Anthropic bắt tay cùng Elon Musk giải quyết cơn khát hạ tầng tính toán AI

Công ty khởi nghiệp Anthropic đang phải đối mặt với sự thiếu hụt trầm trọng hạ tầng điện toán cần thiết để mở rộng các mô hình trí tuệ nhân tạo hiệu suất cao. Tình trạng này buộc hãng phải tìm đến các đối thủ cạnh tranh để thuê lại trung tâm dữ liệu nhằm duy trì đà tăng trưởng. Mới đây, Anthropic đã công bố một thỏa thuận bất ngờ để thuê trung tâm dữ liệu từ SpaceX của tỷ phú Elon Musk. Đáng chú ý là chính Musk, người từng có những chỉ trích gay gắt đối với công ty này, nay lại dành những lời khen ngợi cho đội ngũ phát triển sau khi tìm hiểu về cách họ đảm bảo dòng mô hình Claude mang lại lợi ích cho nhân loại.

Nhu cầu sử dụng Claude đã tăng vọt kể từ đầu năm nhờ khả năng vượt trội trong việc tự động hóa lập trình và quy trình kinh doanh phức tạp. Doanh thu hàng năm của Anthropic đã chạm mốc 30 tỷ USD vào tháng trước, tăng gấp hơn ba lần so với cuối năm 2025. Giám đốc điều hành Dario Amodei dự báo nếu giữ vững tốc độ này, doanh thu cả năm có thể tăng trưởng gấp 80 lần so với năm ngoái.

Tuy nhiên, sự bùng nổ người dùng đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt năng lực tính toán, gây ra các sự cố gián đoạn dịch vụ và buộc công ty phải thắt chặt giới hạn sử dụng. Anthropic hiện đang phải chuyển đổi cấu trúc giá từ sử dụng không giới hạn sang mô hình trả phí theo lưu lượng thực tế để điều tiết tài nguyên.

Việc đảm bảo nguồn cung điện toán đang trở thành bài toán nan giải ngay cả với những gã khổng lồ công nghệ hàng đầu thế giới. Nhận thấy cơ hội kinh doanh, Elon Musk đã cho Anthropic thuê toàn bộ trung tâm dữ liệu Colossus 1 tại bang Tennessee.

Do SpaceX đã chuyển các hoạt động phát triển trí tuệ nhân tạo sang cơ sở Colossus 2 hiện đại hơn, nên họ có thể bàn giao ngay cơ sở cũ này. Với 220.000 chip xử lý của Nvidia, hệ thống này cung cấp cho Anthropic hơn 300 megawatt công suất tính toán ngay trong tháng 5. Nguồn lực mới này sẽ cho phép công ty nâng cao đáng kể giới hạn sử dụng cho các đại lý lập trình tự động của mình.

Trong cuộc đua giành quyền kiểm soát hạ tầng, các tập đoàn lớn như Microsoft, Amazon, Alphabet và Meta dự kiến sẽ đầu tư tổng cộng 725 tỷ USD vào các trung tâm dữ liệu chỉ trong năm nay. Khoảng 40% chi phí đầu tư cho một trung tâm dữ liệu sử dụng bộ xử lý đồ họa Nvidia tập trung vào chính các con chip, phần còn lại dành cho bộ nhớ flash và bộ vi xử lý trung tâm.

Tầm quan trọng của năng lực tính toán còn được phản ánh rõ nét qua thị trường chứng khoán khi giá cổ phiếu của các nhà sản xuất chip như Intel và AMD đã tăng gần gấp đôi chỉ trong tháng qua. Chỉ số bán dẫn Philadelphia cũng đã ghi nhận mức tăng hơn 50% kể từ cuối năm ngoái.

Khả năng bảo đảm hạ tầng tính toán giờ đây sẽ là yếu tố then chốt quyết định vận mệnh của các công ty trí tuệ nhân tạo. Trong khi đối thủ cạnh tranh như OpenAI vẫn đang chật vật để tìm kiếm lợi nhuận dù đã ký kết nhiều hợp đồng cung cấp đám mây khổng lồ, Anthropic đang nỗ lực tối ưu hóa chi phí và hiệu suất thông qua các thỏa thuận thuê ngoài linh hoạt.

Cuộc chạy đua này không chỉ dừng lại ở thuật toán mà đã trở thành cuộc chiến về cơ bắp hạ tầng và năng lượng. Việc bắt tay giữa Anthropic và SpaceX cho thấy trong kỷ nguyên công nghệ mới, ngay cả những đối thủ lớn nhất cũng có thể trở thành đối tác chiến lược để cùng giải quyết bài toán thiếu hụt tài nguyên tính toán toàn cầu.

Theo Nikkei Asia