Phó thủ tướng: Công nghệ AI chỉ có giá trị khi mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu FPT và Mila lấy sản phẩm thực tiễn làm thước đo, tập trung phát triển AI an toàn, tin cậy và giải quyết những bài toán lớn của người dân, doanh nghiệp.

Chiều 13/8, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến dự và phát biểu tại Lễ ký kết hợp tác giữa Tập đoàn FPT và Viện Trí tuệ nhân tạo Mila - Quebec (Canada), giai đoạn 2026-2029.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó trí tuệ nhân tạo (AI) được xác định là một trong những công nghệ chiến lược Việt Nam cần làm chủ.

Quan hệ hợp tác giữa Tập đoàn FPT và Viện Trí tuệ nhân tạo Mila - Quebec (Mila) được thiết lập từ năm 2020. Sau 6 năm đồng hành, quan hệ giữa hai tổ chức đã từng bước phát triển từ các chương trình hợp tác nghiên cứu sang xây dựng năng lực nghiên cứu dài hạn, tạo nền tảng để tiếp tục mở rộng hợp tác trong giai đoạn mới.

Theo Tập đoàn FPT, trong suốt quá trình hợp tác với Mila, những kết quả nghiên cứu chung đã từng bước được chuyển hóa thành các sản phẩm AI phục vụ thực tiễn. Các dòng mã do AI tạo ra góp phần đẩy nhanh quá trình hoàn thiện sản phẩm, qua đó kỳ vọng ngày càng có nhiều sản phẩm AI "Made in Vietnam" được phát triển bằng chính trí tuệ của người Việt, phục vụ các lĩnh vực quan trọng của đất nước.

Trong giai đoạn tiếp theo, FPT và Mila tiếp tục mở rộng hợp tác nghiên cứu, phát triển nhân tài, trao đổi chuyên gia, tập trung vào các lĩnh vực như: AI vật lý (Physical AI), AI an toàn (Safe AI), AI cho an ninh mạng và các hướng công nghệ AI thực tiễn khác.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận và chúc mừng những kết quả hợp tác mà Tập đoàn FPT và Viện Trí tuệ nhân tạo Mila - Quebec đã đạt được trong thời gian qua cũng như kế hoạch triển khai nghiên cứu trong thời gian tới.

Phó thủ tướng nhấn mạnh Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển quan trọng của đất nước. Với việc Luật Trí tuệ nhân tạo có hiệu lực từ ngày 1/3, Việt Nam trở thành một trong ba quốc gia tiên phong trên thế giới, cùng với Liên minh châu Âu và Hàn Quốc, chính thức ban hành đạo luật chuyên biệt về AI, tạo khung pháp lý toàn diện nhằm kiểm soát rủi ro và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 19 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mô hình phát triển, phát huy vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; trong đó, trí tuệ nhân tạo được đặt lên hàng đầu.

Triển khai các chủ trương trên, Chính phủ, Thủ tướng đã ban hành hàng loạt các quyết sách, cơ chế chiến lược liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Chính phủ xác định mọi chương trình, chiến lược phát triển về trí tuệ nhân tạo đều lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, làm chủ thể và mục tiêu cao nhất, bảo đảm mọi thành tựu công nghệ đều quay trở lại phục vụ cuộc sống và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

"Mọi công nghệ AI chỉ thực sự có giá trị khi mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân và tạo không gian phát triển bứt phá cho doanh nghiệp", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đồng thời, Việt Nam xác định, hợp tác quốc tế là một trong những trụ cột then chốt để kết nối tri thức, tranh thủ nguồn lực toàn cầu và cùng bạn bè quốc tế xây dựng một hệ sinh thái AI toàn cầu nhân văn và bền vững, đồng hành cùng bạn bè quốc tế trong kỷ nguyên số.

Phó thủ tướng đề nghị thời gian tới, FPT và Mila tập trung triển khai hợp tác theo hướng lấy sản phẩm thực tiễn làm thước đo cuối cùng; chuyển dịch mạnh mẽ từ nghiên cứu thuần túy sang tạo ra kết quả định lượng cụ thể - từ công nghệ lõi, sáng chế đến các giải pháp thương mại hóa. Mọi đề tài nghiên cứu phải bắt nguồn từ việc phục vụ trực tiếp nhu cầu của thị trường, doanh nghiệp và xã hội.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng chứng kiến ký kết hợp tác giữa Tập đoàn FPT và Viện Trí tuệ nhân tạo Mila – Quebec. Ảnh: VGP.

Phó thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh đào tạo và phát triển đội ngũ chuyên gia, kỹ sư AI trình độ cao; tạo đột phá để trao quyền và mở không gian cho các nhà khoa học trẻ, tài năng trẻ Việt Nam được tham gia, dấn thân vào các dự án, chương trình nghiên cứu toàn cầu, đồng thời trực tiếp giải quyết các "bài toán lớn" của đất nước.

Nhấn mạnh phát triển AI theo hướng an toàn, tin cậy và có trách nhiệm, Phó thủ tướng nêu rõ cần coi tính minh bạch, bảo mật dữ liệu và an toàn hệ thống là điều kiện tiên quyết ngay từ khâu thiết kế. Hai bên cần tiên phong tham gia đóng góp và định hình khung quản trị và tiêu chuẩn AI vừa chuẩn mực theo thông lệ quốc tế, vừa phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu thúc đẩy mô hình liên kết giữa viện nghiên cứu - trường đại học - doanh nghiệp; ưu tiên tập trung nguồn lực giải quyết dứt điểm các bài toán trọng điểm trong sản xuất, y tế, giáo dục và hạ tầng số, lấy hiệu quả thực tế làm căn cứ để nhân rộng trên quy mô lớn.

Quán triệt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT Nguyễn Văn Khoa cam kết là lấy sản phẩm đầu cuối làm thước đo; lấy nguồn nhân lực cao để làm điểm đột phá; tạo ra không gian cho các nhà khoa học trẻ phát triển và giải các bài toán lớn của đất nước. Tập đoàn FPT cam kết hành động để góp phần xây dựng một năng lực công nghệ mạnh của Việt Nam trên trường quốc tế.