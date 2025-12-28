Triều Tiên tiếp tục tăng cường phòng không bằng tên lửa tầm bắn 200 km, tham vọng ngang S-400 Nga

Triều Tiên thử nghiệm thành công tên lửa phòng không tầm xa mới thuộc hệ thống Pyongae-6, bắn hạ mục tiêu ở cự ly 200 km, được đánh giá tương đương S-400 của Nga và có tiềm năng mở rộng lên 400 km trong tương lai.

Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã thử nghiệm thành công một loại tên lửa đất đối không tầm xa mới, chứng minh khả năng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách lên tới 200 km. Vụ phóng được tiến hành trên vùng biển Nhật Bản, được Triều Tiên gọi là Biển Đông, và có sự chứng kiến của nhiều nhân vật lãnh đạo chính trị cấp cao của nước này, trong đó có Chủ tịch Kim Jong-un.

Bình luận về cuộc thử nghiệm, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết: “Vụ phóng thử là một phần trong các hoạt động thường lệ của Cục Tên lửa và các viện nghiên cứu trực thuộc về hệ thống vũ khí phòng không, nhằm thúc đẩy nhanh chóng sự phát triển công nghệ của các phương tiện phòng thủ trên không quốc gia”.

Loại tên lửa mới được giới thiệu cùng một bệ phóng cơ động, dường như thuộc hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa Pyongae-6, lần đầu ra mắt vào tháng 10/2020 và được các chuyên gia đánh giá là tương đương với hệ thống S-400 của Nga xét về nhiều tiêu chí.

Các bệ phóng tên lửa đất đối không thuộc hệ thống Pyongae-6 của Triều Tiên trong một cuộc diễu binh. Ảnh: MW.

Trong hơn nửa thế kỷ qua, Không quân Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã triển khai một trong những mạng lưới tên lửa đất đối không dày đặc nhất thế giới. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, mạng lưới này chủ yếu xoay quanh hệ thống S-75, và đến những năm 1980 được bổ sung bằng hệ thống S-200 của Liên Xô với tầm bắn xa hơn nhiều.

Từ năm 2017, các hệ thống này bắt đầu được thay thế bằng Pyongae-5, loại tên lửa được phát triển và sản xuất hoàn toàn trong nước, với sự hỗ trợ đáng kể và chuyển giao công nghệ từ Nga, mang lại năng lực tương đương các biến thể S-300 của thập niên 1990.

Vụ phóng thử đầu tiên của Pyongae-6 được cho là diễn ra vào tháng 9/2021, trong đó các tên lửa thuộc hệ thống này được xác nhận sử dụng cơ cấu điều khiển hai bánh lái và động cơ bay hai xung. KCNA nhấn mạnh “khả năng phản ứng nhanh và độ chính xác dẫn đường của hệ thống điều khiển tên lửa”, đồng thời ghi nhận “sự gia tăng đáng kể về cự ly bắn hạ mục tiêu trên không”, nhiều khả năng so với Pyongae-5.

Cảnh phóng tên lửa đất đối không Pyoljji-1-2. Ảnh: MW.

Triều Tiên tiếp tục phát triển các loại tên lửa mới cho hệ thống Pyongae-6, và vào tháng 4/2024 đã lần đầu công bố vụ phóng thử tên lửa Pyoljji-1-2. Việc phát triển tên lửa đất đối không không diễn ra riêng lẻ. Nước này từng giới thiệu tên lửa không đối không dẫn đường bằng radar đầu tiên tại Triển lãm Phát triển Quốc phòng Quốc gia “Tự vệ 2021” vào tháng 10/2021, trước khi chính thức đưa loại tên lửa dẫn đường radar này vào trang bị cho các đơn vị tuyến đầu vào tháng 5/2025.

Những loại vũ khí này sử dụng nhiều công nghệ tương đồng với tên lửa đất đối không và hiện đã được tích hợp trên các tiêm kích MiG-29 của Triều Tiên, với khả năng cao sẽ tiếp tục được tích hợp trên các dòng tiêm kích tương lai dự kiến mua từ Nga.

Lãnh đạo Triều Tiên thị sát tên lửa không đối không dẫn đường bằng radar chủ động mới. Ảnh: MW.

Giới phân tích cũng suy đoán rằng Triều Tiên có thể đã nhận được chuyển giao công nghệ liên quan đến tên lửa đất đối không đặc biệt 40N6 của Nga, loại đang được trang bị cho các hệ thống S-400 và S-500, để phát triển một phiên bản tương tự cho Pyongae-6. Nếu điều này trở thành hiện thực, hệ thống mới có thể cho phép tấn công mục tiêu ở tốc độ trên Mach 14 và ở tầm bắn gần 400 km, bao gồm cả khả năng đánh chặn vượt đường chân trời đối với các mục tiêu bay thấp.

Quy mô rất lớn của hoạt động xuất khẩu vũ khí từ Triều Tiên sang Nga trong thời gian qua ngày càng làm dấy lên khả năng các hình thức chuyển giao như vậy được thực hiện nhằm bù đắp chi phí cho các hợp đồng mua sắm này.

Cả Nga và Triều Tiên đều ưu tiên đầu tư cho việc phát triển và mua sắm các hệ thống phòng không mặt đất nhằm tạo ra đối trọng bất đối xứng trước sức mạnh không quân vượt trội của các đối thủ phương Tây sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Kinh nghiệm thực tế phong phú của Nga trong việc vận hành hệ thống S-400 và các tổ hợp phòng không tầm xa khác tại chiến trường Ukraine nhiều khả năng sẽ đóng vai trò tham chiếu quan trọng cho Triều Tiên trong huấn luyện và hoạch định cách thức triển khai các hệ thống tương đương của mình trong tương lai.

