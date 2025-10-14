Thu giữ 65 tấn thịt trâu giả bò Wagyu

Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thịt trâu giả bò Wagyu quy mô lớn, thu giữ 65 tấn sản phẩm cùng hàng chục tấn bột tinh chất dùng để “biến hóa” thịt trâu kém chất lượng thành thịt bò.

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội thông tin kết quả điều tra, khám phá vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm xảy ra tại Công ty cổ phần thực phẩm Hida (xã Hoài Đức, TP Hà Nội).

Trước đó, ngày 19/9, Công an Hà Nội phối hợp với cơ quan quản lý thị trường bắt quả tang nhân viên Công ty cổ phần thực phẩm Hida đang bơm tinh chất “biến hóa” thịt trâu giả thành thịt bò nhãn hiệu Hidasan.

Quá trình khám xét tại các điểm công an đã thu giữ 65 tấn thịt trâu và thịt bò giả. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định, lợi dụng nhu cầu tiêu dùng của người dân thích sử dụng thịt bò Nhật Wagyu có vân mỡ nên Trần Hoàng Phước (Giám đốc Công ty SK Foods Viet Nam) liên hệ Công ty Hida (do Nguyễn Thị Phương Thảo làm Tổng Giám đốc) để đặt sản xuất thịt bò giả.

Thảo sau đó mua thịt trâu loại kém chất lượng, nhập khẩu từ Ấn Độ với giá 120.000 đồng/kg, rồi bơm phụ phẩm tạo vân, đóng gói sản phẩm ghi trên bao bì, nhãn mác là thịt bò để bán ra thị trường với giá 400.000-600.000 đồng/kg.

Từ tháng 5/2024 đến khi bị phát hiện bắt giữ, các đối tượng đã câu kết sản xuất 14 tấn thịt trâu giả thịt bò và tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và TP.HCM.

4 bị can về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm quy định. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Quá trình khám xét tại các điểm công an đã thu giữ 65 tấn thịt trâu và thịt bò giả và toàn bộ máy móc phục vụ cho việc chế biến và sản xuất hàng giả. Ngoài ra, còn thu giữ 17 tấn bột tinh chất dùng để bơm vào thịt trâu tạo vân mỡ, hình thức giống thịt bò WAGYU nhập khẩu.

Kết quả giám định tại Viện kiểm nghiệm quốc gia kết luận 24/29 mẫu thịt bò thu giữ của Công ty Hida có ADN là thịt trâu. Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra đang tiến hành giám định số bột tinh chất trên để xác định có độc tố gây hại cho sức khỏe hay không.

Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm và khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.