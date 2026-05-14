Ấn Độ đặt việc thành thạo công nghệ làm trọng tâm của giáo dục

Chính phủ Ấn Độ hy vọng rằng kỹ năng ngoại ngữ và kiến ​​thức công nghệ thông tin vững chắc sẽ giúp trẻ em nước này trở thành những nhà lãnh đạo tương lai trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Nếu nhìn vào danh sách lãnh đạo tại các tập đoàn có tầm ảnh hưởng nhất hành tinh, người ta sẽ thấy một con số đáng kinh ngạc những gương mặt gốc Ấn. Sundar Pichai tại Google, Satya Nadella tại Microsoft hay Arvind Krishna tại IBM là những ví dụ điển hình nhất. Đây không đơn thuần là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là kết quả của một chiến lược quốc gia dài hạn bắt đầu ngay từ khi trẻ em còn ở độ tuổi mẫu giáo.

Nằm tại trung tâm New Delhi, trường tư thục Sardar Patel Vidyalaya là một trong những cơ sở giáo dục danh giá nhất Ấn Độ. Tại đây, định nghĩa về một nhà lãnh đạo tương lai bắt đầu bằng khả năng thấu hiểu người khác và tạo dựng niềm tin. Hiệu trưởng Anuradha Joshi cho biết, trước khi tốt nghiệp ở tuổi 18, học sinh không chỉ thành thạo hai thứ tiếng mà là bốn ngôn ngữ. Trong một quốc gia đa sắc tộc với khoảng 1.600 ngôn ngữ và phương ngữ, giáo dục đa ngôn ngữ được coi là cốt lõi để nuôi dưỡng những nhân tài tầm cỡ toàn cầu.

Mô hình giáo dục tích hợp của Ấn Độ cho phép trẻ em học tập trên cùng một khuôn viên từ 3 đến 18 tuổi. Điều này tạo điều kiện cho trẻ em thuộc các tầng lớp, ngôn ngữ và tôn giáo khác nhau hòa nhập một cách tự nhiên. Tại nhà ăn của trường, hàng trăm trẻ nhỏ cùng ngồi ăn trưa cạnh nhau. Việc chia sẻ cùng một bữa ăn, bất chấp sự khác biệt về văn hóa vùng miền, giúp trẻ xây dựng mối liên kết gia đình và thấu hiểu sự khác biệt từ khi mới 6 tuổi.

Tuy nhiên, đằng sau không khí tự do đó là một hệ thống đánh giá vô cùng khắt khe. Ngay từ bậc mầm non, phụ huynh đã nhận được phiếu điểm định kỳ đánh giá những tiêu chí như cách trẻ hành xử khi bạn học gặp khó khăn hay cách trẻ phản ứng trước một vấn đề. Pooja Shah, nhân viên phụ trách hệ thống đánh giá, giải thích rằng những tiêu chí này giúp trẻ học cách ứng phó linh hoạt và hỗ trợ lẫn nhau. Sự chú trọng vào khả năng giải quyết vấn đề và giá trị của sự đa dạng đã tạo tiền đề cho việc học ngoại ngữ trở nên tinh vi hơn khi các em lớn lên. Đến năm 11 tuổi, hầu hết học sinh đã sử dụng thành thạo tiếng anh trong các môn toán học và khoa học.

Năm 2020, chính phủ Ấn Độ đã thực hiện cuộc cải cách giáo dục sâu rộng mang tên Chính sách giáo dục quốc gia 2020 (NEP2020). Chính sách này coi giáo dục đa ngôn ngữ là ưu tiên quốc gia, nhấn mạnh rằng trẻ em từ 2 đến 8 tuổi có khả năng tiếp thu ngôn ngữ cực kỳ nhanh chóng. Chính phủ đã đầu tư mạnh mẽ vào đội ngũ giáo viên ngôn ngữ trên khắp cả nước để tận dụng lợi thế nhận thức này.

Làn sóng giáo dục sớm này đang lan rộng ra ngoài các thành phố lớn. Tại trường mầm non Apollo Juniors ở bang Gujarat, trẻ 5 tuổi đã tự tin đứng trước đám đông để diễn thuyết bằng tiếng anh. Các em được rèn luyện kỹ năng nói trước công chúng về những chủ đề quen thuộc như gia đình và trường học.

Hiệu trưởng Rani Sharma khẳng định việc xây dựng sự tự tin và kỹ năng định hình tương lai cho trẻ phải bắt đầu từ năm 2 tuổi. Khát vọng của trẻ em Ấn Độ cũng rất lớn. Shivakksh Thakkar, một cậu bé 6 tuổi, đã mơ ước điều hành hàng chục doanh nghiệp để trở nên giàu có. Cha của cậu, một chuyên gia tư vấn cho công ty Anh, đã cho con học tiếng anh từ năm 2 tuổi với mong muốn con mình trở thành doanh nhân quốc tế.

Sự nhiệt huyết của các bậc phụ huynh được phản ánh qua con số chi tiêu cho giáo dục của các hộ gia đình Ấn Độ, đạt 112 tỷ USD vào năm 2024, tăng hơn 50% so với bốn năm trước đó. Manoj Kumar Srivastava, giám đốc Hội đồng giáo dục trung học trung ương, cho biết mục tiêu cuối cùng của NEP2020 là phát triển nguồn vốn nhân lực có thể đóng góp cho kinh tế toàn cầu.

Với dân số trẻ dưới 17 tuổi vượt quá 400 triệu người, Ấn Độ đang sở hữu một lợi thế nhân khẩu học khổng lồ trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI). Chính sách NEP2020 xác định rõ rằng hơn 85% sự phát triển não bộ của trẻ xảy ra trước 6 tuổi.

Do đó, việc cung cấp giáo dục mầm non chất lượng là một dự án quốc gia đầy tham vọng nhằm nâng cấp trí tuệ con người. Những đứa trẻ này đang lớn lên với kỹ năng ngôn ngữ sắc bén, sự nhạy bén về công nghệ và tham vọng mạnh mẽ. Trong bối cảnh AI tiến bộ thần tốc, những lớp học tại quốc gia 1,4 tỷ dân này đang đưa ra câu trả lời cho việc con người nên học gì để không bị tụt hậu.

Theo Nikkei Asia

