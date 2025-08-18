"Quái thú" DF-100 của Trung Quốc: Tên lửa hành trình đe dọa Guam và Hawaii với tốc độ Mach 4+

Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) mới đây công bố những thông tin mới cùng hình ảnh hiếm hoi về tên lửa hành trình DF-100 trong lễ kỷ niệm 98 năm thành lập lực lượng này. Lần đầu tiên ra mắt công chúng vào năm 2019, DF-100 hiện được đánh giá là một trong những dòng tên lửa hành trình tấn công mặt đất mạnh nhất thế giới, với tầm bắn ước tính 3.000–4.000 km, tốc độ hành trình Mach 4–5 và khả năng tấn công chính xác cao.

Điểm đặc biệt khiến DF-100 trở nên đáng gờm là sự kết hợp giữa tầm bắn rất xa và tốc độ siêu vượt âm – điều mà ngoài Trung Quốc, chưa có quốc gia nào đạt được. Khả năng này giúp DF-100 không chỉ rút ngắn đáng kể thời gian tấn công mục tiêu, mà còn khiến hệ thống phòng thủ nhiều tầng của đối phương gặp khó khăn lớn trong việc đánh chặn.

Các phương tiện phóng DF-100. Ảnh: MW.

Theo giới quan sát, DF-100 có thể vươn tới nhiều căn cứ trọng yếu của Mỹ ở Thái Bình Dương, bao gồm Guam và Hawaii, thậm chí cả Alaska và đất liền Mỹ khi được phóng từ máy bay ném bom H-6.

Trong các đoạn video diễn tập, DF-100 được thử nghiệm trong môi trường tác chiến điện tử cường độ cao, thể hiện thiết kế đầu đạn hình nón nhọn cùng cánh đuôi lớn cho phép tăng khả năng cơ động. Hình ảnh cũng cho thấy DF-100 được phóng từ xe cơ động ngay giữa đô thị, chứng minh tính linh hoạt và khả năng sống sót cao trước đòn tấn công phủ đầu.

Ngoài bệ phóng mặt đất, DF-100 còn có thể được triển khai từ máy bay ném bom chiến lược H-6 – dòng oanh tạc cơ được sản xuất nhiều nhất thế giới với hơn 270 chiếc đang hoạt động. Dù có tầm bay ngắn hơn so với B-2 của Mỹ hay Tu-160 của Nga, DF-100 lại có tầm bắn vượt trội, đủ để bù đắp hoàn toàn cho hạn chế này.

Các máy bay ném bom H-16 của Trung Quốc. Ảnh: MW.

Các chuyên gia nhận định DF-100 là mảnh ghép hoàn hảo bổ sung cho kho vũ khí ngày càng đồ sộ của Trung Quốc, gồm UAV, tàu chiến và tên lửa đạn đạo, giúp Bắc Kinh có thể tiến hành những đòn tập kích quy mô lớn nhằm vào Guam, Hawaii và các vị trí chiến lược khác.

Một báo cáo năm 2020 của Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Trung Quốc cho rằng DF-100 có thể phối hợp cùng tên lửa đạn đạo DF-21 và DF-26 để tạo ra loạt tấn công đồng loạt, buộc hệ thống phòng không Mỹ phải đối phó trên nhiều hướng cùng lúc.

Trong tương lai, không loại trừ khả năng Trung Quốc sẽ phát triển biến thể hải quân của DF-100 dành cho khu trục hạm hoặc tàu ngầm tấn công, thậm chí thu nhỏ để trang bị cho tiêm kích hạm. Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, hải quân Trung Quốc có thể tung ra các đòn tấn công chính xác vào lãnh thổ Mỹ từ giữa Thái Bình Dương, mở rộng đáng kể phạm vi răn đe chiến lược.