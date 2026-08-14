CXMT vượt Tencent, trở thành công ty niêm yết có vốn hóa lớn nhất Trung Quốc

Với mức vốn hóa này, CXMT đã vượt qua Tencent Holdings, hiện có vốn hóa khoảng 4.005,5 tỷ HKD, tương đương khoảng 513,5 tỷ USD, để trở thành doanh nghiệp niêm yết có giá trị vốn hóa lớn nhất Trung Quốc. Trên thị trường vốn hóa quốc tế hôm 14/8, CXMT xếp thứ 24, vượt qua nhiều "ông lớn" như Intel, Mastercard, Oracle, Bank of America...

Theo The Paper, cổ phiếu CXMT phiên hôm 13/8 giảm 1,2%, đóng cửa ở mức 52,88 NDT/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa 3.536,7 tỷ NDT. Trong khi đó, cổ phiếu Tencent giảm mạnh 4,46%, xuống 441 HKD/cổ phiếu, khiến vốn hóa còn khoảng 4.005,5 tỷ HKD.

Từ vụ IPO gây chấn động thị trường

CXMT mới chính thức niêm yết trên STAR Market (Sàn Khoa học và Công nghệ), thuộc Sở giao dịch Thượng Hải hôm 27/7. Giá IPO chỉ 8,66 NDT/cổ phiếu, nhưng ngay trong phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu đã tăng vọt 471,59%, lên 49,5 NDT, đưa vốn hóa công ty vượt 3.310 tỷ NDT.

Sau phiên giao dịch cổ phiếu ngày 13/8, CXMT đã vượt Tencent, trở thành doanh nghiệp niêm yết có giá trị vốn hóa lớn nhất Trung Quốc. Ảnh: HK01.

Nhờ cú tăng giá chưa từng có này, CXMT nhanh chóng vượt qua Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) để trở thành doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất trên thị trường A-share, đồng thời lập kỷ lục IPO lớn nhất trong lịch sử STAR Market.

Đà tăng mạnh của CXMT phản ánh kỳ vọng rất lớn của giới đầu tư đối với ngành bán dẫn và bộ nhớ trong nước của Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh tự chủ công nghệ và giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp chip nước ngoài.

Tencent chịu sức ép từ khoản đầu tư AI

Trong khi CXMT tăng mạnh, cổ phiếu Tencent hôm 13/8 lại giảm tới 4,46%. Theo truyền thông Hong Kong, báo cáo tài chính quý II của Tencent cho thấy lợi nhuận ròng sau điều chỉnh cao hơn dự báo, nhưng các ngân hàng đầu tư như UBS và Goldman Sachs cho rằng việc Tencent đẩy mạnh đầu tư vào AI có thể gây sức ép lên lợi nhuận trong thời gian tới. Vì vậy, một số tổ chức đã hạ giá mục tiêu đối với cổ phiếu Tencent.

Việc CXMT vượt Tencent về vốn hóa vì thế mang ý nghĩa khá đặc biệt: một doanh nghiệp bán dẫn mới lên sàn chưa đầy ba tuần đã vượt qua “gã khổng lồ” Internet có lịch sử hơn hai thập niên.

Vị trí của CXMT trên thị trường vốn hóa quốc tế. Ảnh: Caiwennews.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng vị trí số một này phụ thuộc rất lớn vào giá cổ phiếu CXMT, vốn đã tăng hàng trăm phần trăm kể từ khi IPO. Do đó, câu hỏi lớn đối với thị trường hiện nay là liệu mức vốn hóa hơn 3.500 tỷ NDT có phản ánh đúng năng lực kinh doanh thực tế của CXMT hay đang chứa đựng một phần đáng kể “phần bù kỳ vọng” đối với ngành bán dẫn Trung Quốc.

Đây là một sự kiện rất đáng chú ý, không chỉ vì CXMT vượt Tencent về vốn hóa, mà còn vì nó cho thấy tiền đang được thị trường Trung Quốc tái phân bổ mạnh từ Internet tiêu dùng sang bán dẫn, AI và hạ tầng công nghệ.

Sự thay đổi từ “Internet Trung Quốc” sang “chip Trung Quốc”

Giá trị cổ phiếu CXMT vượt Tencent là lần đầu một doanh nghiệp DRAM đứng trên Tencent về vốn hóa. Điều đáng nói là Tencent từng là biểu tượng của thế hệ kinh tế Internet Trung Quốc: WeChat, game, thanh toán, quảng cáo, điện toán đám mây...

Nhà máy của CXMT ở Bắc Kinh. Ảnh: Zaobao.

CXMT lại đại diện cho một thế hệ hoàn toàn khác: chip nhớ, AI, trung tâm dữ liệu, tự chủ công nghệ. Nói cách khác, thị trường chứng khoán đang chuyển từ nền tảng Internet sang nền tảng tính toán.

