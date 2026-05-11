Giải mã ý nghĩa màu sắc các cổng USB

Trong thế giới máy tính hiện đại, các cổng Universal Serial Bus, hay còn gọi là USB, thường xuất hiện với nhiều màu sắc khác nhau ở phần lõi nhựa bên trong đầu kết nối. Những màu sắc này không chỉ để trang trí mà còn là dấu hiệu nhận biết quan trọng về tốc độ truyền tải dữ liệu cũng như khả năng cung cấp điện năng của thiết bị.

Trong khi các cổng USB màu xanh dương đã trở nên cực kỳ phổ biến trên hầu hết các dòng máy tính hiện nay và được đánh giá là có tốc độ nhanh, thì sự xuất hiện của các cổng màu đỏ lại mang đến một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt về hiệu suất. Nếu máy tính của bạn sở hữu một cổng kết nối màu đỏ, rất có thể bạn đang nắm trong tay một công cụ truyền tải dữ liệu mạnh mẽ hơn nhiều so với tiêu chuẩn màu xanh thông thường.

Về mặt kỹ thuật, màu sắc của cổng USB thường gắn liền với thế hệ công nghệ mà đầu kết nối đó hỗ trợ. Cổng USB màu xanh dương thường đại diện cho thế hệ USB 3.0 hay còn gọi là SuperSpeed USB, được ra mắt lần đầu vào cuối năm 2008.

Công nghệ này có khả năng đạt tốc độ truyền tải dữ liệu lên tới 5Gbps và cung cấp dòng điện mặc định khoảng 4,5W cho các thiết bị ngoại vi. Trong một số trường hợp đặc biệt khi cổng này được tối ưu hóa cho mục đích sạc, nó có thể cung cấp công suất lên tới 7,5W. Đây là một bước tiến lớn so với các cổng màu đen hoặc trắng truyền thống vốn thuộc thế hệ cũ với tốc độ chậm hơn đáng kể.

Tuy nhiên, cổng USB màu đỏ lại là một câu chuyện hoàn toàn khác khi nó thường được liên kết với các thế hệ mới hơn như USB 3.1 hoặc USB 3.2. Những cổng này có thể đạt tốc độ truyền tải dữ liệu ấn tượng, lên tới 10Gbps đối với chuẩn USB 3.1 và lên tới 20Gbps đối với chuẩn USB 3.2 Gen 2x2.

Bên cạnh tốc độ vượt trội, cổng màu đỏ còn thường đi kèm với tính năng luôn bật, cho phép người dùng sạc các thiết bị di động ngay cả khi máy tính đang ở chế độ ngủ. Ngoài ra, người dùng cũng có thể bắt gặp các cổng màu cam, vốn cũng hỗ trợ tốc độ cao và tính năng sạc khi máy tính tắt, giúp mang lại sự tiện lợi tối đa trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Dù màu sắc là một chỉ dẫn khá tin cậy, người dùng cũng cần lưu ý rằng đây không phải là một quy chuẩn bắt buộc hoàn toàn. Diễn đàn những nhà triển khai USB không bắt buộc các nhà sản xuất phải sử dụng màu sắc cố định cho từng loại cổng, mà đó chỉ là một khuyến nghị chung.

Thực tế cho thấy một số hãng máy tính lớn như HP đôi khi vẫn sử dụng lõi nhựa màu đen cho các cổng hỗ trợ tốc độ cao trên các dòng máy chuyên dụng của họ. Vì vậy, để chắc chắn về khả năng thực tế của thiết bị, người dùng nên kiểm tra kỹ tài liệu hướng dẫn từ nhà sản xuất hoặc thông số kỹ thuật chi tiết. Việc hiểu rõ ý nghĩa các màu sắc này sẽ giúp bạn tối ưu hóa công việc và tận dụng hết sức mạnh phần cứng có sẵn trên máy tính của mình.

Theo BGR