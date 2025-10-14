Triệt phá đường dây sản xuất 3 triệu bình chữa cháy Dragon giả

Chiều 14/10, Công an Hà Nội cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon giả, tiêu thụ hàng triệu bình ra thị trường.

Trước đó, qua xác minh, cơ quan công an nhận thấy sản phẩm bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon đang được phân phối, tiêu thụ trên thị trường là hàng kém chất lượng, không đạt hiệu quả dập hỏa hoạn, ảnh hưởng tính mạng, tiền, tài sản của người tiêu dùng.

Kết quả điều tra cho thấy, Công ty sản xuất thương mại và dịch vụ Vietlink có nhà máy sản xuất đặt tại Khu công nghiệp Hải Sơn mở rộng (ở xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) do Đặng Quốc Hoàng (SN 1974, ở TP.HCM) là người đại diện pháp luật và vợ là Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1978) trực tiếp tổ chức, điều hành sản xuất bình chữa cháy trên.

Nhiều bình chữa cháy giả bị thu giữ liên quan vụ án. Ảnh: Công an Hà Nội.

Các đối tượng mua dây chuyền sản xuất, nguyên vật liệu từ nước ngoài, sau đó sản xuất tại Hà Nội và Tây Ninh.

Thời gian đầu vận hành, vì lợi nhuận, các đối tượng nhập khẩu nguyên liệu bột chữa cháy với tỷ lệ hàm lượng chất chữa cháy rất thấp, không đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn về để sản xuất bình chữa cháy đưa ra thị trường.

Từ ngày 1/1/2025, Công ty Vietlink chuyển nhượng công nghệ sản xuất cho Công ty cổ phần điện và chiếu sáng An Phú do Phùng Hữu Lợi (SN 1983, trú phường Dương Nội, Hà Nội) là người đại diện theo pháp luật, quản lý và điều hành cho đến nay.

Cơ quan công an cho biết, Lợi đã phối hợp vợ chồng Hoàng sản xuất bình chữa cháy giả để phân phối ra thị trường qua đại lý. Họ tập kết hàng giả tại 7 địa điểm ở Hà Nội, TP.HCM và tỉnh Tây Ninh.

Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội (PC03) cung cấp thông tin tại họp báo. Ảnh: Quỳnh An.

Qua trưng cầu giám định tại Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, nhà chức trách xác định các bình bột, bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon thu được đều là hàng giả. Trong đó, đa số mẫu không có chất chữa cháy, không có hai hoạt chất chính quyết định hiệu quả chữa cháy.

Ngoài ra, công an xác định từ năm 2018 đến nay, Công ty Vietlink còn sản xuất, làm giả chất lượng và đưa ra tiêu thụ trên thị trường khoảng 3 triệu bình chữa cháy các loại. Qua đó mang lại doanh thu bán hàng khoảng 1.000 tỷ đồng.

Đối với Công ty An Phú, cơ quan công an làm rõ, từ ngày 1/1/2025 đến nay đã sản xuất làm giả chất lượng và đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 250.000 bình chữa cháy các loại, doanh thu khoảng 100 tỷ đồng.

Khám xét tại các nhà xưởng sản xuất và kho hàng của hai doanh nghiệp trên cùng các đơn vị phân phối đại lý có liên quan tại Hà Nội, TP.HCM và Tây Ninh, Công an Hà Nội tạm giữ 167.143 bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon các loại cùng dây chuyền sản xuất và nhiều tài liệu có liên quan.

Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, tài liệu để khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả, khởi tố bị can đối với các đối tượng; đồng thời điều tra xác minh làm rõ các tội danh khác có liên quan.