Kiểm tra 3 cơ sở thời trang, công an phát hiện hơn 1.000 sản phẩm nghi hàng giả

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện hơn 1.000 sản phẩm thời trang có dấu hiệu làm giả, làm nhái các thương hiệu nổi tiếng thế giới đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.

Ngày 2/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa kiểm tra 4 cơ sở kinh doanh quanh khu vực chợ Hàn – phường Hải Châu gồm: shop Côcô (60-62 Hùng Vương và 106-108 Trần Phú), Milano (134 Trần Phú) và Tiffany (33 Nguyễn Thái Học).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các cửa hàng bày bán công khai nhiều mặt hàng thời trang như quần áo, giày dép, túi xách… có dấu hiệu là hàng giả, làm nhái các thương hiệu nổi tiếng thế giới đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.

Chủ các cơ sở thường chỉ trưng bày hàng lưu niệm, hàng trong nước tại tầng dưới, còn sản phẩm vi phạm được cất giấu ở tầng trên. Một số cửa hàng thậm chí đóng cửa ngoài nhưng vẫn cho nhân viên mời chào khách, rồi đưa khách lên tầng trên giao dịch.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 1.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc, nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Giá trị lô hàng được ước tính trên 1 tỷ đồng.

Toàn bộ số sản phẩm được cơ quan công an lập biên bản, niêm phong và đưa về kho để giám định, xác minh nguồn gốc. Các chủ cơ sở cùng nhân viên liên quan được mời làm việc để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, tại Hội nghị chống hàng giả do Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức vào tháng 7/2025, ông Phạm Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng cho hay, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng các cơ sở kinh doanh đóng cửa tầng một, nhưng vẫn hoạt động bí mật ở tầng hai, chỉ tiếp khách thông qua các tour du lịch "trá hình".

Để phát hiện và xử lý, lực lượng quản lý thị trường phải đóng giả làm người dẫn tour để thâm nhập thực tế.