Cuộc chiến pháp lý giữa Elon Musk và OpenAI lộ diện nhiều góc khuất nội bộ

Phiên tòa xét xử vụ kiện giữa Elon Musk và OpenAI vừa khép lại tuần làm việc thứ hai với hàng loạt tình tiết gây chấn động về quy trình vận hành của công ty trí tuệ nhân tạo (AI) giá trị nhất thế giới. Vụ kiện không chỉ là cuộc tranh chấp về mô hình kinh doanh mà còn phơi bày những mối quan hệ phức tạp giữa Musk và các nhà đồng sáng lập như Sam Altman, Greg Brockman, cùng cựu giám đốc công nghệ Mira Murati và cựu thành viên hội đồng quản trị Shivon Zilis.

Tâm điểm của cuộc đối đầu này là cáo buộc của Musk cho rằng Altman và Brockman đã lừa dối ông đóng góp hàng triệu USD vào một tổ chức phi lợi nhuận, để rồi sau đó âm thầm chuyển đổi sang mô hình kinh doanh vì lợi nhuận.

Ngược lại, phía OpenAI khẳng định Elon Musk hành động vì sự giận dữ sau khi công ty từ chối đề nghị sáp nhập với Tesla và không chấp nhận để ông giữ chức tổng giám đốc điều hành. Trong các tài liệu nộp lên tòa án tuần này, OpenAI còn cáo buộc Elon Musk đã cố gắng thăm dò ý định hòa giải của chủ tịch Greg Brockman trước khi phiên tòa bắt đầu.

Theo lời khai của Brockman, khi ông đề xuất cả hai bên cùng rút đơn kiện, Musk đã đe dọa sẽ biến ông và Altman thành những người bị căm ghét nhất tại Mỹ. Thậm chí Brockman còn gây bất ngờ khi khai rằng Musk muốn kiểm soát OpenAI vì cần 80 tỷ USD để thực hiện tham vọng xây dựng một thành phố trên sao Hỏa.

Những lời khai tại tòa cũng làm sáng tỏ mối quan hệ gây tranh cãi của Shivon Zilis người từng là thành viên hội đồng quản trị OpenAI và là mẹ của bốn đứa con với Elon Musk. Brockman tiết lộ rằng ông chỉ biết Musk là người hiến tinh trùng cho Zilis thông qua các báo cáo truyền thông dù trước đó bà giữ kín thông tin này.

Về phần mình Zilis bác bỏ cáo buộc bà là người cung cấp thông tin nội bộ của OpenAI cho Musk đồng thời xác nhận rằng ý tưởng chuyển sang mô hình vì lợi nhuận thực tế đã được chính tỷ phú này thảo luận từ sớm. Bà đã rời hội đồng quản trị ngay khi Musk thành lập công ty đối thủ xAI vào năm 2023.

Cựu giám đốc công nghệ Mira Murati cũng đóng góp những lời khai đầy kịch tính thông qua các đoạn ghi âm tại phiên tòa ở California. Bà khẳng định Sam Altman đã tạo ra sự hỗn loạn và lừa dối các giám đốc cấp cao nhưng thừa nhận bản thân vẫn muốn giữ ông lại vị trí lãnh đạo vì lo sợ công ty sẽ sụp đổ nếu thiếu đi tầm ảnh hưởng của ông.

Phiên tòa này có ý nghĩa quyết định đối với tương lai của OpenAI vì kết quả cuối cùng sẽ xác định liệu công ty này có buộc phải quay trở lại cấu trúc phi lợi nhuận hay không. Dự kiến đội ngũ pháp lý của Musk sẽ hoàn tất các lập luận vào đầu tuần tới trước khi OpenAI bắt đầu đưa ra các nhân chứng và bằng chứng tự bào chữa của mình.

Theo Yahoo Finance