Mitsubishi Electric quyết giữ mảng điện gia dụng bất chấp làn sóng thoái vốn của Hitachi

Quyết định thoái vốn khỏi mảng thiết bị gia dụng của Hitachi trong quá trình tái cơ cấu đã làm dấy lên những đồn đoán về việc Mitsubishi Electric có thể sẽ nối gót. Tuy nhiên, Mitsubishi Electric đã khẳng định rõ ràng rằng họ không có kế hoạch như vậy, bởi tập đoàn vẫn xem lĩnh vực này là điểm tiếp xúc then chốt với người tiêu dùng.

Trước đó vào tháng 4, Hitachi đã công bố bán mảng điện gia dụng cho nhà bán lẻ Nojima với giá khoảng 110 tỷ yên (700 triệu USD). Nguyên nhân là do hãng nhận thấy việc gia tăng lợi nhuận tại thị trường Nhật Bản đang trở nên khó khăn bởi sự sụt giảm dân số nhanh chóng và sự cạnh tranh gay gắt về giá từ các đối thủ nước ngoài.

Thị trường đồ gia dụng nội địa Nhật Bản đang đối mặt với nhiều thách thức khi doanh số dự kiến chỉ tăng trưởng 1% trong năm tài chính 2026. Trong khi các nhà sản xuất Trung Quốc như Haier và Hisense đang tấn công mạnh mẽ vào phân khúc giá rẻ, thì các công ty Nhật Bản khác như Iris Ohyama lại tập trung vào các sản phẩm tầm trung.

Đối với Mitsubishi Electric, mảng điều hòa không khí và thiết bị gia đình vẫn đem lại lợi nhuận ổn định nhưng tốc độ tăng trưởng lại thấp hơn so với các bộ phận khác. Tỷ suất lợi nhuận hoạt động điều chỉnh của mảng này đạt 6,4%, đứng thứ hai từ dưới lên trong số chín lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn, chỉ cao hơn mảng thiết bị ô tô.

Bất chấp những cơn gió ngược, ông Kenichiro Fujimoto, giám đốc tài chính của Mitsubishi Electric, khẳng định mảng điện gia dụng là một phần quan trọng không thể tách rời. Ông cho biết ý nghĩa của lĩnh vực này không chỉ nằm ở lợi nhuận mà còn giúp tập đoàn thấu hiểu nhu cầu của người tiêu dùng.

Đây là mảng kinh doanh hướng đến khách hàng cá nhân duy nhất của công ty, đóng góp gần 30% trong tổng doanh thu hàng năm gần 6 nghìn tỷ yên. Trong khi phần lớn doanh thu còn lại đến từ các hoạt động giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp như thiết bị tự động hóa nhà máy và hạ tầng năng lượng, đồ gia dụng chính là bộ mặt giúp tăng cường nhận diện thương hiệu với công chúng.

Dòng điều hòa Kirigamine của hãng, ra mắt từ năm 1967, đã trở thành một biểu tượng giúp nâng cao uy tín của công ty trong các hoạt động tuyển dụng và quan hệ với nhà đầu tư. Mitsubishi Electric đã duy trì năng lực cạnh tranh bằng cách thu hẹp danh mục sản phẩm, tập trung nguồn lực vào những thế mạnh cốt lõi như máy điều hòa và tủ lạnh, dựa trên chuyên môn về biến tần và động cơ. Trong khi các đối thủ như NEC, Fujitsu hay Panasonic đang chọn cách từ bỏ các bộ phận sản xuất phần cứng để tập trung vào dịch vụ công nghệ thông tin hoặc các mô hình doanh thu ổn định khác, Mitsubishi Electric lại chọn con đường cải tổ để bám trụ.

Để nâng cao hiệu quả, Mitsubishi Electric đang triển khai những cải cách cấu trúc nhanh chóng và quyết liệt. Tập đoàn đã chấp nhận vốn đầu tư từ Foxconn cho mảng thiết bị ô tô và đang thảo luận về việc sáp nhập mảng bán dẫn công suất với Rohm và Toshiba. Đối với mảng đồ gia dụng, công ty không có ý định rút lui mà muốn tăng cường khả năng sinh lời bằng cách tận dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ cảm biến tiên tiến. Việc tích hợp các giải pháp thông minh này nhằm mục tiêu cải thiện hiệu suất năng lượng và tạo ra sự khác biệt vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh, từ đó củng cố vị thế của Mitsubishi Electric trên thị trường điện máy toàn cầu.

Theo Nikkei Asia