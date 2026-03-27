Tin nóng công nghệ 27/3: Trung Quốc ra mắt 2 hệ thống phòng không laser đối phó UAV

1. Đột phá công nghệ động cơ đẩy chạy bằng không khí cho vệ tinh quỹ đạo thấp

Công nghệ động cơ đẩy điện hấp thụ không khí vừa đạt bước tiến quan trọng, mở ra kỷ nguyên mới cho ngành vệ tinh thế giới. Thay vì mang theo nhiên liệu cồng kềnh, hệ thống này thu thập các hạt khí quyển ở độ cao cực thấp để ion hóa và tạo ra lực đẩy. Cấu trúc đột phá giúp loại bỏ bộ phận cực âm phức tạp, cho phép vệ tinh duy trì hoạt động bền vững mà không bị giới hạn bởi trữ lượng nhiên liệu mang theo từ mặt đất.

Dự án do TransMIT GmbH và IQM thực hiện đã vượt qua các đánh giá thiết kế quan trọng, đạt hiệu suất điện năng trên 50% trong môi trường hỗn hợp khí N2 và O2. Thành tựu này giúp giảm đáng kể trọng lượng phóng và chi phí vận hành cho các chùm vệ tinh thế hệ mới. Việc làm chủ công nghệ đẩy bằng khí quyển không chỉ kéo dài tuổi thọ sứ mệnh mà còn thay đổi hoàn toàn tư duy về khai thác không gian gần Trái đất.

2. Trung Quốc ra mắt 2 hệ thống phòng không laser đối phó UAV

Trung Quốc vừa công bố hai hệ thống phòng không dựa trên công nghệ laser là Guangjian-11E và Guangjian-21A nhằm khắc phục các lỗ hổng trước máy bay không người lái. Các thiết bị này được thiết kế để tiêu diệt những mục tiêu bay thấp vốn thường xuyên vượt qua mạng lưới radar truyền thống. Guangjian-11E tập trung vào khả năng gây nhiễu điện tử và áp chế các cảm biến từ xa để vô hiệu hóa mối đe dọa mà không cần phá hủy vật lý.

Ngược lại, phiên bản Guangjian-21A là vũ khí laser năng lượng cao gắn trên xe cơ động có khả năng đốt cháy cấu trúc máy bay địch chỉ trong vài giây.

Việc tích hợp radar mảng pha và cảm biến hồng ngoại cho phép cả hai hệ thống phát hiện chính xác các vật thể bay siêu nhỏ trong môi trường tác chiến phức tạp. Sự kết hợp giữa khả năng chế áp mềm và tiêu diệt cứng giúp giảm đáng kể chi phí đánh chặn so với tên lửa thông thường. Đây là bước đi chiến lược của Bắc Kinh trong việc xây dựng lưới lửa phòng không đa lớp hiện đại.

3. Ba ông lớn bán dẫn Nhật Bản đàm phán hợp nhất mảng kinh doanh điện năng

Mitsubishi Electric, Rohm và Toshiba đang bắt đầu các cuộc đàm phán để hợp nhất mảng kinh doanh bán dẫn điện năng nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh. Nếu thương vụ này thành công, liên minh mới sẽ chiếm khoảng 10% thị phần toàn cầu và vươn lên vị trí thứ hai thế giới. Các linh kiện bán dẫn này đóng vai trò thiết yếu trong việc vận hành xe điện và các trung tâm dữ liệu hiện đại.

Trước đó Rohm và Toshiba đã thảo luận về việc tích hợp và sự gia nhập của Mitsubishi Electric sẽ tạo ra một thực thể có sức mạnh vượt trội. Hiện tại tập đoàn Denso cũng đang đưa ra đề nghị mua lại Rohm khiến các cuộc thảo luận ba bên này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thâu tóm. Theo số liệu từ Omdia, sự kết hợp này sẽ giúp các doanh nghiệp Nhật Bản đối đầu trực diện với gã khổng lồ Infineon của Đức vốn đang dẫn đầu thị trường.

4. SMIC bị cáo buộc cung cấp thiết bị sản xuất chip cho quân đội Iran

Hai quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Trump vừa cáo buộc tập đoàn sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc SMIC đã gửi các công cụ chế tạo vi mạch cho quân đội Iran. Hoạt động này được cho là bắt đầu từ khoảng một năm trước và có thể bao gồm cả việc đào tạo kỹ thuật chuyên sâu về công nghệ bán dẫn. SMIC vốn nằm trong danh sách đen thương mại của Mỹ từ năm 2020 do nghi vấn có liên hệ với tổ chức công nghiệp quân sự.

Cáo buộc mới này đe dọa làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh trong bối cảnh cuộc xung đột Mỹ-Israel với Iran vẫn đang diễn biến phức tạp. Phía Trung Quốc khẳng định chỉ duy trì các giao dịch thương mại bình thường và kêu gọi các bên sớm tiến hành đàm phán hòa bình. Việc chuyển giao thiết bị này có thể giúp Iran tự chủ hơn trong việc sản xuất các linh kiện điện tử phục vụ mục đích quân sự giữa lúc giá dầu và lạm phát toàn cầu đang tăng phi mã.