Nhưng CXMT chưa thực sự “lớn hơn Tencent” về quy mô kinh doanh. Vốn hóa khác quy mô doanh nghiệp; vốn hóa là giá mà thị trường đang sẵn sàng trả cho tương lai của doanh nghiệp.

Tencent đã là một tập đoàn Internet khổng lồ với hệ sinh thái kinh doanh toàn cầu. CXMT mới niêm yết chưa đầy ba tuần, thậm chí mức tăng của CXMT sau IPO cực kỳ bất thường: Giá IPO: 8,66 NDT, giá đóng cửa phiên đầu tiên: 49 NDT, tăng khoảng 466%. Reuters ghi nhận ngay phiên đầu tiên, vốn hóa CXMT đã vọt lên khoảng 3,3 nghìn tỷ NDT, từ mức định giá khoảng 85,5 tỷ USD trong quá trình IPO. Ngày 13/8: 52,88 NDT, vốn hóa: 3,54 nghìn tỷ NDT.

Thị trường đã định giá lại CXMT với tốc độ cực nhanh. Đây chính là lý do các chuyên gia cho rằng chính xác hơn là CXMT hiện trở thành doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn nhất Trung Quốc, chứ chưa thể nói CXMT đã vượt Tencent về quy mô kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận hay sức mạnh toàn cầu.

Reuters cho biết CXMT hiện vận hành hai nhà máy DRAM 12 inch tại Hợp Phì và một nhà máy ở Bắc Kinh, mỗi nhà máy có công suất khoảng 100.000 wafer/tháng; công ty còn đang lên kế hoạch xây thêm một nhà máy.

Một nhà máy DRAM tiên tiến có thể cần hơn 10 tỷ USD vốn đầu tư. Điều đó giải thích tại sao giới đầu tư Trung Quốc coi CXMT không đơn thuần là một doanh nghiệp bán dẫn, mà là một phần của chiến lược an ninh công nghệ quốc gia.

Tencent vừa là đối thủ về vốn hóa, vừa là khách hàng của CXMT. Ngay trước IPO, Reuters đưa tin CXMT đã ký một thỏa thuận dài hạn trị giá hơn 20 tỷ NDT, (khoảng 2,94 tỷ USD), để cung cấp DRAM cho Tencent.

Nói cách khác: CXMT vừa vượt Tencent trên sàn chứng khoán, nhưng Tencent lại là một khách hàng lớn của CXMT. Điều này phản ánh rất rõ mối quan hệ mới giữa AI và chip nhớ.

Tencent cần bộ nhớ cho trung tâm dữ liệu, máy chủ, AI, điện toán đám mây. CXMT cần những khách hàng khổng lồ như Tencent để mở rộng sản lượng, chứng minh chất lượng chip, giảm phụ thuộc vào khách hàng nước ngoài, tạo doanh thu ổn định. Đây là một mối quan hệ cộng sinh.

Nhà máy của CXMT ở Hợp Phì. Ảnh: Worldjournal.

Nhưng “cơn sốt CXMT” cũng có yếu tố bong bóng; 3.536,7 tỷ NDT vốn hóa là một con số cực lớn. Thị trường đang đặt cược rằng CXMT sẽ: tăng sản lượng, nâng công nghệ, giành thị phần, hưởng lợi từ AI, trở thành đối thủ thực sự của ba ông lớn Samsung, SK hynix và Micron.

Nhưng tất cả những điều đó đều cần thời gian. Ngành DRAM lại có tính chu kỳ rất mạnh: Khi thiếu chip, giá DRAM tăng, lợi nhuận tăng; nhưng các hãng mở rộng công suất, nguồn cung dư thừa, giá sẽ giảm dẫn đến lợi nhuận giảm.

Nếu CXMT và các nhà sản xuất khác đồng loạt tăng công suất quá nhanh, chính thành công hiện nay có thể tạo ra dư cung trong tương lai. Một số nhà phân tích cũng cảnh báo rằng lợi nhuận đặc biệt cao của ngành bộ nhớ hiện nay có thể không kéo dài khi chu kỳ cung-cầu thay đổi.

Một phân tích mới của Financial Times cũng cho rằng làn sóng AI đang đẩy định giá các công ty công nghệ Trung Quốc lên rất cao; chỉ số STAR 50 của Thượng Hải đã tăng khoảng 29% trong năm nay, trong khi P/E của chỉ số vượt 150 lần.

Các chuyên gia cho rằng, sự kiện 13/8 là chiến thắng của CXMT trên thị trường chứng khoán, nhưng mới chỉ là một kỳ vọng về chiến thắng trên thị trường DRAM toàn cầu.

Theo Worldjournal, Caiwennews