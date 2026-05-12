Tin nóng công nghệ 12/5: Netflix bị kiện vì theo dõi người dùng và gây nghiện

VietTimes - Netflix bị kiện vì theo dõi người dùng và gây nghiện; Pin Blade thế hệ mới của BYD gây tranh luận khi đạt nhiệt độ gần 77 độ C;... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Meta bị kiện vì trục lợi từ quảng cáo lừa đảo

Meta bị kiện vì trục lợi từ quảng cáo lừa đảo. Ảnh: Interesting Engineering.

Chính quyền hạt Santa Clara tại bang California vừa chính thức khởi kiện tập đoàn Meta với cáo buộc trục lợi hàng tỷ đô la từ các quảng cáo gian lận trên Facebook và Instagram. Đơn kiện nhấn mạnh rằng gã khổng lồ công nghệ này đã vi phạm luật quảng cáo sai sự thật và cạnh tranh không lành mạnh khi cố tình để các hoạt động lừa đảo tồn tại nhằm bảo vệ nguồn thu.

Dựa trên các tài liệu nội bộ, Meta bị nghi ngờ thu về tới 7 tỷ USD mỗi năm từ những quảng cáo có nguy cơ cao nhưng lại hạn chế các nỗ lực ngăn chặn nếu chúng gây ảnh hưởng đến doanh số. Thậm chí hệ thống của công ty còn bị cáo buộc sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ những kẻ lừa đảo nhắm mục tiêu chính xác hơn vào người dùng. Phía hạt Santa Clara đang yêu cầu bồi thường thiệt hại và yêu cầu tòa án ban lệnh chấm dứt các hành vi thiếu đạo đức này.

2. Pin Blade thế hệ mới của BYD gây tranh luận khi đạt nhiệt độ gần 77 độ C

BYD cho biết pin Blade mới được thiết kế để sạc nhanh và có tuổi thọ cao. Ảnh: Interesting Engineering.

Một thí nghiệm sạc thực tế trên dòng xe Fangchengbao Leopard 3 vừa gây xôn xao cộng đồng xe điện khi nhiệt độ pin Blade thế hệ hai của BYD chạm mức 77 độ C. Con số này vượt xa ngưỡng an toàn khuyến nghị là 65 độ C đối với pin lithium sắt photphat, dấy lên lo ngại về độ bền và tính ổn định của công nghệ sạc siêu nhanh Megawatt Flash Charge.

Các chuyên gia cảnh báo rằng nhiệt độ cao kéo dài có thể làm hỏng lớp màng bảo vệ điện phân, dẫn đến tình trạng thoái hóa pin nhanh chóng. Trước những nghi ngại về mặt kỹ thuật, BYD đã khẳng định chất lượng bằng chính sách bảo hành trọn đời cho các cell pin và thực hiện các bài kiểm tra ngắn mạch khắc nghiệt để chứng minh độ an toàn. Cuộc đua sạc siêu tốc hiện đang trở thành thách thức lớn nhất cho toàn ngành công nghiệp trong việc cân bằng giữa tốc độ và tuổi thọ thiết bị.

3. Bang Texas khởi kiện Netflix vì cáo buộc theo dõi người dùng và gây nghiện

Netflix bị kiện vì theo dõi người dùng và gây nghiện. Ảnh: Nikkei Asia.

Tổng chưởng lý bang Texas, Ken Paxton, vừa chính thức đệ đơn kiện Netflix với cáo buộc thu thập dữ liệu trái phép và thiết kế nền tảng gây nghiện cho trẻ em. Đơn kiện khẳng định gã khổng lồ phát trực tuyến đã lừa dối người tiêu dùng khi bí mật theo dõi, bán thói quen xem phim cho các nhà môi giới dữ liệu để thu về hàng tỷ đô la mỗi năm.

Netflix còn bị cáo buộc sử dụng các thủ thuật tâm lý như tính năng tự động phát nhằm giữ chân người dùng dán mắt vào màn hình. Phía bang Texas yêu cầu công ty phải tiêu hủy toàn bộ dữ liệu thu thập bất hợp pháp và đối mặt với mức phạt dân sự lên đến 10.000 USD cho mỗi vi phạm. Đáp lại, người phát ngôn của Netflix tuyên bố các cáo buộc này là thiếu căn cứ và khẳng định công ty luôn tuân thủ nghiêm ngặt luật bảo mật tại mọi thị trường đang hoạt động.

4. OpenAI rót hơn 4 tỷ USD thành lập công ty hỗ trợ triển khai trí tuệ nhân tạo

OpenAI thành lập công ty hỗ trợ triển khai trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Nikkei Asia.

Gã khổng lồ OpenAI vừa công bố thành lập một công ty mới với khoản đầu tư ban đầu trị giá hơn 4 tỷ USD nhằm hỗ trợ các tổ chức xây dựng và triển khai hệ thống trí tuệ nhân tạo. Thực thể mới mang tên OpenAI Deployment Company sẽ trực tiếp cử các kỹ sư chuyên trách vào làm việc tại các doanh nghiệp đối tác để tìm kiếm giải pháp tối ưu hóa hiệu quả từ công nghệ này.

Để nhanh chóng mở rộng quy mô, OpenAI đồng thời thâu tóm Tomoro, một công ty tư vấn uy tín từng hỗ trợ các thương hiệu lớn như Red Bull và Virgin Atlantic. Bước đi chiến lược này giúp OpenAI củng cố sự hiện diện trong thế giới kinh doanh, đồng thời trực tiếp đối đầu với đối thủ Anthropic trong cuộc đua giành thị phần doanh nghiệp. Liên minh này hiện có sự tham gia của các quỹ đầu tư hàng đầu như TPG và Bain Capital nhằm thúc đẩy quá trình thương mại hóa các mô hình ngôn ngữ lớn một cách bền vững.

5. SoftBank gia nhập thị trường sản xuất pin để cung ứng cho các trung tâm dữ liệu AI

SoftBank có kế hoạch phát triển và sản xuất các tế bào pin và hệ thống lưu trữ năng lượng pin. Ảnh: Nikkei Asia.

Tập đoàn SoftBank vừa chính thức ra mắt mảng kinh doanh pin tại Nhật Bản nhằm đáp ứng nhu cầu điện năng khổng lồ từ các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo. Theo kế hoạch, công ty sẽ tận dụng nhà máy cũ của Sharp tại Osaka để phát triển và sản xuất các tế bào pin cùng hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lớn. Dự án dự kiến bắt đầu vận hành từ năm 2028 với mục tiêu đạt doanh thu hơn 100 tỷ yên (630 triệu USD) vào năm 2030.

Đặc biệt, SoftBank đang hợp tác với các khởi nghiệp Hàn Quốc để phát triển công nghệ pin kẽm halogen sử dụng chất điện phân gốc nước nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy nổ so với pin lithium-ion truyền thống. Giải pháp này không chỉ đảm bảo nguồn cung điện ổn định cho hạ tầng số mà còn giúp tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời. Đây là bước đi chiến lược giúp SoftBank củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng công nghệ tương lai.

Theo Nikkei Asia, Reuters, Interesting Engineering