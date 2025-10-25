Siêu tàu sân bay USS Gerald Ford áp sát Nam Mỹ: Quân đội Mỹ chuẩn bị tấn công Venezuela?

Hải quân Mỹ điều siêu hàng không mẫu hạm USS Gerald Ford – chiến hạm đắt nhất lịch sử – tới vùng biển Nam Mỹ, giữa lúc ông Donald Trump ám chỉ khả năng tấn công Venezuela.

Hải quân Mỹ đã điều động siêu hàng không mẫu hạm thế hệ mới duy nhất, USS Gerald Ford cùng phần lớn nhóm tác chiến đi kèm tới vùng biển Nam Mỹ, đánh dấu một bước leo thang lớn trong chiến dịch tăng cường quân sự đang nhắm vào Venezuela.

Động thái này diễn ra sau hàng loạt hoạt động phô trương sức mạnh quân sự của Mỹ, bao gồm các chuyến bay của máy bay ném bom chiến lược B-1B và B-52H ngoài khơi Venezuela, cùng các cuộc tuần tra của tiêm kích tàng hình F-35 được triển khai trong khu vực.

USS Gerald Ford là tàu sân bay duy nhất đang hoạt động thuộc lớp Ford, sở hữu năng lực vượt trội so với các thế hệ trước nhờ hệ thống phóng máy bay điện từ (EMALS), giúp phi cơ cất cánh hiệu quả hơn và mang theo nhiều nhiên liệu, vũ khí hơn.

Tuy nhiên, do những chậm trễ trong việc tích hợp tiêm kích tàng hình F-35C với hệ thống này, biên đội không quân của tàu hiện chỉ bao gồm các chiến đấu cơ thế hệ 4 F/A-18E/F Super Hornet, cùng máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler và máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawkeye.

Máy bay chiến đấu Su-30MK2 của Không quân Venezuela. Ảnh: MW.

Trước đó, USS Gerald Ford từng được triển khai tới châu Âu, tham gia các hoạt động ở Bắc Cực trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và khối phương Tây leo thang. Nhiều khả năng một phần trong nhóm hộ tống gồm bốn khu trục hạm của tàu sẽ vẫn ở lại châu Âu hoặc Trung Đông, dù chưa rõ cụ thể tàu nào sẽ đi cùng Ford đến Nam Mỹ.

So với châu Âu, khu vực Tây bán cầu được đánh giá có nguy cơ tấn công bằng tên lửa chống hạm thấp hơn nhiều. Dù Venezuela sở hữu tiêm kích Su-30MK2 hiện đại, có tầm bay xa và mang được tên lửa chống hạm Kh-31, nước này chỉ có 22 chiếc Su-30 hoạt động, khiến lực lượng không quân dễ bị áp đảo nếu xung đột nổ ra.

Hiện có khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đang được triển khai quanh khu vực Venezuela, và việc điều động siêu hàng không mẫu hạm cùng nhóm tác chiến này sẽ tăng quân số thêm khoảng 50%. Đáng chú ý, quyết định triển khai được công bố ngay sau khi Tổng thống Donald Trump hé lộ khả năng tiến hành các cuộc tấn công vào mục tiêu mặt đất tại Venezuela.

Tàu USS Gerald Ford. Ảnh: MW.

USS Gerald Ford bắt đầu nhiệm vụ tác chiến đầu tiên vào tháng 10/2022, trở thành tàu sân bay đầu tiên của Mỹ được triển khai sau 13 năm. Với chi phí hơn 17,5 tỷ USD, đây là chiến hạm đắt đỏ nhất trong lịch sử, tốn gấp 2–3 lần so với lớp Nimitz trước đó.

Tuy nhiên, chương trình này từng gặp nhiều trục trặc nghiêm trọng, làm trì hoãn quá trình vận hành do sự cố trong các hệ thống phụ, từ thang nâng vũ khí, hệ thống phóng điện từ, hệ thống xử lý chất thải sinh hoạt cho đến cảm biến radar. Báo cáo của Dự án Giám sát Chính phủ (POGO) từng mô tả đây là “ví dụ điển hình về việc không nên đóng một con tàu”, khi radar của USS Gerald Ford gặp lỗi nghiêm trọng đến mức hải quân Mỹ phải phát triển bộ cảm biến hoàn toàn mới cho các tàu Ford tương lai.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Mỹ có tiếp tục đóng đủ 10 tàu sân bay lớp Ford như kế hoạch ban đầu hay sẽ cắt giảm xuống còn một nửa, do chi phí khổng lồ.

Đáng chú ý, tàu sân bay duy nhất khác trên thế giới có hệ thống phóng điện từ tương tự là “Phúc Kiến” (Fujian) của Trung Quốc, dự kiến sẽ chính thức vào biên chế trong vài tháng tới. Bắc Kinh hiện cũng đang xây dựng một siêu hàng không mẫu hạm thứ hai lớn hơn, khiến chương trình Ford trở thành lần đầu tiên kể từ Thế chiến II mà Mỹ đối mặt với đối thủ “ngang hàng” trong lĩnh vực tàu sân bay.

Theo MW