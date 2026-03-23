Siêu nhà máy Terafab của Elon Musk có thể định hình lại ngành chip toàn cầu

Elon Musk vừa công bố một sáng kiến mới đầy tham vọng mang tên Terafab với mục tiêu thay đổi hoàn toàn bộ mặt của ngành sản xuất chất bán dẫn thông qua sự phối hợp giữa Tesla và SpaceX. Dự án này nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài.

Tỷ phú công nghệ đã đặt ra một mục tiêu táo bạo là tạo ra công suất tính toán lên tới 1 terawatt mỗi năm, tương đương với 1 triệu megawatt. Thông báo này đánh dấu một bước đẩy mạnh mẽ nhằm mở rộng quy mô năng lực phần cứng và trí tuệ nhân tạo (AI), đưa liên minh này vào vị trí dẫn đầu trong việc phát triển cơ sở hạ tầng máy tính thế hệ tiếp theo. Trước đó vào tháng 8 năm 2025, Elon Musk cũng từng giới thiệu dự án Marcohard đầy ẩn ý với mục tiêu mô phỏng Microsoft dưới dạng một công ty phần mềm vận hành hoàn toàn bằng AI.

Siêu nhà máy Terafab được kỳ vọng sẽ trở thành cơ sở sản xuất chip lớn nhất thế giới dưới một mái nhà duy nhất, quy tụ nguồn lực từ Tesla, SpaceX và xAI. Dự án được thiết kế để tích hợp toàn bộ quy trình từ sản xuất logic, bộ nhớ cho đến đóng gói tiên tiến ngay tại một cơ sở. Nỗ lực này nhằm mục tiêu giải quyết tình trạng thiếu hụt chip hiệu suất cao trên toàn cầu, đặc biệt là những dòng chip cần thiết cho robot và hạ tầng quy mô lớn.

Một động lực công nghệ quan trọng đằng sau dự án này là hệ thống năng lượng mặt trời dựa trên không gian. Elon Musk đã vạch ra kế hoạch triển khai các hệ thống quỹ đạo khổng lồ có khả năng tạo ra năng lượng trong không gian và truyền tín hiệu trở lại trái đất. Điều này đòi hỏi việc phóng hàng chục triệu tấn thiết bị mỗi năm, tạo ra một thách thức chưa từng có về mặt kỹ thuật và hậu cần cho đội ngũ kỹ sư.

Sáng kiến này cũng phù hợp với chiến lược phát triển robot hình người Optimus của Tesla, những cỗ máy dự kiến sẽ đảm nhận việc vận hành và bảo trì các cơ sở hạ tầng trên quỹ đạo. Elon Musk đã đề ra chiến lược chip kép cho dự án Terafab nhằm mở rộng hệ thống tự hành trên cả trái đất và không gian.

Loại chip thứ nhất sẽ cung cấp năng lượng cho Optimus và xe Tesla để hỗ trợ khả năng tự lái hoàn toàn. Ông nhấn mạnh rằng sản lượng robot Optimus có thể vượt xa sản lượng ô tô từ 10 đến 100 lần, tạo ra nhu cầu tiêu thụ chip cực lớn trong tương lai gần.

Loại chip thứ hai mang tên D3 đang được phát triển dành riêng cho môi trường không gian để hỗ trợ các trung tâm dữ liệu AI trên quỹ đạo thấp của trái đất. Elon Musk lập luận rằng AI nhân tạo dựa trên không gian có thể rẻ hơn các hệ thống trên mặt đất nhờ nguồn ánh sáng mặt trời liên tục và chi phí phóng vệ tinh đang giảm dần nhờ công nghệ của SpaceX.

Hệ thống này sẽ chuyển dịch cơ sở hạ tầng tính toán ra khỏi trái đất để tránh các hạn chế về quỹ đất và năng lượng. Tầm nhìn xa hơn của ông là thiết lập một căn cứ công nghiệp trên mặt trăng để mở rộng quy mô tính toán lên mức petawatt, gấp 1.000 lần so với tham vọng hiện tại.

Theo Interesting Engineering