Giải mã tên lửa hành trình tầm xa Flamingo của Ukraine: Tên lửa Anh FP-5 được đổi tên?

Các hãng truyền thông Ukraine như Kyiv Independent và Strana.ua, ngày 18/8 đưa tin tên lửa hành trình tầm xa Flamingo do Ukraine tự phát triển, đã chính thức được đưa vào sản xuất hàng loạt.

Vũ khí tầm xa nội địa của Ukraine nhằm mục tiêu tự chủ

Bài báo của Kyiv Independent cho biết tên lửa Flamingo được tổ hợp công nghiệp quân sự mới thành lập Fire Point của Ukraine sản xuất, với việc lắp ráp diễn ra tại một địa điểm tuyệt mật. Mặc dù quân đội Ukraine chưa công khai bình luận về thông số kỹ thuật hoặc chi tiết sản xuất hàng loạt của loại tên lửa này, nhưng có thông tin cho rằng tên lửa Flamingo đã hoàn thành thử nghiệm trong chiến đấu và chứng minh hiệu suất ổn định.

Công suất sản xuất tên lửa hành trình Flamingo hàng tháng dự kiến đạt 50 quả với trọng lượng đầu đạn lên tới 1.000 kg. Các chuyên gia tin rằng khả năng tấn công tầm xa của tên lửa Flamingo sẽ giúp tăng cường đáng kể khả năng răn đe chiến lược của Ukraine và có khả năng làm thay đổi cán cân quân sự khu vực.

Tên lửa FP-3 của Anh được trưng bày tại Hội chợ Abu Dhabi tháng 2/2025.

﻿Ảnh: Newtalk.



Việc sản xuất hàng loạt tên lửa Flamingo được coi là một cột mốc quan trọng trong chính sách này, thể hiện bước đột phá của Ukraine trong công nghệ quân sự tiên tiến. Mặc dù chưa rõ khi nào tên lửa Flamingo sẽ được chính thức triển khai, nhưng tin tức về việc sản xuất hàng loạt đã làm dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi về tương lai của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Các quan chức Ukraine nhấn mạnh rằng việc phát triển vũ khí tầm xa nội địa là rất quan trọng đối với an ninh quốc gia và việc sản xuất sẽ tiếp tục được mở rộng hơn nữa.

Các ý kiến bình luận chỉ ra rằng nếu tên lửa Flamingo được sản xuất số lượng lớn và triển khai thành công, tầm bắn 3.000 km của nó sẽ đủ sức đe dọa các mục tiêu quan trọng bên trong nước Nga, có khả năng buộc Nga phải đánh giá lại tình hình tại bàn đàm phán.

Tờ The Economist đưa tin, nhiếp ảnh gia người Ukraine Lukatsky, người đã chụp ảnh tên lửa, tuyên bố rằng tên lửa này đã được đưa vào sản xuất hàng loạt, đánh dấu một bước tiến đáng kể trong quá trình phát triển tên lửa nội địa của Ukraine. Với tầm bắn 3.000 km, tên lửa này rõ ràng được thiết kế cho các cuộc tấn công chiến lược. Giữa các cuộc đàm phán và thảo luận căng thẳng nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, việc Ukraine công bố tên lửa vào thời điểm nhạy cảm này đã thu hút sự chú ý của quốc tế. Tờ The Economist mô tả đây là một tín hiệu chiến lược từ Ukraine.

Tên lửa hành trình của Ukraine được sản xuất hàng loạt. Ảnh: Toutiao.



Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Ukraine đã thiếu hụt vũ khí tấn công tầm xa. Trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka của quân đội Ukraine đã cạn kiệt, làm mất khả năng tấn công các mục tiêu mặt đất của Nga nằm sâu trong lãnh thổ. Sau đó, Anh, Pháp và Mỹ đã lần lượt cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình Storm Shadow và Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS), có thể phóng từ các bệ phóng rocket đa nòng HIMARS. Những tên lửa này có tầm bắn tối đa hơn 300 km, độ chính xác cao và khả năng chống nhiễu mạnh mẽ. Tuy nhiên, số lượng hạn chế các loại vũ khí tầm xa do phương Tây viện trợ không đủ đáp ứng nhu cầu chiến trường.

Trong bối cảnh đó, Ukraine đã đẩy mạnh phát triển nhiều loại vũ khí tấn công tầm xa sản xuất trong nước. Tên lửa chống hạm Neptune do Ukraine tự phát triển, ra mắt năm 2020, có tầm bắn khoảng 290 km và nổi tiếng với việc đánh chìm thành công tàu tuần dương Moscow, soái hạm của Hạm đội Biển Đen Nga. Sau đó, các phiên bản nâng cấp của tên lửa đã tăng tầm bắn lên 1.000 km cho các nhiệm vụ tấn công mặt đất. Chuyên gia Nga Igor Korotchenko cho rằng tên lửa này dựa trên những phát triển cuối thời Liên Xô, bao gồm cả X-35, có thể được sử dụng để tấn công cả mục tiêu trên biển và ven biển.

Tên lửa R-360 Neptune của Ukraine. Ảnh: Newtalk.



Các nguồn tin khác nhau cho biết mặc dù các quan chức và truyền thông Ukraine khẳng định tên lửa Flamingo là sản phẩm nội địa do Ukraine phát triển, nhưng loại vũ khí được đồn đoán này chỉ đơn giản là phiên bản đổi tên của tên lửa hành trình cỡ lớn FP-5 do Tập đoàn Milanion của Anh đã được trưng bày tại Triển lãm & Hội chợ Quốc phòng Quốc tế (IDEX) ở Abu Dhabi vào tháng 2/2025.

Các nước phương Tây đang cung cấp tên lửa cho Ukraine, nhưng ngụy trang chúng thành sản phẩm nội địa của Ukraine, để tránh Nga sử dụng làm cớ tấn công.