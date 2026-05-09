Sony đặt kỳ vọng vào AI để thúc đẩy sự đổi mới trong ngành game

CEO Sony tin rằng, nếu trí tuệ nhân tạo có thể giúp giảm bớt các thách thức và chi phí trong quá trình phát triển trò chơi, nó sẽ mở ra cánh cửa cho những đổi mới sáng tạo chưa từng có.

Chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành tập đoàn Sony, ông Hiroki Totoki, vừa đưa ra những nhận định quan trọng về vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc thúc đẩy sự tiến hóa của nội dung giải trí. Trong buổi báo cáo chiến lược gần đây, lãnh đạo Sony khẳng định AI không chỉ là công cụ hỗ trợ mà còn là nhân tố giúp vực dậy toàn bộ ngành công nghiệp trò chơi điện tử.

Hiện nay, việc phát triển các tựa game lớn tiêu tốn tới 50 tỷ yên (320 triệu USD) và mất từ năm đến sáu năm thực hiện, khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc chấp nhận rủi ro. Ông Totoki tin rằng, nếu AI có thể giúp giảm bớt các thách thức và chi phí trong quá trình phát triển, nó sẽ mở ra cánh cửa cho những đổi mới sáng tạo chưa từng có.

Thị trường hiện đang đối mặt với nhiều áp lực, đặc biệt là tình trạng giá bộ nhớ tăng cao làm ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất thiết bị. Sony cho biết, họ đã cơ bản đảm bảo được nguồn cung chip nhớ cần thiết cho năm 2026 để duy trì sự ổn định cho hệ máy chơi game của mình. Tuy nhiên, tâm lý lo ngại về việc thiếu hụt linh kiện và sự bão hòa của ngành giải trí vẫn đang tác động tiêu cực đến giá cổ phiếu của tập đoàn.

Khi AI giúp việc tạo nội dung trở nên dễ dàng hơn, số lượng các tựa game sẽ tăng vọt, dẫn đến một cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành lấy thời gian của người dùng. Sony cam kết sẽ duy trì sự linh hoạt để đáp ứng các mô hình kinh doanh mới và hợp tác rộng rãi với nhiều đối tác nhằm tối ưu hóa giá trị từ công nghệ này.

Trong lĩnh vực âm nhạc, dù các tác phẩm do AI tạo ra đang thu hút sự chú ý, nhưng ông Totoki cho rằng chúng vẫn chỉ chiếm một thị phần cực kỳ nhỏ. Những bản ghi âm kinh điển vẫn giữ nguyên giá trị, bởi âm nhạc truyền thống được tạo nên từ những ký ức và trải nghiệm cá nhân của con người, một điều mà máy móc khó có thể cạnh tranh được. Song song đó, Sony đang củng cố vị thế dẫn đầu trong mảng cảm biến hình ảnh thông qua quan hệ đối tác với TSMC. Sự hợp tác này giúp Sony tiếp cận công nghệ sản xuất bán dẫn hàng đầu thế giới, cải thiện lợi nhuận và giảm bớt gánh nặng chi phí đầu tư vốn.

Các cảm biến của Sony sẽ không chỉ dừng lại ở ứng dụng trên thiết bị di động mà còn đóng vai trò quan trọng trong AI vật lý, dùng để điều khiển robot và các phương tiện tự hành. Về mảng xe điện hợp tác cùng Honda, dù có những điều chỉnh trong kế hoạch phát triển, Sony vẫn kiên định với mục tiêu tạo ra giá trị mới cho không gian nội thất ô tô như một môi trường giải trí cao cấp. Tập đoàn đang nỗ lực tận dụng tối đa kiến thức, tài năng và tài sản đã tích lũy được để chuẩn bị cho những nhu cầu bùng nổ trong tương lai. Những bước đi chiến lược này cho thấy Sony đang chủ động tái định nghĩa lại vị thế của mình trong kỷ nguyên số hóa và AI toàn cầu.

Theo Nikkei Asia