa doanh nghiệp và mức độ tín nhiệm đối với lãnh đạo cũng đang trở thành một lợi thế cạnh tranh quan trọng trong cuộc đua giành và giữ nhân tài AI.

Ông Owen Humphries, Chủ tịch Glassdoor nhận xét danh sách Top 50 CEO năm nay cho thấy ngay cả trong một thị trường lao động đầy thách thức, kiểu lãnh đạo quyết đoán và đáng tin cậy vẫn hoàn toàn có thể tồn tại.

Trong bối cảnh uy tín lãnh đạo doanh nghiệp tại Mỹ đang suy giảm, tỷ lệ ủng hộ Jensen Huang tới 99% càng trở nên nổi bật. Ảnh: Worldjournal.

Top 20 CEO xuất sắc nhất năm 2026 tại Mỹ (Best CEOs 2026): (Tên/công ty/lĩnh vực)

1 Jensen Huang/ NVIDIA/ Công nghệ & bán dẫn

2 Jason Johnson/ Quick Quack Car Wash/ Dịch vụ rửa xe

3 Kevin A. Lobo/ Stryker/ Thiết bị y tế

4 Alan D. Schnitzer/ Travelers/ Bảo hiểm

5 Chris Czarnecki/ Keller Williams/ Bất động sản

6 Larry Culp/ GE Aerospace/ Hàng không

7 Timothy J. Gerend / Northwestern Mutual/ Tài chính & bảo hiểm

8 Michael F. Mahoney/ Boston Scientific/ Thiết bị y tế

9 Pascal Soriot/ AstraZeneca/ Dược phẩm

10 Rich Drengberg/ EoS Fitness/ Thể dục thể hình

11 Lynsi Snyder/ In-N-Out Burger/ Nhà hàng

12 Andrew T. Cathy/ Chick-fil-A/ Nhà hàng

13 Bill McDermott/ ServiceNow/ Phần mềm

14 Corey Schiller & Asher Raphael/ Power Home Remodeling/ Xây dựng & dịch vụ nhà ở

15 Matthew Flannery/ United Rentals/ Cho thuê thiết bị

16 Rick Lanoha / Kiewit Corporation/ Xây dựng

17 Tricia Griffith/ Progressive Insurance/ Bảo hiểm

18 Gregory Q. Brown/ Motorola Solutions/ Công nghệ viễn thông

19 Albert Crawford/ BHG Financial/ Tài chính

20 DG Macpherson/ Grainger/ Phân phối công nghiệp

“Top 10 nơi làm việc tốt nhất năm 2026” tại Mỹ

1 Crew Carwash/ Bán lẻ & dịch vụ

2 In-N-Out Burger/ Nhà hàng

3 NVIDIA/ Công nghệ, bán dẫn & AI

4 Ryan/ Tư vấn thuế & bất động sản

5 Keller Williams/ Bất động sản

6 Mars/ Thực phẩm & hàng tiêu dùng

7 ServiceNow/ Phần mềm doanh nghiệp

8 Bain & Company/ Tư vấn quản trị

9 Houston Methodist / Y tế

10 EPAM Systems/ Công nghệ thông tin

11 Google/ Công nghệ

12 Lawrence Livermore National Laboratory/ Nghiên cứu khoa học & quốc phòng

13 H-E-B/ Bán lẻ

14 Motorola Solutions/ Công nghệ & viễn thông

15 Boston Scientific/ Thiết bị y tế

16 Mathnasium/ Giáo dục

17 GE Aerospace/ Hàng không

18 Progressive Insurance/ Bảo hiểm

19 RDSolutions/ Dịch vụ & công nghệ

20 Intuitive/ Công nghệ y tế & robot phẫu thuật.

Theo Worldjournal, 21jingji