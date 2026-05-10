Trung Quốc tăng tốc trong cuộc đua an ninh mạng bằng AI trước sức ép toàn cầu

Trong bối cảnh các nhà phát triển trí tuệ nhân tạo hàng đầu của Mỹ như Anthropic và OpenAI liên tục ra mắt các mô hình mới với khả năng bảo mật mạng nâng cao, Trung Quốc cũng đang quyết liệt mở rộng thị trường phòng thủ không gian mạng dựa trên công nghệ này.

Sự xuất hiện của mô hình Mythos từ Anthropic vào tháng 4 vừa qua đã tạo ra một làn sóng phản ứng nhanh chóng trên toàn thế giới, nhờ khả năng phát hiện và khai thác các lỗ hổng an ninh với tốc độ cùng hiệu suất chưa từng có. Điều này buộc các cường quốc công nghệ khác phải nhìn nhận lại chiến lược an ninh quốc gia của mình khi ranh giới giữa phòng thủ và tấn công trên không gian số ngày càng trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Dù hiện tại năng lực tổng thể của các mô hình an ninh mạng tại Trung Quốc vẫn còn khoảng cách khá xa so với Mythos, nhưng các chuyên gia nhận định rằng sự xuất hiện của một đối trọng tương xứng là điều không thể tránh khỏi. Xu hướng này bắt nguồn từ việc năng lực của các mô hình nội địa đang gia tăng với tốc độ chóng mặt nhờ những khoản đầu tư khổng lồ vào hạ tầng dữ liệu.

Theo dự báo từ IDC, ngành công nghiệp an ninh mạng ứng dụng trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc sẽ đạt giá trị khoảng 8,7 tỷ USD vào năm 2030. Đây là một con số ấn tượng khi so sánh với quy mô khiêm tốn hiện nay, tương đương mức tăng trưởng hơn 37 lần chỉ trong vòng năm năm tới.

Động lực thúc đẩy sự tăng trưởng này đến từ việc các nhà cung cấp giải pháp bảo mật trong nước đang tích cực đưa trí tuệ nhân tạo vào danh mục sản phẩm của họ. Hiện nay, hầu hết mọi đơn vị cung cấp dịch vụ an ninh mạng tại quốc gia tỷ dân này đều đang nỗ lực ứng dụng công nghệ mới để tối ưu hóa khả năng vận hành.

Một số doanh nghiệp đã đạt được những kết quả khả quan trong các ứng dụng cụ thể như quản lý vận hành an ninh, bảo mật dữ liệu, phát hiện mối đe dọa và giải mã thông tin tình báo. Việc tích hợp này không chỉ giúp nâng cao hiệu suất xử lý mà còn tạo ra rào cản phòng thủ đa lớp trước các cuộc tấn công ngày càng tinh vi.

Sự trỗi dậy của thị trường này tại Trung Quốc cho thấy một kỷ nguyên mới của chiến tranh mạng, nơi trí tuệ nhân tạo trở thành vũ khí cốt lõi cho cả hai phía. Khi các mô hình Mỹ thiết lập những tiêu chuẩn mới về tốc độ phát hiện lỗ hổng, thì sự bám đuổi của Trung Quốc tạo ra một cuộc chạy đua vũ trang kỹ thuật số đầy kịch tính.

Các chuyên gia phân tích cho rằng khả năng làm chủ công nghệ bảo mật không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn là yếu tố sống còn để bảo vệ chủ quyền dữ liệu. Trong tương lai gần, sự cạnh tranh giữa các hệ sinh thái này sẽ định hình lại cách thức các doanh nghiệp và chính phủ trên toàn cầu thiết lập các tiêu chuẩn an toàn cho hạ tầng thông tin quan trọng.

Sự chuyển dịch mạnh mẽ này cũng mở ra cơ hội lớn cho các công ty khởi nghiệp và các tập đoàn công nghệ lớn tại Trung Quốc trong việc chiếm lĩnh thị trường nội địa vốn đang có nhu cầu rất cao. Với sự hỗ trợ từ các chính sách phát triển hạ tầng số, các mô hình an ninh mạng của Trung Quốc được kỳ vọng sẽ sớm thu hẹp khoảng cách với các đối thủ phương Tây.

Cuộc đua này hứa hẹn sẽ mang lại những đột phá quan trọng trong việc bảo vệ người dùng trước các mối đe dọa từ không gian mạng, đồng thời khẳng định vị thế của trí tuệ nhân tạo như một công cụ không thể thiếu trong chiến lược an ninh hiện đại của mọi quốc gia.

Theo SCMP