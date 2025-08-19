Triều Tiên tính đưa xe tăng Chonma-2 sang Ukraine: Nguy hiểm hơn cả T-90M của Nga?

Triều Tiên dự định điều 50–100 xe tăng Chonma-2 và BTR-80 cùng kíp lái tới Ukraine, đánh dấu bước đi chưa từng có trong chiến sự Nga – Ukraine.

Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine, Trung tướng Kyrylo Budanov, mới đây cho biết Quân đội Nhân dân Triều Tiên đang chuẩn bị triển khai từ 50 đến 100 xe chiến đấu cùng kíp lái để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga tại Ukraine. Trong số này có cả xe tăng chủ lực Chonma-2 và xe thiết giáp chở quân BTR-80.

Trước đó, Triều Tiên đã xuất khẩu cho Nga nhiều loại khí tài, từ xe mang bệ phóng tên lửa đạn đạo, xe chống tăng, hệ thống phòng không cho đến BTR-80. Tuy nhiên, việc đưa vào chiến trường Ukraine các xe tăng Chonma-2 cùng kíp lái Triều Tiên được coi là bước đi chưa từng có.

Theo ông Budanov, động thái này không chỉ hỗ trợ Nga mà còn giúp Triều Tiên tích lũy kinh nghiệm quý giá về chiến tranh hiện đại quy mô lớn. Hiện chỉ có ba quốc gia có trải nghiệm trực tiếp ở mức độ này trên chiến tuyến kéo dài, với hầu như toàn bộ tiềm lực quân sự được huy động: Nga, Ukraine và nay là Triều Tiên.

Tên lửa chống tăng Bulsae-4 của Triều Tiên phóng và tấn công vào xe bọc thép của Ukraine. Ảnh: MW.

Trước những năm 2020, thiết kế xe tăng Triều Tiên bị đánh giá là lạc hậu so với thế giới. Nhưng sự ra đời của Chonma-2 đầu thập kỷ này đã đánh dấu bước ngoặt lớn, phản ánh những tiến bộ vượt bậc của ngành công nghiệp quốc phòng Bình Nhưỡng.

Chonma-2 được cho là vượt trội hơn phần lớn xe bọc thép hiện có trên chiến trường Ukraine, nhờ được trang bị hệ thống bảo vệ chủ động (APS) – công nghệ không có xe tăng Ukraine nào sở hữu, và chỉ một số ít xe tăng Nga mới bắt đầu tích hợp từ cuối năm 2024.

APS sử dụng radar để phát hiện, theo dõi đạn dược đối phương, tính toán quỹ đạo rồi phóng mồi đánh chặn, vô hiệu hóa trước khi chúng kịp tiếp xúc với mục tiêu. Công nghệ này của Triều Tiên lần đầu được công bố qua một đoạn video hồi tháng 7/2023, cho thấy mức độ tinh vi ngày càng tăng trong thiết kế vũ khí mới.

Màn trình diễn Hệ thống Bảo vệ Chủ động của xe tăng Chonma-2. Ảnh: MW.

Đáng chú ý, Chonma-2 sẽ là mẫu xe tăng chủ lực duy nhất trên chiến trường Ukraine được thiết kế hoàn toàn mới sau Chiến tranh Lạnh. Ngược lại, xe tăng Nga, Ukraine và NATO hiện tại đều là các biến thể từ những mẫu thời Chiến tranh Lạnh, như T-54 và T-64. Giống như các láng giềng Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, Triều Tiên vẫn tiếp tục phát triển các thiết kế xe tăng mới từ đầu.

Chonma-2 tích hợp ống ngắm nhiệt cho cả pháo thủ lẫn chỉ huy, cùng hệ thống điều khiển hỏa lực có màn hình hiển thị và cụm nút bấm gợi ý chức năng quản lý tác chiến tiên tiến – tính năng chỉ có ở rất ít xe tăng trên thế giới. Xe tăng này được xác nhận sử dụng ít nhất 3 loại đạn: xuyên giáp tách vỏ cánh ổn định bằng cánh đuôi (APFSDS), đạn nổ lõm chống tăng (HEAT) và đạn nổ mảnh (HE-FRAG). Đạn APFSDS của Chonma-2 có tỷ lệ chiều dài trên đường kính vượt trội, cho thấy khả năng xuyên giáp rất cao.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Chonma-2 của Quân đội Nhân dân Triều Tiên trong một cuộc tập trận. Ảnh: MW.

Giới phân tích nhận định Chonma-2 có thể là dòng xe tăng mạnh mẽ nhất đối đầu với Ukraine, mặc dù hiệu quả so với những mẫu xe tăng Nga tiên tiến nhất như T-90M hay T-80BVM vẫn chưa rõ ràng. Song có khả năng thiết kế mới này sẽ vượt trội so với khí tài Nga, bởi nhiều vũ khí Triều Tiên từng cho thấy hiệu suất vượt hơn bản Nga, điển hình là tên lửa chống tăng Bulsae-4 hay tên lửa đạn đạo KN-23B.

Phiên bản nâng cấp Tianma-2 của Chonma-2 đã được xác nhận đi vào sản xuất hàng loạt từ tháng 5 tại một nhà máy mới, và có thể tiếp tục được điều chỉnh dựa trên kinh nghiệm thực chiến tại Ukraine.

Nếu Chonma-2 chứng minh được hiệu quả, Nga nhiều khả năng sẽ đặt mua số lượng lớn nhằm bù đắp tổn thất, bởi tốc độ sản xuất xe tăng mới của Nga hiện vẫn không đủ để thay thế số lượng bị phá hủy. Điều này khiến kho dự trữ xe tăng thời Liên Xô ngày càng cạn kiệt. Xuất khẩu sang Nga có thể trở thành cú hích lớn cho ngành công nghiệp xe tăng Triều Tiên, mang lại doanh thu đáng kể và mở ra cơ hội tiếp cận khách hàng ở các thị trường xa hơn.