Meta miễn phí truy cập WhatsApp cho các chatbot đối thủ nhằm xoa dịu EU

Tập đoàn công nghệ Meta vừa đưa ra đề nghị cho phép các chatbot trí tuệ nhân tạo đối thủ truy cập miễn phí vào dịch vụ nhắn tin WhatsApp trong vòng một tháng. Động thái này diễn ra vào hôm 12/5 vừa qua như một nỗ lực nhằm giải quyết các lo ngại về chống độc quyền từ phía liên minh châu Âu (EU), đồng thời giúp gã khổng lồ công nghệ Mỹ tránh được những khoản tiền phạt khổng lồ. Quyết định của Meta được đưa ra sau khi Ủy ban châu Âu, cơ quan thực thi cạnh tranh của khối, hồi tháng trước đã ra tín hiệu có thể buộc công ty phải mở cửa WhatsApp cho các chatbot đối thủ.

Trước đó, Meta đã ban hành một chính sách vào ngày 15/1, trong đó chỉ cho phép trợ lý Meta AI của riêng mình hoạt động trên WhatsApp. Đến tháng 3, công ty đã sửa đổi quy định này bằng cách cho phép các đối thủ sử dụng ứng dụng nhưng phải trả một khoản phí nhất định.

Tuy nhiên, hành động này đã vấp phải sự phản đối và kích hoạt một bản cáo trạng thứ hai từ cơ quan giám sát EU. Theo đại diện của Meta, trong quá trình thảo luận với Ủy ban châu Âu, các chatbot AI đa năng hoạt động tại khu vực kinh tế châu Âu sẽ được cấp quyền truy cập miễn phí vào giao diện lập trình ứng dụng doanh nghiệp của WhatsApp trong một tháng.

Phía Meta tin rằng khoảng thời gian này sẽ giúp cả công ty và ủy ban có thêm thời gian để đạt được một kết quả nhanh chóng và công bằng cho cuộc điều tra. Cơ quan thực thi chống độc quyền của EU đã hoan nghênh bước đi này và coi đó là một tiến triển theo hướng tích cực.

Người phát ngôn của ủy ban cho rằng động thái này tạo điều kiện thích hợp để thảo luận về các cam kết từ phía Meta nhằm giải quyết cốt lõi của vụ việc. Tuy nhiên, cửa sổ thảo luận này rất ngắn ngủi và toàn bộ quá trình sẽ phụ thuộc vào ý định thực sự của Meta trong việc khắc phục các vấn đề mà ủy ban đã nêu ra.

Vụ kiện bắt nguồn từ đơn khiếu nại của The Interaction Company tại California, đơn vị phát triển trợ lý AI Poke.com, cùng một đối thủ cạnh tranh khác đến từ Tây Ban Nha. Các đơn vị này cho rằng chính sách hạn chế của Meta đã bóp nghẹt sự cạnh tranh lành mạnh trên nền tảng nhắn tin phổ biến nhất thế giới.

Nếu Meta có thể giải quyết ổn thỏa các mối quan ngại này thông qua các cam kết cụ thể, họ sẽ tránh được việc bị kết luận có hành vi sai trái và thoát khỏi án phạt có thể lên tới 10% doanh thu toàn cầu hàng năm. Đây là một con số cực lớn đối với bất kỳ tập đoàn công nghệ nào trong bối cảnh các quy định kỹ thuật số tại châu Âu đang ngày càng thắt chặt để bảo vệ quyền lợi người dùng và thúc đẩy sự đổi mới.

Theo Reuters