2 loại kem chống nắng bị thu hồi sau khi Bộ Công an xác định là hàng giả

Theo kết quả giám định tại Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, Kem chống nắng Vitamin C và Kem chống nắng Sun Cream có chỉ số chống nắng (SPF) thấp hơn 70% so với mức công bố và bị kết luận là hàng giả theo quy định tại Nghị định số 98/2020/NĐ-CP.

Thông tin vào chiều nay, 17/7, lãnh đạo Cục Quản lý Dược cho biết: Kem chống nắng Vitamin C (số tiếp nhận: 242/24/CBMP-PT ngày 05/9/2024), do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Athena Việt Nam (Việt Trì, Phú Thọ) phân phối; Kem chống nắng Sun Cream (số tiếp nhận: 39/22/CBMP-PT ngày 09/9/2022), do Công ty TNHH Mỹ phẩm Lovis (Uông Bí, Quảng Ninh) phân phối.

2 loại kem chống nắng giả bị thu hồi

Sản phẩm thứ ba bị thu hồi là Vitamin E Mosturising Cream Enriched with Sunflowers Oil, trên nhãn ghi “Product of Thailand”, số lô 56, NSX 01/01/2024, hạn dùng đến 01/01/2028. Mẫu sản phẩm do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Sở Y tế Hà Nội lấy tại Nhà thuốc An An (quận Hà Đông) và Nhà thuốc Thảo Vy (quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội).

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm không đạt chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật và không phát hiện hoạt chất vitamin E ở giới hạn phát hiện.

Đáng chú ý, nhãn sản phẩm in hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ tiếng Việt, không ghi rõ cơ sở chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và chưa được cấp số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược xác định đây là sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đạt chất lượng và yêu cầu thu hồi, tiêu hủy toàn quốc.

Ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, nhấn mạnh yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh ngừng bán, sử dụng ba sản phẩm trên; tiến hành thu hồi, tiêu hủy và xử lý vi phạm theo quy định. Đồng thời, cần tăng cường kiểm tra chất lượng mỹ phẩm lưu hành và phối hợp với cơ quan chức năng truy tìm nguồn gốc các sản phẩm không đạt.

Hai công ty phân phối là Athena Việt Nam và Lovis có trách nhiệm gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại và báo cáo kết quả thu hồi về Cục Quản lý Dược trước ngày 7/8. Sở Y tế tỉnh Phú Thọ được giao giám sát việc thực hiện và báo cáo kết quả trước ngày 22/8.