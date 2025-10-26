Triều Tiên thử nghiệm tên lửa chiến thuật siêu thanh mới: Có nguy hiểm hơn Iskander-M của Nga?

Triều Tiên ngày 22/10 thử thành công tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasong-11Ma mang đầu lượn siêu vượt âm, đánh dấu bước nhảy công nghệ vượt trội so với dòng KN-23, mở ra thách thức mới cho phòng thủ khu vực.

Quân đội Nhân dân Triều Tiên trong hôm 22/10 vừa qua đã thử nghiệm một loại tên lửa đạn đạo chiến thuật hoàn toàn mới, sử dụng đầu lượn siêu vượt âm (hypersonic glide vehicle) ở giai đoạn cuối, được cho là sẽ “cách mạng hóa” năng lực tấn công tầm ngắn của nước này.

Hai quả đạn siêu vượt âm đã được phóng đi từ quận Ryokpho ở thủ đô Bình Nhưỡng, hướng tới khu vực mục tiêu tại tỉnh Bắc Hamgyong, gần biên giới Trung Quốc, và đã đánh trúng chính xác điểm định sẵn trên cao nguyên Kwesang Peak.

Loại tên lửa siêu vượt âm mới này được công bố vào tuần đầu tháng 10 tại triển lãm “Phát triển Quốc phòng 2025” (Defence Development-2025) ở Bình Nhưỡng, và được cho là phiên bản kế nhiệm của dòng KN-23, hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật từng là niềm tự hào của Triều Tiên.

Ngành công nghiệp sản xuất tên lửa tầm ngắn của Triều Tiên được đánh giá là một trong những ngành lớn nhất thế giới, chỉ có thể bị cạnh tranh bởi Trung Quốc. Năng lực này cho phép các thiết kế mới nhanh chóng được đưa vào biên chế chỉ sau thời gian thử nghiệm ngắn.

Cảnh phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật KN-23B. Ảnh: MW.

Các tên lửa thuộc hệ KN-23 sử dụng quỹ đạo bay bán đạn đạo, hạ thấp đỉnh (semi-ballistic depressed trajectory), với độ cao cực điểm khoảng 50 km, đồng thời có khả năng thực hiện các động tác cơ động phức tạp trong toàn bộ hành trình, khiến chúng gần như không thể bị phát hiện hoặc theo dõi, theo xác nhận của các nguồn tin Hàn Quốc.

Hệ thống mới, được định danh là Hwasong-11Ma, sử dụng đầu lượn siêu vượt âm – yếu tố được cho là sẽ đặt ra thách thức lớn hơn nhiều, khiến việc đánh chặn gần như bất khả thi. Tên lửa này có vẻ sử dụng chung bệ phóng di động (transporter-erector-launcher) và phần thân dưới với KN-23, nhưng phần đầu được tích hợp phương tiện lượn siêu vượt âm.

Việc phát triển Hwasong-11Ma được xem là bước tiếp theo trong tiến trình phát triển tên lửa tầm trung đầu tiên trên thế giới mang đầu lượn siêu vượt âm – Hwasong-16B, được Triều Tiên công bố hồi tháng 3/2024.

Phương tiện bay siêu thanh tấn công mục tiêu ở dãy núi trong cuộc thử nghiệm ngày 22/10. Ảnh: MW.

Trong khi KN-23 có thiết kế rất giống với hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M của Nga, với nhiều đặc điểm chung, thì Hwasong-11Ma đánh dấu bước nhảy vọt thế hệ, đưa kho vũ khí của Triều Tiên lên tầm cao mới, vượt xa các nước láng giềng trong khu vực.

Bình luận về vụ phóng, ông Pak Jong Chon, bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, tuyên bố rằng việc thử nghiệm này thể hiện “năng lực kỹ thuật tự vệ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang được nâng cấp ổn định”. Ông mô tả hệ thống này là “vũ khí có giá trị chiến lược mới” và ca ngợi tiến bộ vượt bậc của đội ngũ nghiên cứu.

Triều Tiên là quốc gia thứ ba trên thế giới triển khai thực tế tên lửa đạn đạo mang đầu lượn siêu vượt âm, sau Nga và Trung Quốc, nhưng có thể là nước đầu tiên tích hợp công nghệ này lên tên lửa tầm ngắn.

Với việc Triều Tiên đã xuất khẩu hàng loạt hệ thống KN-23 và KN-24 cho Nga, khả năng Hwasong-11Ma được chào bán cho lực lượng vũ trang Nga là điều đáng chú ý – và có thể khiến kế hoạch phòng thủ tên lửa của NATO trở nên phức tạp hơn nhiều.

