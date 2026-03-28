Trung Quốc đặt mục tiêu tự chủ 80% ngành bán dẫn vào năm 2030 để đối trọng với Mỹ

Đây là mục tiêu chiến lược được 13 nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu nước này thiết lập trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách công nghệ và mở rộng năng lực sản xuất trước các hạn chế ngày càng tăng từ phía Mỹ.

Tại triển lãm quốc tế Semicon China vừa diễn ra, tập đoàn Naura Technology khẳng định quyết tâm dẫn đầu thế giới thông qua việc vượt qua các rào cản về thiết bị tiên tiến và linh kiện cốt lõi. Naura đã giới thiệu dải sản phẩm mở rộng sau khi sáp nhập với Kingsemi cùng các thiết bị mới sử dụng công nghệ cấp độ nanomet. Song song đó, công ty thiết bị vi điện tử tiên tiến cũng trình làng hệ thống sản xuất chip logic công nghệ 5nm và nhỏ hơn, với kế hoạch nâng tỷ lệ cung ứng nội bộ lên trên 60% trong thập kỷ tới.

Chính phủ Trung Quốc đã xác định bán dẫn là lĩnh vực chiến lược trọng tâm trong kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030, tập trung vào tinh thần tự lực tự cường về khoa học công nghệ. Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh việc nuôi dưỡng ngành chip sẽ là trụ cột của các ngành công nghiệp mới nổi.

Đáp lại định hướng này, các giám đốc điều hành từ những đơn vị như Naura và Yangtze Memory đã soạn thảo đề xuất 5 năm nhằm tăng tốc phát triển chuỗi cung ứng trong nước. Mục tiêu cụ thể bao gồm việc xây dựng và thử nghiệm các dây chuyền sản xuất chip 7nm hoàn toàn bằng thiết bị nội địa và đạt sản lượng ổn định cho chip 14nm.

Đặc biệt, Trung Quốc đang nỗ lực tạo ra một phiên bản đối trọng với ASML của Hà Lan để làm chủ công nghệ quang khắc cực tím vốn là thành phần không thể thiếu trong chế tạo vi mạch siêu nhỏ.

Hiện nay, các nhà sản xuất chip lớn của Trung Quốc đang chạy đua để mở rộng công suất thực tế. Yangtze Memory đang xây dựng nhà máy thứ ba tại Vũ Hán với mục tiêu đi vào hoạt động cuối năm 2026, sở hữu công nghệ nhớ NAND gần tương đương với các đối thủ từ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trong khi đó, tập đoàn quốc tế SMIC dự kiến duy trì mức đầu tư kỷ lục hơn 8 tỷ USD để xây dựng thêm các nhà máy tại Bắc Kinh và huy động vốn từ các quỹ hỗ trợ nhà nước cho việc sản xuất đại trà chip 14nm. Các chuyên gia dự báo thị phần năng lực sản xuất toàn cầu của Trung Quốc trong lĩnh vực chip công nghệ trưởng thành sẽ tăng từ 25% lên mức 42% vào năm 2028.

Mặc dù lộ trình đã rõ ràng, nhưng việc đạt được các mục tiêu này vẫn là một thách thức lớn khi tỷ lệ tự chủ giá trị thực tế của Trung Quốc mới chỉ đạt 33% vào năm 2024. Khoảng cách công nghệ đáng kể so với các doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực quang khắc và thiết bị chuyên dụng vẫn là rào cản khó vượt qua ngay lập tức.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng địa chính trị đang định hình lại toàn bộ ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Trong tương lai gần, một khung cấu trúc mới với hai cực Trung Quốc và Mỹ có thể sẽ dần hình thành, tạo nên một cuộc cạnh tranh khốc liệt làm thay đổi dòng chảy công nghệ và chuỗi giá trị trên toàn thế giới.

Theo Nikkei Asia

