Mỹ âm thầm tập trận chiến tranh hạt nhân: Bộ ba hạt nhân của nước này mạnh đến đâu?

Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ (USSTRATCOM) đã khởi động cuộc tập trận chỉ huy và kiểm soát hạt nhân quy mô lớn mang tên Global Thunder 26, diễn ra tại Căn cứ Không quân Offutt ở bang Nebraska.

Cuộc tập trận quy tụ lực lượng từ khắp các nhánh của quân đội Mỹ trong lĩnh vực hạt nhân, bao gồm các chuyến bay ném bom quy mô lớn, hoạt động tên lửa, và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo.

USSTRATCOM tuyên bố về cuộc tập trận này: “Global Thunder 26 huy động lực lượng tác chiến trên toàn bộ mạng lưới hạt nhân của Mỹ, bao gồm các đơn vị trực thuộc và thành phần dưới quyền. Mục tiêu của cuộc tập trận là củng cố hòa bình thông qua sức mạnh, hỗ trợ các mục tiêu an ninh quốc gia bằng cách nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, trấn an các đồng minh và đối tác trên toàn cầu, đồng thời thể hiện năng lực tác chiến và khả năng răn đe hạt nhân của Bộ Chỉ huy”.

Cuộc tập trận cũng nhằm kiểm tra hiệu quả của hệ thống liên lạc và quy trình ra quyết định trong điều kiện mô phỏng xung đột hạt nhân toàn diện.

Tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Ohio của Hải quân Mỹ. Ảnh: MW.

Đáng chú ý, thời điểm Mỹ khởi động Global Thunder 26 gần như trùng khớp với cuộc tập trận chiến lược quy mô lớn của Nga, trong đó các lực lượng vũ trang Moscow thử nghiệm năng lực của “bộ ba hạt nhân” – bao gồm các vụ phóng tên lửa đạn đạo từ mặt đất và tàu ngầm, cùng các đợt phóng tên lửa hành trình từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS.

Hiện nay, Mỹ và Nga vẫn là hai cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới, vượt trội về cả sự đa dạng của hệ thống triển khai lẫn số lượng đầu đạn đang được biên chế. Tuy nhiên, cán cân này đang thay đổi nhanh chóng khi Trung Quốc – dù kho vũ khí hạt nhân hiện chỉ bằng 1/5 của Mỹ – đang tăng tốc mở rộng số lượng đầu đạn và nâng cấp năng lực bộ ba hạt nhân của mình.

Washington đang đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng trong cả ba nhánh của lực lượng hạt nhân chiến lược, bao gồm: Công suất đóng tàu ngầm chỉ bằng một phần nhỏ so với nhu cầu cần thiết. Kho tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) ngày càng lỗi thời và bị đánh giá là yếu nhất trong số các cường quốc hạt nhân. Chương trình máy bay ném bom tàng hình thế hệ mới B-21 liên tục bị chậm tiến độ, trong khi chi phí nâng cấp phi đội B-52 hiện tại vượt hàng tỷ USD, có nguy cơ khiến dự án bị hủy bỏ.

Tên lửa liên lục địa Minuteman III của Không quân Mỹ. Ảnh: MW.

Hiện tại, hai lợi thế chính của lực lượng hạt nhân Mỹ là: Sở hữu đội máy bay ném bom tầm xa lớn nhất thế giới, trong đó có 19 chiếc máy bay ném bom tàng hình. Phi đội tiêm kích tàng hình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật, giúp Mỹ duy trì ưu thế răn đe linh hoạt.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa Mỹ và Trung Quốc đang thu hẹp nhanh chóng. Lực lượng tiêm kích tàng hình của Bắc Kinh đã đạt số lượng đáng kể và thậm chí vượt trội về một số công nghệ. Hình ảnh đầu tiên về máy bay không người lái tàng hình hạng nặng có tầm hoạt động xuyên lục địa của Trung Quốc, được công bố ngày 19/10, đã làm dấy lên đồn đoán rằng Bắc Kinh đang sở hữu máy bay ném bom tàng hình tầm xa đầu tiên.

Điểm yếu nghiêm trọng nhất của Mỹ hiện nằm ở kho tên lửa ICBM – loại vũ khí lâu đời nhất thế giới, với năng lực ngày càng tụt hậu so với DF-61 của Trung Quốc và Sarmat của Nga. Trong khi đó, Washington vẫn tụt hậu nhiều năm trong việc tích hợp phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV) vào tên lửa để vượt qua hệ thống phòng thủ của đối phương – lĩnh vực mà Bắc Kinh và Moscow đã đạt bước tiến xa hơn nhiều.

Theo MW