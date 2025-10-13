Ngân 98 bị bắt vì bán hàng giả: Lời cảnh báo từ Bộ Y tế đã thành sự thật

Từng bị Bộ Y tế cảnh báo vì quảng cáo sai phép các sản phẩm giảm cân và viên rau củ Collagen, nay Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam do sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm – trong đó có sản phẩm chứa chất cấm gây hại sức khỏe.

Ngân 98 giới thiệu các viên uống giảm cân trên Facebook cá nhân

Bộ Y tế từng nhiều lần cảnh báo

Ngày 13/10, Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (nghệ danh Ngân 98) để điều tra về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định các sản phẩm do Ngân sản xuất và kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng công bố, bị kết luận là hàng giả.

Theo báo Công an TP.HCM, kết quả giám định tại Phân viện khoa học Hình sự - Bộ Công an cho thấy các sản phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả, trong đó một số mẫu (sản phẩm viên colagen) có chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein. Đây là những hoạt chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm do có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Điều đáng nói là các cảnh báo liên quan đến hoạt động kinh doanh của Ngân 98 đã được Bộ Y tế đưa ra từ nhiều tháng trước. Ngày 25/5/2025, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) từng công bố kết quả rà soát các sản phẩm giảm cân X1000, X3 (Super Detox X3) và X7 Plus – những mặt hàng được Ngân 98 quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội với các tuyên bố “giảm cân cấp tốc”, “ăn xong vẫn giảm”.

Kết quả kiểm tra cho thấy chỉ duy nhất sản phẩm X7 Plus từng được công bố là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zubu (TP.HCM) đăng ký, sản xuất tại Công ty TNHH Sản xuất Dược phẩm Công nghệ cao Nanotesla (Hà Nội). Tuy nhiên, Cục An toàn thực phẩm khẳng định chưa từng cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo nào cho cả ba sản phẩm nói trên.

Điều này đồng nghĩa với việc các quảng cáo do Ngân 98 thực hiện là trái quy định pháp luật. Trước dấu hiệu vi phạm, Cục đã có yêu cầu Sở Y tế TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời lấy mẫu kiểm nghiệm để xác định có chứa chất cấm hay không.

Ngân 98 và tang vật thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Không chỉ vi phạm quy định quảng cáo, hoạt động kinh doanh của Ngân 98 và các công ty liên quan cũng được ngành y tế xác định tiềm ẩn nhiều bất thường. Ngày 5/6/2025, sau khi nhận được báo cáo từ Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, Cục An toàn thực phẩm đã ra công văn hỏa tốc, chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, rà soát và lấy mẫu trên thị trường với sản phẩm giảm cân do Ngân 98 quảng cáo

Kết quả xác minh cho thấy hai đơn vị phân phối chính là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zubu và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngân 98 đều đã tạm ngưng hoạt động, không còn ở địa chỉ đăng ký, và không thể liên lạc.

Trong khi đó, trên mạng xã hội, các sản phẩm giảm cân X3, X7 Plus, X1000 vẫn được quảng cáo tràn lan, gắn liền hình ảnh Ngân 98 livestream giới thiệu công dụng “thần kỳ”: giảm 3–5kg chỉ sau 15 ngày, “đào thải mỡ nội tạng”, “làm đẹp da từ bên trong”, “an toàn tuyệt đối”. Một số người dùng phản ánh sau khi sử dụng có biểu hiện đau bụng, mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa.

Trước tình hình này, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không nên mua hoặc sử dụng các sản phẩm X1000, X3, X7 Plus trong thời gian chờ kết quả kiểm nghiệm chính thức. Đồng thời, cơ quan này yêu cầu lực lượng quản lý thị trường và các Sở Y tế địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán sản phẩm không rõ nguồn gốc, quảng cáo sai sự thật.

Các chuyên gia cảnh báo: Các sản phẩm giảm cân cấp tốc thường chứa hoạt chất gây ức chế thần kinh trung ương hoặc tăng chuyển hóa, nếu sử dụng lâu dài sẽ tổn thương gan, thận, tim mạch và rối loạn nội tiết.

Cần siết chặt quản lý thực phẩm chức năng

Vụ án Ngân 98 không chỉ là một vụ việc đơn lẻ, mà là lời cảnh tỉnh về sự dễ dãi trong quảng cáo và quản lý thực phẩm chức năng. Khi “thị trường KOL” ngày càng phát triển, nhiều người nổi tiếng lợi dụng sức ảnh hưởng để tiếp thị sản phẩm kém chất lượng, thậm chí hàng giả, khiến người tiêu dùng gánh chịu hậu quả.

Theo Luật An toàn thực phẩm, người nổi tiếng, người có ảnh hưởng nếu tham gia quảng cáo sai lệch hoặc tiếp tay cho sản phẩm vi phạm có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự tùy mức độ hậu quả.

Từ những cảnh báo sớm của Bộ Y tế đến quyết định khởi tố của Công an TP.HCM hôm nay, vụ việc Ngân 98 là bài học đắt giá cho cả người kinh doanh, người quảng cáo lẫn người tiêu dùng. Trong lĩnh vực liên quan đến sức khỏe, sự coi thường pháp luật và thiếu hiểu biết có thể đánh đổi bằng chính niềm tin, thậm chí tính mạng của người dân.