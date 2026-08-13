Starlink mở bán Internet vệ tinh tại Việt Nam, giá thấp hơn nhiều so với dự kiến

Starlink vừa công bố giá Internet vệ tinh tại Việt Nam từ 1,13 triệu đồng/tháng, thấp hơn gần một nửa so với mức 2,2 triệu đồng/tháng từng được dự kiến.

Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam, doanh nghiệp triển khai dịch vụ Internet vệ tinh của SpaceX, vừa công bố mức giá sử dụng dịch vụ. Theo thông tin công bố, khách hàng cần nhập địa chỉ lắp đặt để hệ thống kiểm tra khu vực có hỗ trợ dịch vụ hay không, đồng thời tính tổng chi phí cụ thể.

Trong quá trình đăng ký, hệ thống hiển thị tổng chi phí ước tính 10.848.800 đồng (đã bao gồm thuế). Mức phí này có thể thay đổi tùy theo địa chỉ lắp đặt.

Gói hộ gia đình từ 1,13 triệu đồng/tháng

Đối với khách hàng hộ gia đình, Starlink cung cấp hai lựa chọn thuộc dòng Residential (Gia đình).

Thông tin gói Internet vệ tinh dành cho hộ gia đình được Starlink công bố trên website chính thức tại thị trường Việt Nam. Ảnh: website Starlink.

Gói Gia đình - 100Mbps có giá 1.131.990 đồng/tháng, hướng đến nhu cầu sử dụng Internet tại nhà với chi phí thấp. Theo Starlink, gói cước này cung cấp dữ liệu không giới hạn, tích hợp Wi-Fi chất lượng tốt, phù hợp cho các nhu cầu kết nối thông thường của hộ gia đình.

Trong khi đó, gói Gia đình có giá 1.711.100 đồng/tháng, cao hơn gần 580.000 đồng, được Starlink giới thiệu là gói Internet gia đình có hiệu suất cao nhất, với tốc độ tải xuống tối đa trên 400Mbps, phù hợp với nhu cầu sử dụng băng thông lớn hoặc nhiều thiết bị kết nối đồng thời.

Starlink cũng lưu ý, các mức tốc độ trên là tốc độ tối đa hệ thống có thể cung cấp, không phải tốc độ cam kết. Tốc độ thực tế có thể thấp hơn, đặc biệt vào các thời điểm mạng đông người dùng hoặc nghẽn mạng. Gói Gia đình - 100Mbps chỉ được cung cấp tại một số khu vực và cũng có thể bị giảm tốc độ vào giờ cao điểm.

Theo Starlink, cả hai gói đều có các tính năng như thiết lập "cắm là chạy", chống chịu thời tiết, dữ liệu không giới hạn và dùng thử 30 ngày.

Doanh nghiệp có 2 lựa chọn dịch vụ

Đối với khách hàng doanh nghiệp, Starlink cung cấp 2 nhóm dịch vụ là gói Ưu tiên địa phương và Ưu tiên toàn cầu.

Hai nhóm gói dịch vụ doanh nghiệp tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu kết nối trong nước và toàn cầu. Ảnh: website Starlink.

Trong đó, gói Ưu tiên địa phương dành cho doanh nghiệp hoạt động cố định hoặc di động trên đất liền trong phạm vi một quốc gia, với 4 mức dung lượng ưu tiên gồm 50GB có giá 1.476.300 đồng/tháng, 500GB giá 3.792.100 đồng/tháng, 1TB giá 6.686.800 đồng/tháng và 2TB giá 12.476.200 đồng/tháng.

Người dùng có thể mua thêm các gói dung lượng 50GB hoặc 500GB khi có nhu cầu. Sau khi sử dụng hết dung lượng ưu tiên, dịch vụ vẫn được duy trì với tốc độ tải xuống tối đa 1Mbps và tải lên 0,5Mbps theo thỏa thuận mức độ dịch vụ.

Trong khi đó, gói Ưu tiên toàn cầu hướng tới các doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng hải hoặc có nhu cầu kết nối xuyên biên giới. Mức dung lượng từ 50GB đến 2TB, có giá từ 7.236.800 đồng/tháng đến 62.236.900 đồng/tháng, đồng thời hỗ trợ kết nối trên cả đất liền và đại dương trên phạm vi toàn cầu.

Giá thực tế bằng nửa giá dự kiến

Hồi đầu tháng 4/2026, tại họp báo của Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, cho biết theo phương án dự kiến khi đó, người dùng Starlink tại Việt Nam sẽ phải trả khoảng 435 USD trong tháng đầu, gồm khoảng 350 USD tiền thiết bị đầu cuối và 85 USD (khoảng 2,2 triệu đồng) tiền thuê bao hằng tháng.

Như vậy, mức giá Starlink vừa công bố trên website thấp hơn đáng kể so với phương án dự kiến trước đây. Cụ thể, gói Residential 100Mbps có giá 1,13 triệu đồng/tháng, trong khi gói Residential tốc độ tối đa là 1,7 triệu đồng/tháng, đều thấp hơn mức dự kiến khoảng 2,2 triệu đồng/tháng.

Trước đó, Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam đã được cấp 2 giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng để triển khai thí điểm dịch vụ Internet vệ tinh quỹ đạo thấp tại Việt Nam. Giai đoạn thí điểm kéo dài 5 năm với quy mô tối đa 600.000 thuê bao.

Với hai gói dành cho hộ gia đình, mức cước Starlink hiện cao hơn nhiều lần so với các gói cáp quang phổ biến vài trăm nghìn đồng mỗi tháng.

Tuy nhiên, dịch vụ này được kỳ vọng phát huy lợi thế tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo, tàu thuyền hoặc những khu vực hạ tầng viễn thông mặt đất còn khó triển khai, thay vì cạnh tranh trực tiếp với mạng cáp quang tại các đô thị.